Rolls-Royce e Alder Fuels uniscono le forze nel percorso verso net zero

Rolls-Royce ha firmato un Memorandum of Understanding (MOU) con Alder Fuels, uno sviluppatore di tecnologie pulite e greencrude producer, per testare ulteriormente il Sustainable Aviation Fuel (SAF) mentre compie il passo fondamentale successivo nel suo viaggio verso la scalabilità commerciale. Il SAF, che è stato prodotto sulla base della Alder Fuels proprietary greencrude technology, è pronto per il lancio globale come sostituto del petroleum-based jet fuel e sarà uno strumento fondamentale per decarbonizzare i cieli.

Il test, che includerà prove in volo su un motore Rolls-Royce Pearl, valuterà l’efficienza energetica, i criteri di emissioni e le credenziali a basse emissioni di carbonio del SAF prodotto da Alder Greencrude (AGC) ed è un’altra testimonianza dell’ambizione di Rolls-Royce di svolgere un ruolo fondamentale nel consentire ai settori in cui opera di raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio entro il 2050.

Frank Moesta, SVP Strategy & Future Programs – Business Aviation, Rolls-Royce, ha dichiarato: “L’uso del SAF come soluzione a basse emissioni e il suo dispiegamento commerciale globale sono essenziali per la decarbonizzazione dei viaggi aerei a medio e lungo raggio. Mentre stiamo anche lavorando all’elettrificazione, alle tecnologie ibride-elettriche e all’idrogeno come alternative a lungo termine, una rapida decarbonizzazione è a portata di mano attraverso questo percorso critico. Attraverso la nostra partnership con Alder Fuels, stiamo compiendo i prossimi passi nel nostro viaggio verso net zero e siamo ferventi sostenitori dell’UN Race to Zero goal del 10% di utilizzo di SAF nell’aviazione entro il 2030″.

“In Alder siamo sulla strada per trasformare l’energia sulla scena globale e la partnership è la chiave della nostra visione. In qualità di pioniere sia nella tecnologia industriale che nell’aviazione sostenibile, Rolls-Royce svolgerà un ruolo di primo piano nella decarbonizzazione dell’industria aerospaziale. Il loro nome è sinonimo del meglio dell’ingegneria”, ha affermato Bryan Sherbacow, Presidente e CEO di Alder Fuels. “La nostra speranza è che questa collaborazione non solo segnerà un’importante pietra miliare per la decarbonizzazione dell’aviazione, ma invierà un forte segnale globale al mercato che il futuro del volo sostenibile è qui e il momento della transizione è ora”.

Alder Fuels utilizza biomasse sostenibili come erbe rigenerative, residui forestali e prodotti di scarto agricoli per creare Alder Greencrude (AGC) a basse emissioni di carbonio che può essere convertito in un SAF drop-in utilizzando l’esistente bio and petroleum refinery infrastructure. Il processo, che è stato sviluppato in stretta collaborazione con il National Renewable Energy Laboratory del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, può ottenere riduzioni di gas serra di oltre l’80% rispetto al carburante per aerei a base fossile.

I test sul motore valuteranno le performance del SAF derivato da AGC rispetto al carburante per jet a base fossile, per supportare ulteriormente le sue prestazioni come sostituto immediato del carburante per jet tradizionale e generare dati critici per lo sviluppo di una specifica 100% SAF da parte di ASTM International. Inoltre, il SAF sarà sottoposto a un full lifecycle and criteria emissions assessment e i dati associati a questa valutazione saranno riportati in modo trasparente per far avanzare gli sforzi di decarbonizzazione globale.

Rolls-Royce si è precedentemente impegnata a garantire che tutti i suoi Trent and Business Aviation engines siano compatibili con 100% SAF entro il 2023. Tutti i Trent and Business Aviation engines sono già certificati e pronti per operare con un 50% SAF blend con i tradizionali fossil-based aviation jet fuel.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)

