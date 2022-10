Importanti decisioni su sicurezza e facilitazioni durante la 41° Assemblea ICAO

Le principali implicazioni della pandemia COVID-19 per il trasporto aereo globale sono state affrontate in diverse decisioni chiave sull’agevolazione del trasporto aereo adottate durante la 41a Assemblea ICAO.

La riunione triennale si è conclusa presso la sede ICAO a Montréal, Canada, concludendo gli ultimi sforzi degli Stati membri ICAO per creare un consenso diplomatico sul bilancio e sul programma di lavoro dell’ICAO per i prossimi tre anni, che include la focalizzazione sulle priorità chiave.

“I risultati della conferenza ad alto livello dell’ICAO sul COVID-19 sono stati presi in considerazione negli accordi degli Stati nel settore della facilitazione del trasporto aereo, e in particolare in termini di raccomandazioni sulla necessità di realizzare un’esperienza digitale contactless per i passegger”, ha rimarcato il Presidente del Consiglio ICAO, Salvatore Sciacchitano.

Gli Stati hanno deciso di promuovere l’adozione globale di certificati sanitari interoperabili a livello internazionale con ICAO Visible Digital Seal for Non-Constrained Environments (VDS-NC) verification features.

Gli Stati hanno anche espresso il loro sostegno all’ICAO Health Master List, che aiuta gli Stati e le parti interessate dell’aviazione a ottenere un’autenticazione efficiente e sicura dello stato di vaccinazione dei viaggiatori e dei certificati dei risultati dei test.

Gli Stati hanno inoltre approvato che l’ICAO svilupperà una nuova strategia in modo che il mondo possa essere meglio preparato a rispondere alle future emergenze di salute pubblica, in particolare attraverso il suo Collaborative Arrangement for the Prevention and Management of Public Health Events in Civil Aviation (CAPSCA). L’accento è stato posto su questa strategia per includere un quadro e un meccanismo completi di gestione delle crisi.

L’Assemblea ha inoltre osservato che il Global Aviation Security Plan (GASeP) dell’ICAO e la GASeP Roadmap forniscono una struttura e una direzione globali al miglioramento dell’efficacia della aviation security globale da parte degli Stati. Allo stesso tempo, la nuova politica di sostegno all’attuazione dell’ICAO contribuisce a sostenere gli sforzi dell’ICAO per assistere gli Stati nell’attuazione delle aviation security richieste nell’Annex 17 – Aviation Security.

Gli sforzi degli Stati, dei gruppi regionali e dell’industria per attuare il GASeP e la relativa tabella di marcia hanno ricevuto un riconoscimento eccezionale dall’Assemblea.

Inoltre, gli Stati hanno deciso di adottare e attuare le raccomandazioni del Simposio ICAO sull’assistenza alle vittime di incidenti aerei e alle loro famiglie condotto lo scorso anno e di designare ufficialmente il 2023 come ‘Year of Facilitation Culture’ per sottolineare la portata e la rilevanza delle sfide che ci aspettano.

Infine, l’Assemblea ha adottato una Declaration on air transport facilitation in cui afferma l’impegno globale per consentire il recupero sicuro ed efficiente dell’aviazione dalla pandemia COVID-19 e per rendere l’aviazione più resiliente in futuro.

