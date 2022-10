Qantas Group: la forte domanda accelera il recupero

La forte domanda di viaggi sta accelerando la ripresa di Qantas Group dalla crisi del COVID, consentendo al vettore di continuare a investire per i clienti e i suoi dipendenti, rafforzando al contempo il proprio bilancio.

“Sulla base delle prenotazioni, dei prezzi correnti del carburante e delle ultime ipotesi sul secondo trimestre, il Gruppo prevede un Underlying Profit Before Tax compreso tra $1,2 miliardi e $1,3 miliardi per la prima metà del FY23. Ciò segue cinque semestri consecutivi di pesanti perdite dovute alla pandemia.

Il debito netto dovrebbe scendere tra $3,2 miliardi e $3,4 miliardi al 31 dicembre 2022, che è al di sotto del limite inferiore dell’intervallo target di $3,9 miliardi.

La domanda di viaggi domestici rimane forte in tutte le categorie. I rendimenti dei mercati internazionali sono particolarmente elevati, ma si prevede che diminuiranno poiché Qantas e altri vettori aumenteranno costantemente la capacità.

Qantas Loyalty prevede di registrare guadagni record per il primo semestre ed è sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo EBIT FY23 di $425– $450 milioni.

Il contesto operativo più ampio rimane complesso con prezzi elevati del carburante e inflazione elevata, nonché tassi di interesse più elevati che incidono sulla fiducia dei consumatori. Tuttavia, la forte domanda indica che le persone stanno dando la priorità alla spesa per i viaggi rispetto ad altre categorie, il che supporta la capacità del Gruppo di recuperare completamente i costi del carburante più elevati attraverso le tariffe. I prezzi del carburante sono ora di circa il 75% superiori rispetto a quelli pre-COVID, rispetto a circa il 60% nell’agosto 2022.

La capacità di Group International dovrebbe ora aumentare dal 61% dei livelli pre-COVID nella prima metà del FY23 al 77% nella seconda metà. Ciò è in gran parte determinato dalla possibilità di restituire ulteriori A380 alle operazioni, nonché dalla consegna di tre nuovi Boeing 787-9 Dreamliner per Qantas International e Airbus A321LR aggiuntivi per Jetstar.

La capacità domestica del gruppo sarà del 94% rispetto ai livelli pre-COVID per il 1H23, crescendo fino a circa il 100% nella seconda metà, ovvero sei punti percentuali al di sotto della precedente previsione di capacità. Questa riduzione è progettata per proteggere il miglioramento continuo delle prestazioni operative man mano che il settore in generale si riprende”, afferma Qantas Group.

Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha dichiarato: “È stato un momento davvero difficile per il vettore, ma l’annuncio di oggi mostra quanto siamo arrivati lontano. Da agosto abbiamo assistito a un grande miglioramento delle nostre prestazioni operative e a un’accelerazione delle nostre prestazioni finanziarie.

Le operazioni di Qantas sono in gran parte tornate agli standard che le persone si aspettano e le prestazioni di Jetstar sono migliorate in modo significativo nelle ultime settimane e continueranno a migliorare con gli investimenti extra che stiamo facendo.

Il fatto che la nostra ripresa finanziaria sia accelerata significa che possiamo investire di più per premiare i nostri dipendenti, che stanno facendo un lavoro straordinario”.

“Le performance operative di Qantas hanno continuato a migliorare e nella prima metà di ottobre sono ora pari o intorno ai livelli pre-COVID.

Le cancellazioni sono scese dal 4% di agosto al 2,4% di settembre. Finora a ottobre è stato cancellato solo l’1,7% dei voli, migliore rispetto ai livelli pre-COVID.

Qantas sta continuando a investire in risorse aggiuntive nelle operazioni per fornire un cuscinetto contro le sfide che hanno influito sull’affidabilità all’inizio dell’anno, inclusi picchi imprevisti di congedi per malattia e ritardi nella catena di approvvigionamento per le parti degli aeromobili.

Altri 200 milioni di dollari saranno investiti fino alla metà del prossimo anno per reclutare personale aggiuntivo”, conclude Qantas Group.

(Ufficio Stampa Qantas Group)