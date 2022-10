SWISS diventa la prima passenger airline al mondo ad adottare l’AeroSHARK technology

Swiss International Air Lines (SWISS) è diventata la prima compagnia aerea al mondo a utilizzare la carbon-efficient AeroSHARK film technology per i propri servizi passeggeri. Il primo Boeing 777-300ER di SWISS ad essere equipaggiato con il nuovo film – registrazione HB-JNH – ha trasportato i suoi primi revenue passengers oggi, in partenza da Zurigo per Miami alle 13:39. Il programma AeroSHARK di SWISS è sostenuto anche dalla Confederazione Svizzera attraverso il finanziamento speciale di quest’ultima per progetti ambientali.

“La nostra adozione di AeroSHARK è un eccellente esempio di come possiamo utilizzare tecnologie innovative per rendere i viaggi aerei più sostenibili”, afferma Dieter Vranckx, CEO di SWISS. “La nostra flotta di aeromobili è già una delle più avanzate e più efficienti in termini di emissioni di carbonio in Europa. Grazie ad AeroSHARK, possiamo migliorare ulteriormente queste credenziali in un campo in cui ogni risparmio conta. Siamo orgogliosi di essere la prima compagnia aerea passeggeri al mondo ad adottare questa nuova tecnologia. Continueremo a investire costantemente in tali soluzioni sostenibili”.

AeroSHARK è una pellicola speciale che è stata sviluppata congiuntamente da Lufthansa Technik e dal produttore di prodotti chimici e rivestimenti BASF. Il film presenta minuscole nervature da 50 micrometri che riducono la resistenza aerodinamica durante il volo. SWISS e Lufthansa Technik hanno applicato la tecnologia, che trae ispirazione dalla pelle degli squali, a un primo aereo della SWISS Boeing 777-300ER fleet e nelle ultime settimane hanno testato l’innovazione riguardo le sue performance in volo insieme a specialisti esterni. Tutti e dodici i Boeing 777 di SWISS dovrebbero ora essere gradualmente equipaggiati con il nuovo film AeroSHARK.

AeroSHARK è solo uno dei modi in cui SWISS si sta impegnando per ridurre le proprie emissioni di anidride carbonica e rendere più sostenibili i viaggi aerei. Le sue ulteriori azioni includono l’investimento in Sustainable Aviation Fuel (SAF), che è prodotto da rifiuti biogenici e attualmente produce circa l’80% in meno di anidride carbonica rispetto al cherosene convenzionale. SWISS utilizza già i SAF e promuove e sostiene ulteriori ricerche e sperimentazioni sul campo insieme a Lufthansa Group. SWISS si è posta l’obiettivo di dimezzare le proprie emissioni nette di anidride carbonica rispetto ai livelli del 2019 entro il 2030 ed essere completamente carbon neutral entro il 2050.

Surface technology sviluppata da Lufthansa Technik e BASF

Per la prima volta un Boeing 777-300ER operato da Swiss International Air Lines (SWISS) è decollato per un volo passeggeri con la tecnologia AeroSHARK sviluppata congiuntamente da Lufthansa Technik e BASF. La fusoliera e le gondole dei motori dell’aeromobile sono state recentemente dotate di circa 950 metri quadrati di cosiddetti Riblet films, che replicano le flow-efficient properties della shark skin, al fine di ridurre la resistenza aerodinamica. Le simulazioni di flusso hanno già individuato un potenziale di risparmio di poco più dell’1% per questo tipo di aeromobile. I primi voli di linea con l’aeromobile, marche di registrazione HB-JNH, serviranno ora a convalidare questo potenziale di risparmio nelle operazioni di volo giornaliere.

Grazie alla sua speciale struttura superficiale con nervature microscopiche – note come Riblets – AeroSHARK riduce la frictional resistance della superficie esterna di questo velivolo di poco più dell’1%, secondo i calcoli e le simulazioni di flusso. Di conseguenza, anche il consumo di carburante e le emissioni di CO2 vengono ridotti dello stesso ordine di grandezza. Per questo Boeing 777-300ER di SWISS, ciò equivarrebbe a un risparmio annuo di circa 400 tonnellate di cherosene e di oltre 1.200 tonnellate di anidride carbonica.

La modifica AeroSHARK di HB-JNH è iniziata alla fine di agosto ed è culminata in diversi voli di prova l’8 e il 9 settembre. Durante questi voli, è stato necessario dimostrare in dettaglio che la modifica AeroSHARK non ha avuto alcun impatto negativo sulla sicurezza operativa e gestione del Boeing 777.

Non appena il potenziale di risparmio calcolato sarà stato convalidato nelle operazioni di volo effettive, è previsto l’inizio del roll-out su vasta scala presso i clienti di lancio SWISS e Lufthansa Cargo. Ulteriori Boeing 777 riceveranno quindi la modifica AeroSHARK come parte delle regolari soste di manutenzione. Entrambe le compagnie aeree prevedono di dotare successivamente di AeroSHARK tutti i loro Boeing 777-300ER e 777F. Ciò le renderebbe le prime compagnie aeree passeggeri e cargo al mondo a ottimizzare una sub-fleet completa con questa tecnologia. Quando tutti gli undici Boeing 777 attuali di Lufthansa Cargo e i dodici di SWISS avranno ricevuto la loro modifica AeroSHARK, ridurranno l’impronta di carbonio di Lufthansa Group di oltre 25.000 tonnellate all’anno.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Lufthansa Technik – Photo Credits: Swiss International Air Lines)