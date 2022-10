SkyTeam nomina Patrick Roux nuovo CEO and Managing Director

SkyTeam, l’alleanza globale di compagnie aeree, ha nominato Patrick Roux nuovo CEO and Managing Director, a partire dal 1 ottobre 2022.

“Veterano del settore con oltre 30 anni di esperienza, Patrick si unisce a SkyTeam da Air France-KLM Group, dove ha trascorso gli ultimi 15 anni lavorando a livello dirigenziale e svolgendo ruoli chiave che ricoprono la leadership strategica e operativa, più recentemente come Senior Vice President Alliances. In questo ruolo è stato responsabile della supervisione delle attività di partnership strategica di Air France-KLM, comprese le offerte commerciali in diversi mercati attraverso più di 80 Joint Venture e accordi di codeshare”, afferma SkyTeam.

“Siamo lieti di accogliere Patrick a bordo come nuovo CEO/Managing Director di SkyTeam. Si unisce all’alleanza in un momento importante e abbiamo assoluta fiducia che la sua vasta esperienza ci aiuterà a costruire ulteriormente l’alleanza del futuro attraverso una continua attenzione a fornire un’esperienza di viaggio senza interruzioni”, ha affermato Walter Cho, SkyTeam Chairman.

“Kristin Colvile, CEO and Managing Director of SkyTeam uscente, il cui mandato di 4 anni di successo volge al termine, tornerà in Delta Air Lines. Durante il suo incarico, Kristin ha guidato una trasformazione strategica che ha visto SkyTeam sviluppare una tecnologia leader del settore che consente a oltre 600 milioni di clienti di viaggiare senza problemi attraverso le compagnie aeree di SkyTeam. Ha anche guidato SkyTeam attraverso la pandemia, inclusa l’introduzione di SkyCare&Protect, una serie di misure di sicurezza per la salute personale allineate all’interno dell’alleanza. Più recentemente Kristin ha sfruttato il valore della piattaforma dell’alleanza per concentrarsi sulla sostenibilità, lanciando il primo SkyTeam Sustainable Flight Challenge. Il suo mandato volge al termine quando SkyTeam accoglie Virgin Atlantic come primo nuovo membro in 8 anni (leggi anche qui)”, prosegue SkyTeam.

“A nome dei miei colleghi di SkyTeam, ringrazio Kristin per tutto il suo duro lavoro e la sua dedizione negli ultimi quattro anni, durante i quali ha affrontato le sfide della pandemia per guidare la trasformazione di SkyTeam in un’organizzazione più agile, focalizzata sul digitale e orientata al valore. Le auguriamo ogni bene per i suoi nuovi impegni in Delta Air Lines”, ha affermato Cho.

(Ufficio Stampa SkyTeam)