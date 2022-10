Etihad Airways e Armani/Casa lanciano una luxury partnership

Etihad Airways, in collaborazione con Armani/Casa, ha annunciato oggi una nuova collaborazione per offrire un’esperienza di viaggio premium senza precedenti, stabilendo un nuovo punto di riferimento elevato per l’industria aeronautica.

“Lanciata a bordo nel dicembre 2022, la partnership crea una visione unica per l’offerta premium di Etihad, progettata esclusivamente con il celebre designer Giorgio Armani.

La collaborazione tra Etihad e Armani/Casa introduce “The Constellation Collection”. Offrendo una ‘beyond Business’ experience per gli ospiti di Etihad, la gamma è impreziosita da un motivo geometrico unico che adorna sottilmente la collezione.

La collezione include un nuovo servizio da pranzo con ceramiche, bicchieri, posate e stoviglie, oltre a tessuti di alta qualità per un’esperienza di volo lussuosa”, afferma Etihad Airways.

Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, Etihad, ha dichiarato: “Oggi sveliamo un modo completamente nuovo ed elevato di volare con Etihad Airways, un’esperienza definita dalla nostra eredità degli Emirati ma plasmata da una chiara visione del nostro futuro. Conosciuto in tutto il mondo per il suo lusso e la sua eleganza italiana, Armani/Casa è il brand partner ideale per creare un livello senza precedenti di servizio su misura e raffinatezza per i nostri ospiti”.

“Il servizio da pranzo è caratterizzato da silhouette raffinate con finiture contemporanee, materiali misti e motivi in rilievo. L’uso di trame multiple rappresenta la diversità culturale degli Emirati Arabi Uniti. La tavolozza dei colori riflette i dintorni di Abu Dhabi; verde scuro ispirato alle palme da dattero della regione, acquamarina che rappresenta la bellezza delle mangrovie e ardesia per simboleggiare la modernità dell’iconico skyline di Abu Dhabi.

Le esclusive posate sono elegantemente tattili con manici modellati che portano l’inconfondibile esperienza Armani/Casa direttamente all’ospite.

La collezione è progettata in linea con l’impegno della compagnia aerea per la sostenibilità. Materiali durevoli e di alta qualità e design innovativi hanno ridotto il peso dell’equipaggiamento fino al 10%, con conseguente minor consumo di carburante e minori emissioni.

La gamma di tessuti premium riunisce uno dei marchi di lifestyle di lusso più rinomati al mondo con materiali di prima qualità per il massimo del riposo. Una federa e un set copripiumino abbinati presentano i design firmati Armani/Casa per migliorare ulteriormente la Business class turn-down experience. Gli ospiti sui voli più lunghi beneficeranno anche del nuovo innovativo materasso in memory foam della compagnia aerea, che fornisce ulteriore comfort al letto completamente piatto in Business Class”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)