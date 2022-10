Emirates riporta l’A380 in Giappone

Emirates sta potenziando la capacità sulla rotta Narita-Dubai con il dispiegamento del suo A380 dal 15 novembre, poiché il Giappone elimina il limite di arrivi giornalieri e revoca i test COVID-19 e protocolli di auto-quarantena per i viaggi in entrata. A seguito dell’annuncio del governo giapponese del mese scorso di allentare le restrizioni all’ingresso, Emirates ha registrato un aumento delle prenotazioni per i voli verso i suoi gateway: Narita e Osaka.

Il volo Emirates EK318 partirà da Dubai alle 2:55 e arriverà a Narita alle 17:20. Il volo di ritorno, EK319, partirà da Narita alle 22:30 e arriverà a Dubai alle 5:30 del giorno successivo. Tutti gli orari sono locali.

“La reintroduzione dell’A380 Emirates a Narita sottolinea anche l’impegno di lunga data della compagnia aerea nel settore turistico e dei viaggi in Giappone. Fornendo maggiore capacità, la compagnia aerea mira a soddisfare la domanda repressa di viaggi in Giappone oltre a fornire scelta e flessibilità ai viaggiatori attraverso il suo servizio giornaliero per Osaka EK316/317, operato con Boeing 777.

Quest’anno Emirates celebra due decenni di operazioni di successo all’Osaka Kansai International Airport. Emirates è stata la prima compagnia aerea a stabilire la connettività aerea tra il Giappone e gli Emirati Arabi Uniti, così come il resto dei paesi del Golfo Persico nel 2002. Nonostante le sfide della pandemia, la compagnia aerea ha continuato a servire la comunità locale trasportando merci essenziali per via aerea tra il Giappone e altri mercati globali, contribuendo a mantenere i collegamenti commerciali necessari tramite il suo hub di Dubai.

I viaggiatori leisure provenienti da oltre 60 paesi possono ora viaggiare in Giappone senza visto e senza guided tours. Tuttavia, i viaggiatori devono comunque verificare i requisiti di ingresso. I biglietti possono essere prenotati su emirates.com, sull’app Emirates o tramite agenzie di viaggio”, afferma Emirates.

“L’esperienza A380 Emirates rimane molto ricercata dai viaggiatori, offrendo 14 First Class suites e 76 lie-flat seats in Business Class. I clienti che viaggiano da e per Narita potranno godere di cabine spaziose e confortevoli, dei prodotti esclusivi che offrono ai viaggiatori le migliori esperienze in volo come Onboard Lounge, First Class suites, Shower Spa e il pluripremiato inflight entertainment system, che include più oltre 5.000 canali di intrattenimento on demand. La compagnia aerea ha gradualmente accelerato il dispiegamento del suo aeromobile di punta A380 in linea con la crescente domanda di viaggi aerei. Attualmente l’A380 di Emirates è operato in oltre 30 destinazioni globali, con più rotte che verranno annunciate nel prossimo futuro”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)