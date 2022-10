Preonta al decollo la nuova compagnia Eurowings Europe Limited

La nuova compagnia aerea Eurowings Europe Limited sta per decollare: dopo la costituzione della nuova compagnia a Malta nel maggio 2022, Eurowings Europe Ltd. ha ora ricevuto l’Air Operator Certificate (AOC) e l’Air Operator License (AOL) dal Malta Civil Aviation Directorate. Nel corso di una conferenza stampa, il Managing Director of Eurowings Europe Limited, Stefan Beveridge, ha ricevuto la conferma ufficiale dal capitano Charles Pace, Director of the Malta Civil Aviation Directorate.

La compagnia aerea è rappresentata nella sua sede di St. Julian’s dal local management team di Eurowings Europe. In una fase di trasferimento, gli equipaggi e gli aeromobili verranno successivamente trasferiti da Eurowings Europe GmbH (EWE) a Eurowings Europe Limited (EWL) a Malta entro aprile 2023. I membri dell’equipaggio trasferiti a Eurowings Europe Ltd. continueranno a essere impiegati nelle basi precedenti e operare da lì. La concessione del Certificato di Operatore Aereo rappresenta un’importante pietra miliare per Eurowings Europe Limited nella sua espansione paneuropea. Il primo volo di Eurowings Europe Limited è previsto per il 3 novembre 2022.

Il capitano Charles Pace, Director General of the Civil Aviation Directorate Malta, ha dichiarato: “È una grande soddisfazione vedere Eurowings fondare questa nuova compagnia aerea a Malta. È stato un onore essere stati selezionati per questo progetto e siamo molto contenti del rapporto che è cresciuto forte durante i mesi di revisione. Oggi Eurowings Europe entrerà a far parte di una lunga lista di compagnie che hanno deciso che Malta è il luogo ideale per la loro principale sede di attività e guardiamo avanti con entusiasmo per il futuro. L’approccio professionale di entrambi i team ha portato a un processo fluido e senza interruzioni e ora non vediamo l’ora di trasferire altri aeromobili nelle prossime settimane”.

Stefan Beveridge, Managing Director of Eurowings Europe Limited, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver ottenuto un AOC e un AOL per la nostra nuova compagnia aerea, Eurowings Europe Ltd. Questo ci dà un vento favorevole mentre continuiamo la nostra crescita paneuropea. La nostra mossa verso Malta ci aiuterà a ridurre la complessità per il nostro personale con sede nelle varie basi in Europa. Inoltre, il quadro economico e normativo di Malta ci consentirà di entrare in nuovi mercati come compagnia aerea di valore attraente e di competere con successo nel nostro ambiente altamente competitivo. Questo significa nuove prospettive per l’intero team di Eurowings Europe. Vorremmo ringraziare espressamente TM CAD e le autorità maltesi per la loro fiducia e supporto e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto in futuro”.

“Con il suo posizionamento unico come vettore di valore in Europa per i viaggiatori privati e business, Eurowings si distingue chiaramente dal segmento dei vettori ultra-low-cost e offre ai suoi clienti voli convenienti e flessibili con servizi innovativi e a misura di cliente. Eurowings Europe Limited manterrà basi a Salisburgo, Palma di Maiorca, Pristina, Praga e Stoccolma e amplierà ulteriormente la propria rete europea concentrandosi sui collegamenti point-to-point. La compagnia aerea attualmente opera 19 aeromobili della famiglia A320 e impiegherà più di 700 persone”, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)