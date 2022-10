Air Tahiti amplia la flotta con un ulteriore ATR 72-600 e conferma l’ordine per due ATR 42-600S

ATR e Air Tahiti hanno annunciato oggi la firma di un ordine fermo per un ATR 72-600 e hanno confermato un accordo per due ATR 42-600S – ‘STOL’, Short Take-Off and Landing.

Da oltre 65 anni Air Tahiti offre connettività essenziale alle comunità della Polinesia francese. Forte sostenitore di ATR da oltre 30 anni, operando con una flotta di 10 aeromobili, è diventato il cliente di lancio dell’ATR 42-600S al Paris Air Show nel 2019. Questi aeromobili aggiuntivi consentiranno alla compagnia aerea di offrire frequenze più elevate, ma anche una maggiore capacità, poiché l’ATR 42-600S consentirà l’accesso a destinazioni con piste corte, come Maupiti, utilizzando il 100% della capacità di carico dell’aeromobile.

Manate Vivish, Air Tahiti’s General Manager, ha dichiarato: “Air Tahiti sostiene lo sviluppo sociale ed economico della Polinesia francese da 65 anni, offrendo alle sue comunità locali un accesso rapido e conveniente a prodotti freschi, salute, istruzione e cultura, promuovendo al contempo il turismo. La nostra flotta ATR è stata determinante nel permetterci di raggiungere questa missione essenziale e continuerà ad esserlo, mentre continuiamo a crescere e ad offrire ulteriore connettività sostenibile”.

“La rinnovata fiducia da parte di un cliente di lunga data come Air Tahiti, è il miglior riconoscimento degli sforzi che stiamo facendo ogni giorno per offrire gli aerei regionali più efficienti, confortevoli e sostenibili, che emettono il 45% di CO2 in meno rispetto ai jet regionali di dimensioni simili”, ha aggiunto Nathalie Tarnaud Laude, ATR’s Chief Executive Officer. “In ATR investiamo in una tecnologia che offre mobilità regionale a prezzi accessibili, soddisfacendo gli obiettivi sostenibili delle parti interessate, e l’ATR 42-600S è una chiara dimostrazione di questo approccio”.

Ci sono 1.000 aeroporti in tutto il mondo con piste comprese tra 800 e 1.000m a cui l’ATR 42-600S potrà accedere. Il produttore ha iniziato i voli di test all’inizio di quest’anno e le prime consegne sono previste per la fine del 2024.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)