Pratt & Whitney dà il benvenuto a Iberia Maintenance nel GTF MRO Network

Pratt & Whitney ha annunciato che amplierà il suo global network di providers che effetuano la manutenzione per il motore Pratt & Whitney GTF™, includendo Iberia Maintenance, maintenance and engineering division di Iberia Airlines.

“La struttura con sede a Madrid servirà i motori PW1100G-JM per la famiglia A320neo con full disassembly, assembly and test capability. L’annuncio è stato riconosciuto in una cerimonia con Marc Meredith, Executive Director of GTF Engine Aftermarket at Pratt & Whitney e Andy Best, Chief Technical Officer for Iberia, durante l’Aviation Week’s MRO Europe conference.

Con oltre 10.000 ordini di motori e impegni da più di 90 clienti, i motori GTF ora equipaggiano più di 1.300 aeromobili con 62 operatori in tre famiglie di aeromobili. Per stare al passo con la flotta in crescita, il GTF MRO Network continua ad espandersi in tutto il mondo”, afferma Pratt & Whitney.

“Con l’aumento degli ordini di motori, continuiamo a far crescere la nostra presenza MRO con fornitori di servizi di manutenzione capaci e di qualità in tutto il mondo, per garantire la vicinanza e un servizio senza interruzioni ai nostri clienti”, ha affermato Meredith. “Già comprovato MRO provider per il motore V2500, l’abilità e l’esperienza di Iberia Maintenance saranno una risorsa importante per il GTF MRO Network”.

“Siamo orgogliosi di ricevere la fiducia di Pratt & Whitney e di compiere questo passo strategico nello sviluppo del nostro engine business, che ci consentirà di consolidare la nostra posizione di full-service provider in single aisle fleets, garantendo al contempo la continuità del nostro workshop all’avanguardia della tecnologia del settore”, ha affermato Best. “Vorrei anche ringraziare i team Iberia e Pratt & Whitney per tutto il duro lavoro e la collaborazione nel raggiungere questo traguardo”.

“Iberia Maintenance è l’ultimo engine center ad essere annunciato in Europa all’interno del GTF MRO Network, insieme a MTU Aero Engines e due Lufthansa Technik facilities in Germania; EME Aero in Polonia; OGMA in Portogallo; SR Technics in Svizzera. Iberia Maintenance è ben nota per la sua esperienza come world-class aircraft engine repair facility e rafforzerà ulteriormente il Pratt & Whitney GTF engine global customer support.

Il GTF MRO Network in espansione è composto dalle principali MRO companies del settore. Attualmente ci sono 10 active GTF MRO engine centers in tutto il mondo. Il GTF MRO Network fa parte delle Pratt & Whitney EngineWise® solutions, che forniscono agli operatori di motori una varietà di servizi aftermarket che si traducono in un valore sostenibile a lungo termine”, conclude Pratt & Whitney.

“Iberia Maintenance ha ricevuto una nuova autorizzazione da Pratt & Whitney, uno dei maggiori produttori di motori aeronautici al mondo, per la manutenzione del motore GTF PW1100G-JM, che equipaggia la Airbus A320neo Family. L’Iberia Engine Shop sarà uno dei pochi shops autorizzati in tutto il mondo a revisionare e mantenere questo modello di motore.

Iberia Maintenance ha lavorato a questo progetto per più di due anni, investendo nelle ultime engine MRO technologies per, tra l’altro, grinding, balancing and test data acquisition, adattando sia il suo 52.500 m2 engine workshop, specializzato nei motori V2500, CFM56 e RB211, e la sua test cell, situata a Madrid, per essere pronta ad accettare questo nuovo motore. Iberia Maintenance riceverà il suo primo motore GTF nel 2023.

Questo contratto dimostra l’alto livello di esperienza e competitività di Iberia Maintenance e la sua capacità di adattarsi alle nuove richieste del mercato. Si tratta di un passo strategico per espandere il proprio ambito di attività e servizio ai motori di nuova generazione, che equipaggeranno le flotte di aeromobili nei prossimi decenni”, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Iberia – Photo Credits: Pratt & Whitney – Iberia)