Lufthansa per la prima volta offre suite concept in First e Business Class

Lufthansa informa: “I prodotti premium e di qualità sono sempre stati la promessa di Lufthansa ai suoi passeggeri. Con questo, la compagnia aerea introduce un nuovo prodotto premium sulle rotte a lungo raggio con il nome “Allegris” in tutte le classi di viaggio (ovvero Economy, Premium Economy, Business e First Class). “Allegris” è stato sviluppato esclusivamente per Lufthansa Group.

Per la prima volta nella storia della compagnia, la Lufthansa First Class riceve suite spaziose che offrono pareti alte quasi fino al soffitto che possono essere chiuse per la privacy. Il sedile, largo quasi un metro, può essere trasformato in un ampio e comodo letto. Tutti i sedili e i letti sono posizionati in direzione di volo, senza eccezioni. Oltre a molte altre storage options, in ogni suite è presente un ampio guardaroba personale. I passeggeri che volano in questa nuova First Class possono anche rimanere nella loro suite mentre si preparano per dormire e indossano il pigiama Lufthansa First Class.

Mangiare sarà un’esperienza eccezionale nella nuova First Class cabin. Se lo si preferisce, è possibile mangiare insieme agli ospiti su un grande tavolo da pranzo, dove ci si può sedere di fronte al proprio partner o compagno di viaggio, proprio come si fa in un ristorante. Vengono presentati menu gourmet, insieme all’esclusivo caviar service della compagnia aerea. L’intrattenimento è fornito da schermi che si estendono per l’intera larghezza della suite, con connettività Bluetooth per cuffie wireless.

Lufthansa presenterà i dettagli della suite, oltre a un’ulteriore innovazione in First Class, all’inizio del prossimo anno”.

Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board and CEO of Deutsche Lufthansa AG, ha dichiarato: “Vogliamo stabilire nuovi standard senza precedenti per i nostri ospiti. Il più grande investimento in prodotti premium nella storia della nostra compagnia è alla base della nostra pretesa di continuare a essere la leading Western premium airline in futuro”.

“Anche gli ospiti della Lufthansa Business Class possono aspettarsi la propria suite, che offre ancora più comfort e privacy grazie alle pareti più alte e alle porte scorrevoli che si chiudono completamente. Qui i viaggiatori possono godere di uno spazio personale esteso e un ampio spazio di stivaggio, incluso un guardaroba personale.

La Lufthansa Business Class della “Allegris” generation offre altre sei opzioni di seduta con il massimo livello di comfort. I passeggeri hanno accesso diretto al corridoio da tutti i posti in Business Class. Le pareti dei sedili, alte almeno 114 centimetri, con ampio spazio nella zona delle spalle, garantiscono una maggiore privacy. Tutti i sedili possono essere convertiti in un letto lungo due metri. I passeggeri possono godersi il programma di intrattenimento in volo su monitor che misurano quasi 17 pollici. Fanno parte della nuova esperienza Allegris Business Class anche la ricarica wireless, le cuffie con cancellazione del rumore e la possibilità di collegare i propri dispositivi, come PC, tablet, smartphone o cuffie, al sistema di intrattenimento, tramite Bluetooth. La compagnia presenterà inoltre ulteriori dettagli e innovazioni sulla nuova Business Class Lufthansa la prossima primavera.

Con la generazione di prodotti “Allegris”, Lufthansa offrirà ai suoi ospiti una scelta molto più ampia anche in Economy Class. Ad esempio, in futuro i viaggiatori avranno la possibilità di prenotare i posti nelle prime file, che hanno una maggiore altezza e offrono un comfort aggiuntivo. Dopo il successo della “Sleeper’s Row”, che da agosto 2021 ha offerto ai passeggeri della Economy Class un maggiore relax sui voli a lunga percorrenza, Lufthansa prevede ora di introdurre una “Sleeper’s Row 2.0” su tutti i nuovi aeromobili a lungo raggio, come parte di “Allegris”. Nella “Sleeper’s Row 2.0”, è sufficiente ripiegare un poggiagambe e utilizzare il materasso aggiuntivo offerto, per riposare e rilassarsi su una superficie reclinabile che è il 40% più grande rispetto all’originale “Sleeper’s Row”. Anche in futuro, i passeggeri in Economy Class avranno anche la possibilità di prenotare un posto vicino libero. Questo darà ai viaggiatori più scelta, anche nella classe di viaggio più economica.

La nuova Lufthansa Group Premium Economy Class è stata presentata da SWISS già nella primavera del 2022. Il comodo sedile è integrato in un guscio rigido e può essere regolato senza sforzo, senza incidere sugli altri passeggeri della fila dietro. Il sedile offre ampio spazio nella zona della parte superiore del corpo e delle gambe ed è dotato di un poggiagambe ribaltabile. I passeggeri possono godersi film o musica sul proprio monitor personale da 15,6 pollici con cuffie di alta qualità con eliminazione del rumore”, prosegue Lufthansa.

“Più di 100 nuovi aeromobili di Lufthansa Group, come Boeing 787-9, Airbus A350 e Boeing 777-9, voleranno verso destinazioni in tutto il mondo con il nuovo servizio “Allegris”. Inoltre, verranno convertiti gli aeromobili già in servizio con Lufthansa, come il Boeing 747-8. Il miglioramento simultaneo dell’esperienza di viaggio in tutte le classi, insieme alla sostituzione a livello di Gruppo di oltre 30.000 posti, sono unici nella storia del Gruppo. Con queste iniziative, la compagnia sottolinea i suoi chiari standard di qualità e premium. Entro il 2025 Lufthansa Group investirà un totale di 2,5 miliardi di euro solo in prodotti e servizi per migliorare ulteriormente l’esperienza del cliente in ogni fase del viaggio, dalla prenotazione iniziale, in tutto l’aeroporto, alla lounge, fino alle richieste dei clienti anche dopo il volo.

Lufthansa offre già la nuova business class su alcuni aeromobili. L’ultima aggiunta alla flotta, il Boeing 787-9, e quattro Airbus A350 consegnati a Lufthansa negli ultimi mesi, presentano una business class migliorata dai produttori Thompson (A350) e Collins (787-9). Tutti i sedili si trovano direttamente nel corridoio, possono essere facilmente e rapidamente convertiti in un letto lungo due metri e offrono più spazio di stivaggio. Inoltre, i viaggiatori hanno molto più spazio nella zona delle spalle. Altri quattro Boeing 787-9 con questa Business Class saranno consegnati a Lufthansa nelle prossime settimane.

Lufthansa Group sta per intraprendere la più grande modernizzazione della flotta nella sua storia aziendale. Entro il 2030, oltre 180 nuovi aeromobili high-tech a corto e lungo raggio saranno consegnati alle compagnie aeree del Gruppo. In media, il Gruppo prenderà in consegna un nuovo aeromobile ogni due settimane, siano essi Boeing 787, Airbus 350, Boeing 777-9 su rotte a lungo raggio o nuovi Airbus A320neo per voli a corto raggio. Ciò consentirà a Lufthansa Group di ridurre significativamente le emissioni medie di CO2 della sua flotta. Il moderno aereo a lungo raggio “Dreamliner”, ad esempio, consuma in media solo circa 2,5 litri di cherosene per passeggero e 100 chilometri di volo. Questo è fino al 30% in meno rispetto al suo predecessore. Tra il 2022 e il 2027, Lufthansa Group riceverà un totale di 32 Boeing Dreamliner“, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)