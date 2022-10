La Polonia sceglie i motori CT7 di GE per la sua Leonardo AW149 Fleet

Il governo polacco ha scelto il GE Aerospace CT7-2E1 turboshaft engine per equipaggiare la sua nuova flotta di elicotteri Leonardo AW149. Nell’ambito del recente annuncio di contratto tra il governo polacco e PZL-Swidnik, società polacca interamente controllata da Leonardo, la Polonia riceverà 64 motori CT7-2E1 insieme a motori di scorta per i suoi 32 elicotteri AW149 ordinati. Le consegne degli aeromobili inizieranno nel 2023.

“Dopo aver valutato le alternative riguardo i motori per l’elicottero AW149, abbiamo concluso che i motori CT7-2E1 soddisfano al meglio le nostre esigenze sotto tutti gli aspetti, come performance, costi di manutenzione, affidabilità e commonality con i nostri elicotteri Black Hawk e AW101 esistenti, nonché i futuri elicotteri Apache”, ha affermato il Brig Gen Artur Kuptel, Head of Poland’s Armament Agency.

Il motore CT7-2E1 condivide molti punti in comune con il motore CT7-8E che equipaggia l’AW101 aircraft per la Polish Navy e i motori T700-701D che equipaggiano i Black Hawk aircraft in servizio con le Polish Special Forces e la National Police.

“La solida esperienza del motore T700/CT7 come propulsore altamente affidabile è indiscutibile”, ha affermato Ron Hutter, vice president of turboshaft engine sales at GE Aerospace. “Siamo lieti che il governo polacco abbia scelto il CT7-2E1 e forniremo un supporto di livello mondiale per questi motori e altri motori T700/CT7 che sono attualmente operativi o saranno consegnati in Polonia nel corso di questo decennio”.

I motori CT7-2E1 di GE equipaggiano la maggior parte degli elicotteri Leonardo AW149 e AW189 in servizio oggi.

“Con oltre 25.000 motori consegnati a più di 130 clienti in più di 50 paesi fino ad oggi, la famiglia di motori turboalbero T700/CT7 continua a rappresentare un’opzione interessante per una comprovata potenza e affidabilità per dozzine di applicazioni in tutto il mondo. La famiglia T700/CT7 ha superato oltre 100 milioni di ore di volo totali e ha dimostrato un’eccellente affidabilità in tutti gli ambienti operativi.

La linea di motori T700/CT7 è diventata sempre più potente e affidabile sin dal suo inizio. Molti progressi tecnologici sono stati incorporati nelle successive versioni di crescita. Gli attuali modelli nel 2.000-3.000 shaft-horsepower range mantengono le caratteristiche collaudate delle versioni precedenti, offrendo performance migliorate”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)