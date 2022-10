‘THE LOFT by Brussels Airlines and Lexus’ ottiene il riconoscimento ‘European’s Leading Airline Lounge 2022’ per il quarto anno consecutivo

Per il quarto anno consecutivo, THE LOFT at Brussels Airport – creata e gestita da Brussels Airlines e Lexus – è stata nominata “Europe’s Leading Airline Lounge 2022” ai prestigiosi World Travel Awards. Il premio è votato sia dagli ospiti delle lounge che dai professionisti del settore dei viaggi.

“Esclusivo concetto di lounge della compagnia aerea, incentrato sugli ospiti che sperimentano comfort, tecnologia e design con una miscela di “Belgitude” e ospitalità giapponese, THE LOFT ha vinto questo premio per il quarto anno consecutivo”, afferma Brussels Airlines.

“Ricevere questo prestigioso riconoscimento – votato dai professionisti dei viaggi e del turismo oltre che dai clienti – per il quarto anno, è un vero riconoscimento per il nostro accogliente staff. Sono impegnati nell’offrire ai nostri ospiti un’esperienza unica in THE LOFT, anche in circostanze difficili. È sempre stata la nostra missione, insieme ai nostri partner spinti dalla massima qualità, far sentire i nostri ospiti coccolati ogni giorno. Grazie al team e a tutti i partner coinvolti per il loro incessante impegno nel mettere i nostri clienti al primo posto”, afferma Peter Gerber, CEO di Brussels Airlines,

“Questo premio è un avallo di The LOFT come espressione tangibile della promessa del nostro brand ‘experience amazing’”, commenta Pascal Ruch, Toyota Motor Europe Vice-President in charge of Lexus Europe. “Con la sua miscela di creatività belga e ospitalità giapponese Omotenashi, la lounge offre un’esperienza senza pari per i viaggiatori business”.

“A metà settembre è stato aperto un angolo dedicato ai bambini, ispirato ai Puffi. I bambini degli ospiti possono ora giocare, leggere o creare nel loro angolo privato.

Quest’area accoglierà anche gli “Unaccompanied Minors”, i minori che viaggiano con Brussels Airlines senza i genitori e che a volte hanno qualche ora libera in aeroporto durante la sosta.

Questo airline lounge concept for international travellers è stato ispirato dal lusso, dal design e dalla tradizionale ospitalità giapponese “Omotenashi” Lexus.

Con una superficie di oltre 2.000 m2, THE LOFT offre fino a 500 posti a sedere. È suddiviso in aree con ambienti e caratteristiche distintive, tra cui un bar centrale, zone salotto e uno spazio relax ideale per chi ha bisogno di lavorare mentre è in movimento.

Gli ospiti della lounge sono dotati di una vasta gamma di servizi per rendere la loro visita rilassante e piacevole, insieme all’opportunità di immergersi nel mondo Lexus. Sono invitati a deliziarsi con la gastronomia belga con una masterclass tenuta da un maître chocolatier di Neuhaus. Oppure sentirsi più rilassati nelle SPA Grohe shower suites, nelle nap rooms con starlit ceilings e LS Shiatsu-effect massage chairs. O sentirsi più ispirati dalle arti e dagli elementi di design di Lexus, tra cui una Lexus Boardroom con il suo sistema audio Mark Levison®“, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)