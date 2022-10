Al TTG Travel Experience il primo anno di ITA Airways e i piani futuri

A Rimini, nella cornice della fiera internazionale del turismo TTG Travel Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO Volare, ha presentato tutte le novità della stagione invernale 2022/2023 alla stampa e agli ospiti presenti.

È il secondo anno che ITA Airways partecipa alla Fiera Internazionale TTG, e quest’anno lo fa presentando i risultati ottenuti da quel primo volo del 15 ottobre 2021, in partenza da Milano Linate destinazione Bari, che ha dato il via all’attività operativa della Compagnia.

A seguire i momenti chiave del primo anno di attività di ITA:

Dicembre 2021 conferma l’ordine per 28 aeromobili Airbus

Febbraio 2022 migliore Compagnia per Puntualità e Regolarità

Marzo 2022 Introdotte due rotte da Roma Fiumicino (per Venezia e Barcellona) con SAF

Maggio 2022 vince 3 premi alla «The Sustainable Flight Challenge» di SkyTeam

Maggio 2022 Miglior Compagnia Aerea per i viaggiatori d’affari medio/corto raggio – IMA

Maggio 2022 Main Partner True Italian Experience – hub all’avanguardia del settore turistico

Luglio 2022 presentazione in anteprima del «Manifesto della Sostenibilità» al Farnborough International Airshow

Tra giugno e settembre mantiene livelli eccellenti di Puntualità e Regolarità, nonostante le criticità aeroportuali estive in Europa

8.248.824 i passeggeri trasportati dal 15 ottobre 2021 al 30 settembre 2022

Ancora ai vertici mondiali sulle performances operative a settembre 2022: Regolarità = 99.8% Puntualità = 81.1%

Oggi una Flotta di 69 aeromobili. Oltre ai nuovi A350 e A220 che entreranno a breve in flotta, nei prossimi mesi arriveranno ulteriori A220 ed A330-900neo, A320neo e A321neo.

Durante la Conferenza stampa Emiliana Limosani si è soffermata in particolar modo sulla winter 2022/2023. Dal 30 ottobre 2022 al 25 marzo 2023, ITA Airways opererà 51 destinazioni, di cui 9 intercontinentali, 22 internazionali e 20 nazionali. La stagione winter punta soprattutto sull’espansione verso il lungo raggio con novità importanti:

Dal 5 novembre sarà operativo il nuovo volo da Roma FCO a Tokyo Haneda , operato con l’Ammiraglia della Compagnia, l’Airbus A350. Il nuovo volo avrà tre frequenze settimanali: con partenza alle 15:40 ogni martedì, giovedì e sabato verso l’aeroporto di Tokyo Haneda, arrivo il giorno dopo alle 11:35. Il volo di ritorno (il primo sarà il 6/11) è previsto da Haneda ogni mercoledì, venerdì e domenica alle 13:35 con arrivo a Roma FCO alle 20:30.

, operato con l’Ammiraglia della Compagnia, l’Airbus A350. Il nuovo volo avrà tre frequenze settimanali: con partenza alle 15:40 ogni martedì, giovedì e sabato verso l’aeroporto di Tokyo Haneda, arrivo il giorno dopo alle 11:35. Il volo di ritorno (il primo sarà il 6/11) è previsto da Haneda ogni mercoledì, venerdì e domenica alle 13:35 con arrivo a Roma FCO alle 20:30. Dal 3 dicembre partirà il nuovo volo da Roma Fiumicino verso Nuova Delhi , operato con l’Airbus A330, con tre frequenze settimanali ogni lunedì, mercoledì e sabato con partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 14:10 e arrivo all’aeroporto Internazionale Indira Gandhi di Nuova Delhi alle ore 02:00, local time. L’operativo da Nuova Delhi prevede invece la partenza dal 4 dicembre 2022, ogni martedì, giovedì e domenica alle ore 03:50 e atterraggio a Roma Fiumicino alle ore 08:10.

, operato con l’Airbus A330, con tre frequenze settimanali ogni lunedì, mercoledì e sabato con partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 14:10 e arrivo all’aeroporto Internazionale Indira Gandhi di Nuova Delhi alle ore 02:00, local time. L’operativo da Nuova Delhi prevede invece la partenza dal 4 dicembre 2022, ogni martedì, giovedì e domenica alle ore 03:50 e atterraggio a Roma Fiumicino alle ore 08:10. Dal 17 dicembre fino al 25 marzo 2023 sarà operato il nuovo volo diretto da Roma Fiumicino – Malè, Maldive, operato con Airbus A350 e/o A330, con un numero di frequenze settimanali variabile durante la stagione, per assecondare la prevista domanda: da due frequenze operate di sabato e domenica (il 17, 18 dicembre e dal 28 gennaio al 25 marzo) a tre frequenze settimanali (dal 21 al 25 dicembre e dal 19 al 22 gennaio), a quattro frequenze settimanali (dal 26 dicembre al 1 gennaio e dall’11 al 15 gennaio), a cinque frequenze settimanali (dal 2 all’8 gennaio) con partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 22:10 e arrivo all’Aeroporto Internazionale di Velana – Malè alle ore 11:20, local time. L’operativo da Malè è previsto dal 18 dicembre 2022 al 26 marzo 2023, alle 13:25 local time e atterraggio a Roma Fiumicino alle 19:30/19:45.

“L’apertura di queste tre nuove destinazioni conferma l’impegno di ITA Airways ad incrementare la propria offerta intercontinentale per soddisfare sempre al meglio le esigenze dei viaggiatori – ha dichiarato Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer ITA Airways e CEO di Volare –. L’espansione verso il mercato asiatico permette di rafforzare la capacità della Compagnia di attrarre clienti in connessione anche intercettando i flussi tra l’India e il Nord America, la Germania, la Spagna e la Francia. In ITA Airways curiamo con molta attenzione la relazione con il mondo agenziale – ha aggiunto il CCO – che realizza buona parte delle nostre vendite. Ci piace considerare le Agenzie di Viaggio dei veri e propri business partner con i quali sviluppare un’offerta sempre più capillare e personalizzata”.

Le nuove destinazioni intercontinentali si vanno ad aggiungere ai voli della Compagnia su New York, operati sia da Roma Fiumicino che da Milano Malpensa e quelli su Boston, Miami, Los Angeles, San Paolo e Buenos Aires, operati da Roma Fiumicino.

Arricchiscono il network di ITA Airways anche 29 accordi di codeshare con i maggiori vettori mondiali, che permettono di ampliare in maniera rilevante l’offerta alla clientela.

Internazionale:

Cresce anche il network internazionale con due nuove destinazioni: Stoccarda e Sofia. La nuova destinazione Stoccarda è operata da Milano Linate con 2 voli e 12 frequenze settimanali. Il primo volo opera tutti i giorni ad eccezione della domenica con partenza da Linate alle 06:45 e arrivo a Stoccarda alle 07:50. Il volo di rientro è previsto da Stoccarda alle 08:35 e arrivo a Linate alle 09:45. Il secondo volo opera tutti i giorni ad eccezione del sabato con partenza da Linate alle 16:35 e arrivo a Stoccarda alle 17:40. Il volo di rientro è previsto da Stoccarda alle 18:30 e arrivo a Linate alle 19:40.

Sofia è operata da Roma Fiumicino con 3 frequenze settimanali, ogni mercoledì, venerdì e domenica, con partenza da Roma Fiumicino alle 09:15 e arrivo a Sofia alle 12:05. Il volo di ritorno è previsto da Sofia alle 12:55 e arrivo a Roma Fiumicino alle 13:50.

Il network internazionale cresce anche grazie ad un aumento delle frequenze sul collegamento Milano Linate – Francoforte, passando da 12 a 17 frequenze settimanali. Il nuovo volo opererà tutti i giorni ad eccezione del sabato e della domenica, con partenza alle 12:50 da Milano Linate e arrivo all’aeroporto di Francoforte alle 14:15. Il volo di ritorno è previsto da Francoforte alle 15:00 con arrivo a Linate alle 16:20.

Aumento di frequenze anche per il collegamento Milano Linate Parigi Charles de Gaulle che passa da 19 a 25 frequenze settimanali. Il nuovo volo opererà tutti i giorni ad eccezione del sabato, con partenza alle 17:25 da Milano Linate e arrivo all’aeroporto di Parigi alle 18:55. Il volo di ritorno è previsto da Parigi alle 19:40 con arrivo a Linate alle 21:10.

Nazionale:

Il network nazionale si arricchisce di nuove frequenze sui collegamenti Roma – Reggio Calabria (da 7 a 14 frequenze settimanali), Roma – Milano (da 73 a 97 frequenze settimanali), Milano – Bari (da 31 a 54 frequenze settimanali) e Milano – Napoli (da 32 a 52 frequenze settimanali).

Programma “VOLARE”

VOLARE, il programma fedeltà di ITA Airways, ha raggiunto la soglia di 700.000 soci e nuove partnership commerciali per offrire ai propri soci un’esperienza di viaggio sempre più ricca. Tra i partner del programma si possono trovare:

AVIS, BUDGET e MAGGIORE, brand di autonoleggio presenti in più di 170 Paesi del Mondo.

Aeroporti di Roma con il servizio easy Parking, l’unico parcheggio ufficiale a pochi passi dai Terminal.

Gruppo Best Western con 180 hotel in oltre 120 località in Italia.

Inoltre, a partire da settembre i soci del programma VOLARE possono infatti convertire i punti già accumulati in servizi offerti dai partner.

Per il Business travel il nuovo programma Volare Corporate con benefici dedicati ai dipendenti delle aziende che hanno un accordo commerciale con ITA Airways e che scelgono le offerte più flessibili.

VOLI CHARTER

Oltre ad un ricco network di voli di linea, ITA Airways offre l’opportunità di prenotare ed organizzare voli charter in base ad ogni esigenza di viaggio. In particolare, è possibile avere accesso ad un Team specializzato per quotare, organizzare e personalizzare il volo, volare verso qualsiasi destinazione nel mondo, decidendo la data e l’orario della partenza, disporre di un intero aereo riservato, con servizi personalizzati tra i quali aree check-in e personale in aeroporto dedicati.

TIE _ TRUE ITALIAN EXPERIENCE

Digitalizzazione, centralità del cliente, innovazione e sostenibilità del turismo sono i pilastri della partnership tra ITA Airways e True Italian Experience (TIE). Continua nella winter l’interazione con i principali attori della filiera di promozione turistica del territorio e delle eccellenze italiane con la proposta dei vantaggi offerti dall’ hub di TIE, un unico ecosistema digitale di promozione del territorio e offerta di esperienze di viaggio che assicurano un modo nuovo e all’avanguardia di valorizzare l’Italia. Missione fondamentale per True Italian Experience è rilanciare e mettere in risalto l’Italia, anche quella più nascosta, difficile – altrimenti – da scoprire, anche attraverso la produzione e distribuzione nel mondo di contenuti editoriali e informativi che raccontano la grande bellezza del nostro Paese. L’obiettivo è portare i viaggiatori a scegliere l’Italia, ad amarla e a consigliarla come l’esperienza turistica più varia e più coinvolgente del mondo. Un progetto di ampio respiro che rappresenta un asset di valorizzazione per la Compagnia che si pone al centro di questo sistema come punto di riferimento sia istituzionale sia in termini di business.

FLIGHT PASS

Un pacchetto di voucher prepagati da utilizzare per l’emissione di biglietti aerei. Dedicato a chi vola abitualmente su itinerari prestabiliti e desidera programmare i propri viaggi con flessibilità e facilità e alle Piccole e Medie Aziende per le esigenze di spostamenti di lavoro dei propri dipendenti. Il prezzo dei biglietti è personalizzato in base alle esigenze di viaggio e bloccato al momento dell’acquisto. La personalizzazione si può effettuare scegliendo il numero di voli, le destinazioni, la validità, la classe di viaggio, o le modalità d’identificazione o il numero dei passeggeri ai quali saranno intestati i biglietti; numero di voli: da 6 a 24 tratte – destinazioni: nazionali ed internazionali – validità: da 1 a 12 mesi – classe di viaggio: Economy, Superior o Business – nominativi passeggeri: da 1 a 24 nominativi. Il nome del primo passeggero andrà indicato al momento dell’acquisto del FlightPass, mentre gli altri nominativi potranno essere indicati successivamente, entro il periodo di prenotazione prescelto. Possibilità di prenotare il volo, previa disponibilità, da 90 giorni fino a 4 ore prima della partenza, fino ad 1 ora prima per la classe Superior sui voli tra Roma e Milano. L’acquisto del Flight Pass e le successive emissioni dei biglietti possono essere effettuati su ita-airways.com

MEET & GREET

Per un’esperienza di viaggio personalizzata presso l’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino il Cliente potrà richiedere l’esclusivo servizio di ITA Airways, Meet&Greet che prevede l’accoglienza in aeroporto da parte di staff dedicato e l’assistenza durante tutte le procedure aeroportuali relative al volo in partenza, in transito e/o in arrivo.

In base alle esigenze del Cliente tre sono le tipologie di pacchetti tra cui scegliere con assistenza diversificata, in partenza, transito e arrivo: SMART, PREMIUM o EXCLUSIVE

Il servizio è venduto ed organizzato dal Team Special Services di Ground Operations raggiungibile mediante i contatti presenti sul sito al seguente link.

VOGLIA DI VOLARE

Il corso di ITA Airways, già in auge ai tempi di Alitalia secondo simili modalità, aiuta le persone a riscoprire e ritrovare il piacere di volare. Rivolto non solo a chi non ha mai volato, ma anche ai viaggiatori occasionali o abituali per i quali volare ha sempre comportato qualche pensiero. Si articola in due giorni, duranti i quali i partecipanti potranno approfondire le tematiche psicologiche, incontrare un comandante di ITA Airways per approfondire le tematiche aeronautiche, sperimentare il simulatore di volo, effettuare un volo accompagnati dallo staff di ITA Airways, beneficiare di un anno di assistenza post-corso su tutti i voli ITA Airways. Info alla pagina vogliadivolare@ita-airways.com.

On-air domani il nuovo spot

Dal primo volo di ITA Airways è ormai passato un anno: una ricorrenza che il vettore ha deciso di celebrare con una nuova campagna. Nell’idea creativa, il primo anno di vita della Compagnia viene paragonato a quello di un bambino della stessa età. Come lui, anche ITA Airways ha imparato con sorprendente velocità a fare tante cose, con un solo obiettivo: offrire ai suoi passeggeri un’esperienza di volo sempre più unica e indimenticabile. Ed è proprio ai passeggeri della Compagnia che è dedicato il claim della campagna: “Le nostre ali siete voi”. Un’ulteriore conferma della centralità del cliente nel progetto e nella visione del vettore. La campagna prevede la messa in onda il 15 ottobre dello spot TV 60 secondi, con la voce narrante della bravissima Virginia Raffaele, e sarà declinata anche su stampa quotidiana e display.

Nuova offerta gastronomica sui voli dall’Italia firmata dallo Chef Stellato Gian Piero Vivalda e Bollicine Ferrari a terra e a bordo

Nel nuovo disegno della proposta gastronomica a bordo, ITA Airways ha sviluppato un’idea creativa guidata da una visione che potesse permettere a tutti i clienti non solo di sperimentare la qualità italiana, ma di contestualizzarla in base a tematiche specifiche. Un progetto in grado di offrire un’esperienza che rappresenti un reale valore aggiunto per i passeggeri e per la filiera gastronomica nazionale.

Guidati da questa visione, dal 2 giugno a bordo di tutti i voli intercontinentali in partenza dall’Italia del network di ITA Airways i clienti di Business viaggiano attraverso nuovi profumi e nuovi sapori ispirati alle eccellenze del nostro Paese, in uno stile semplice ed elegante contraddistinto dal talento degli chef italiani che si alterneranno a bordo della Compagnia.

Il secondo chef a salire a bordo della Business Class di ITA Airways, dopo Enrico Bartolini, a partire dal 15 ottobre sarà lo chef stellato Gian Piero Vivalda, 2 stelle Michelin, proprietario dell’Antica Corona Reale, ristorante con oltre 207 anni di storia da sempre di proprietà della famiglia Vivalda e vincitore di premi e nazionali ed internazionali, tra cui l’ingresso a circuiti esclusivi quali Les Grandes Tables du Monde e l’Associazione Relais&Château.

Lo chef ha disegnato per ITA Airways 4 piatti signature tratti dalla carta menù del suo ristorante, l’Antica Corona Reale a Cervere (un antipasto, un primo, un secondo ed il dolce) che sono dei veri e propri manifesti programmatici del suo ricettario autunnale, il più ricco, evocativo e tradizionale per eccellenza.

La celebrazione del primo compleanno della Compagnia sarà occasione unica anche per il lancio della partnership con Ferrari Trento, Gruppo Lunelli. Le pregiate bollicine del partner saranno le protagoniste per un brindisi d’eccellenza tutto italiano. L’accordo si inquadra nell’ambito del progetto di collaborazione con i grandi ambasciatori dell’Italia nel mondo, nel quale ITA Airways è impegnata a creare sinergie con Brand Italiani che condividono gli stessi valori della Compagnia. Grazie al loro contributo, ITA Airways continua a perseguire gli obiettivi di miglioramento della customer experience offrendo un servizio che abbia l’Italia nel cuore.

La flotta

ITA Airways è partita con 52 aerei (7 wide body e 45 narrow body). Attualmente sono 69 gli aeromobili in flotta, compresi i 6 nuovi Airbus A350, gli 8 A330-200, 31 A320ceo e 18 A319ceo. 4 sono invece i nuovi Airbus A220 che entreranno in operativo a partire dal mese di ottobre. I primi due, con livrea “Born To Be Sustainable”, effettueranno il primo volo commerciale domenica 16 ottobre e contribuiranno a portare ITA Airways a diventare il vettore più green d’Europa con l’80% di aerei di nuova generazione in flotta entro il 2026.

L’Airbus A220 è un efficiente aeromobile a corridoio singolo e consentirà alla Compagnia di beneficiare di una riduzione del 25% dei consumi e delle emissioni di CO2 per passeggero rispetto alla precedente generazione. È leggero, silenzioso e vanta alti livelli di comfort a bordo.

Sarà operativo tra Roma, Milano, Genova, Torino, Napoli, Ginevra, Zurigo e Monaco. Oltre ai nuovi A220 che affiancano l’Ammiraglia A350 nella flotta ITA Airways, nei prossimi mesi arriveranno ulteriori A220 ed A330-900neo, A320neo e A321neo.