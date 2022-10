L’esercito degli Stati Uniti ordina ulteriori CH-47F Block II Chinook

L’esercito americano continua a modernizzare la sua heavy-lift helicopter fleet con un ordine per altri due Boeing CH-47F Block II Chinook e finanziamenti a lungo termine per aeromobili aggiuntivi.

“La modernizzazione del Chinook per il nostro cliente dell’esercito è una priorità”, ha affermato Ken Eland, Boeing vice president and H-47 program manager. “Il CH-47F Block II migliora la prontezza, limita i costi di sostentamento futuri e fornisce elementi comuni a tutta la flotta. Ci dedichiamo a rendere il CH-47F Block II l’opzione migliore per l’Army’s heavy lift mission, ora e nel futuro.”

“Il CH-47F Block II Chinook è dotato di tecnologie all’avanguardia, tra cui fuel tanks riprogettati, fusoliera rinforzata e trasmissione potenziata.

L’anno scorso l’esercito ha assegnato a Boeing un contratto da 136 milioni di dollari per i primi quattro velivoli CH-47F Block II, la cui produzione è iniziata nell’aprile 2022. Il Lot 2 order, del valore di 63 milioni di dollari, porta il numero totale di aeromobili sotto contratto a sei. Il separate Lot 3 advance procurement contract è valutato 29 milioni di dollari

L’H-47 Chinook Block II di Boeing amplia i 60 anni di collaborazione con l’U.S. Army. Durante questo periodo Boeing ha consegnato oltre 1.000 Chinook all’esercito degli Stati Uniti, modernizzando continuamente l’elicottero per soddisfare le esigenze in evoluzione. L’U.S. Army e 19 paesi alleati in tutto il mondo si affidano al Chinook per le sue capacità multi-missione, tra cui equipment and troop transport, humanitarian assistance, disaster relief”, afferma Boeing

(Ufficio Stampa Boeing)