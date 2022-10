EASA e Clean Aviation rafforzano la cooperazione in materia di ricerca e innovazione nel settore dell’aviazione

L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) e il Clean Aviation Joint Undertaking stanno rafforzando la loro cooperazione per renderla più strategica ed efficiente.

Clean Aviation è il principale programma di ricerca e innovazione dell’Unione europea per trasformare l’aviazione verso un futuro sostenibile e climaticamente neutro. L’EASA e Clean Aviation coopereranno strettamente nell’esecuzione dei 20 nuovi audaci progetti di Clean Aviation, adottati ufficialmente nel settembre 2022. I rappresentanti EASA svolgeranno un ruolo attivo nei principali organismi di Clean Aviation come il consiglio di amministrazione, il comitato tecnico e il comitato consultivo scientifico.

“La cooperazione con Clean Aviation è una pietra miliare fondamentale per raggiungere l’obiettivo strategico dell’EASA di costruire e consolidare un quadro normativo resiliente e basato sulle performance per sostenere efficacemente l’innovazione e la competitività dell’industria UE, pur mantenendo elevati standard di sicurezza, salute e ambiente”, ha affermato Patrick Ky, EASA’s Executive Director.

“L’aviazione europea è in prima linea nel progresso verso un’aviazione a impatto climatico zero entro il 2050. Tuttavia, per essere veramente all’avanguardia dobbiamo stabilire nuovi standard globali per un trasporto aereo sicuro, affidabile, conveniente e pulito e garantire un quadro normativo che possa sostenere un trasformazione accelerata”, ha affermato Axel Krein, Executive Director of Clean Aviation. Questa collaborazione tra Clean Aviation e l’EASA rappresenterà un passo importante nel progresso della ricerca e dell’innovazione europea, garantendo un percorso praticabile verso l’adozione sul mercato e rafforzando i nostri sforzi per raggiungere questo obiettivo ambizioso ma raggiungibile”.

L’ambito delle nuove attività è definito in un Memorandum of Cooperation (MoC) firmato dalle due parti a Bruxelles. La cooperazione copre aspetti quali:

– De-risking e dimostrazione della fattibilità dei nuovi concetti e tecnologie implementati nell’ambito del programma Clean Aviation

– Evoluzione degli standard di settore

– Nuovi metodi di certificazione e mezzi di conformità per la progettazione di aeromobili e sistemi

– Evoluzione del materiale normativo in coordinamento con altri regolatori e ICAO (International Civil Aviation Organization).

Un altro elemento chiave di questa cooperazione sarà il monitoraggio dell’impatto del programma Clean Aviation per garantire che i suoi progetti soddisfino gli obiettivi ambientali fissati per creare il percorso verso un climate-neutral aviation system in linea con European Green Deal e EU Climate Law.

L’organizzazione di eventi di condivisione e divulgazione delle conoscenze, in particolare nei campi aviation safety, security, environmental protection, e la promozione del quadro normativo di nuova istituzione è un altro aspetto del MoC.

(Ufficio Stampa EASA)