News Brevi – 21.10.2022

PER IL QUARTO MESE CONSECUTIVO, IBERIA E’ LA COMPAGNIA PIU’ PUNTUALE IN EUROPA – A settembre Iberia è stata ancora una volta la compagnia aerea più puntuale d’Europa, come confermato dalla società di consulenza internazionale Cirium – ex FlightStats. Questo è il quarto mese consecutivo in cui la compagnia aerea spagnola sale al primo posto di questo podio, in un’estate particolarmente difficile in molti aeroporti europei e statunitensi. A settembre, l’84% dei 13.523 voli operati da Iberia è arrivato puntuale a destinazione. “La puntualità è uno dei valori più apprezzati dai nostri clienti, quindi occupare la prima posizione sul podio della puntualità per un altro mese ci rende orgogliosi e ci incoraggia a continuare a lavorare su questo. Questi dati riflettono, soprattutto, lo sforzo, l’impegno e la dedizione dei nostri dipendenti”, ha affermato Javier Sánchez-Prieto, presidente di Iberia. La classifica Cirium colloca Iberia anche nella top 10 delle compagnie aeree più puntuali al mondo, per il quarto mese consecutivo. A settembre occupa la settima posizione, così come a luglio, mentre era al quinto posto in agosto e giugno.

NOTA STAMPA DI ITA AIRWAYS – ITA Airways informa: “Il Consiglio di Amministrazione di ITA Airways, riunitosi in data odierna (NdR: ieri), ha pienamente confermato la revoca già disposta con delibera il giorno 12 ottobre delle deleghe del Presidente Alfredo Altavilla e l’attribuzione delle stesse all’Amministrato Delegato Fabio Maria Lazzerini. Il CdA ha ribadito che il compito principale dell’azienda è quello di rimanere focalizzata sul piano industriale, proseguendo lungo la strada intrapresa che sta mostrando risultati migliori rispetto alle aspettative, con l’obiettivo di consolidare il rilancio di ITA Airways e tutelare le lavoratrici e i lavoratori della compagnia che hanno accettato la sfida”.

LUFTHANSA TECHNIK: ACCORDO CON CONDOR PER LA SUA NUOVA FLOTTA A330neo – Presso MRO Europe a Londra, Condor Flugdienst GmbH e Lufthansa Technik AG hanno firmato un comprehensive contract per component support della nuova flotta Airbus A330neo della compagnia aerea. Secondo i termini dell’accordo decennale, Lufthansa Technik fornirà Total Component Support (TCS) per gli Airbus A330-900neo che si uniranno alla flotta di Condor nei prossimi anni. Per Lufthansa Technik si tratta del primo contratto TCS per questo moderno long-haul type. Il contratto, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023, copre non solo la fornitura di componenti, ma anche vari parts-pooling and logistics services, inclusa la costituzione di un homebase stock presso il Condor operations center a Frankfurt Airport. La stretta vicinanza e la collaborazione di lunga data tra le due società consentirà a Condor di massimizzare l’efficienza delle sue operazioni tecniche e garantire la migliore disponibilità possibile dei pezzi di ricambio di cui ha bisogno. Fanno parte dell’accordo anche vari maintenance, repair and overhaul services per Condor’s A330neo components. “La fornitura dei componenti necessari per il nostro nuovo aeromobile è un aspetto importante per l’ingresso in servizio dell’A330neo. La continua collaborazione con Lufthansa Technik AG ci garantisce un supporto costantemente ottimale secondo i più elevati standard di qualità in questo settore”, ha affermato Christian Schmitt, COO e Accountable Manager, Condor. “Non vediamo l’ora di avere questo importante partner affidabile al nostro fianco a lungo termine”. “I nuovi contratti con Condor sono sempre pietre miliari importanti per noi, perché godiamo di una collaborazione di fiducia da decenni”, ha aggiunto Kai-Stefan Roepke, Vice President Corporate Sales Europe, Middle East and Africa, Lufthansa Technik. “Tuttavia, questo traguardo è speciale. Non solo perché con l’A330neo, per la prima volta, l’ultimo programma aeronautico di Airbus beneficerà anche del nostro component services, ma anche perché siamo stati in grado di vincere questo contratto in un ambiente competitivo. Sono molto grato a Condor per la fiducia che ha riposto in noi”. Il TCS per la flotta A330neo di Condor continua una collaborazione di successo che dura da molti anni. Lufthansa Technik fornisce già component services per le altre Airbus and Boeing subfleets di Condor. Le due società lavorano insieme anche in molte altre MRO (maintenance, repair and overhaul) areas, come engine and landing gear maintenance. Quest’anno Condor è diventato anche il primo airline customer per il Lufthansa Technik’s HeatNow cabin floor heating system.

QATAR AIRWAYS: TRAVEL PACKAGES PER LA FIFA WORLD CUL QATAR 2022™ – Qatar Airways informa: “Celebra le prossime festività regalando i FIFA World Cup Qatar 2022™ complete travel packages, esclusivamente da Qatar Airways. I pacchetti all-inclusive porteranno i fan in un viaggio senza soluzione di continuità per vivere la prima FIFA World Cup™ in assoluto in Medio Oriente. I fan devono visitare qatarairways.com/FIFA2022 e selezionare una delle opzioni di pacchetti di viaggio disponibili, che includono tutti biglietti ufficiali garantiti per le partite, voli di andata e ritorno con Qatar Airways e varie opzioni di alloggio. I pacchetti di viaggio sono personalizzabili in base al budget, con la flessibilità di soggiornare in diverse opzioni di alloggio”. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di accogliere in Qatar i fan di tutto il mondo. A un mese dalla FIFA World Cup 2022™ e in qualità di migliore compagnia aerea del mondo, vogliamo offrire agli appassionati di calcio il dono di essere qui in Qatar per assistere al più grande spettacolo al mondo entro la fine dell’anno. I fan travel packages danno un significato completamente nuovo al regalo. Questo dono straordinario aprirà le porte per vivere ricordi che dureranno tutta la vita”. Qatar Airways attualmente vola verso più di 150 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di Doha, l’Hamad International Airport.

UNITED CELEBRA 85 ANNI DI SERVIZIO A DENVER – United ha annunciato una promozione solo per i residenti del Colorado, per avere la possibilità di vincere biglietti di andata e ritorno gratuiti per qualsiasi parte del network United, più di 300 città in cinque continenti, per celebrare l’85° anniversario del servizio della compagnia a Denver. Per partecipare, visitare United85Denver.com in qualsiasi momento tra oggi e il 19 novembre. “Questa è la prima volta che offriamo un’opportunità esclusiva per il Colorado per vincere biglietti e questo è davvero un ringraziamento alla nostra comunità”, ha affermato BJ Youngerman, United’s managing director of market strategy development. Denver ospita uno degli hub in più rapida crescita di United. La compagnia aerea fornisce un servizio verso più di 170 destinazioni, inclusi nove paesi, da Denver. United è l’unica compagnia aerea statunitense ad offrire un servizio transatlantico da Denver, con un servizio non-stop giornaliero tutto l’anno per Londra, Francoforte e Monaco. United sta inoltre espandendo il suo Flight Training Center a Denver. In qualsiasi momento, nella struttura possono essere addestrati fino a 600 piloti. Più di 1.000 dipendenti United sono impiegati presso il Training Center. All’inizio di questo mese United ha annunciato il suo 2023 summer schedule. Aggiungerà un nuovo servizio verso tre città, con direct service da New York/Newark a Malaga, Stoccolma e Dubai. United volerà inoltre nove rotte aggiunte la scorsa estate, compresi i voli diretti tra Denver e Monaco. Attraverso la sua rete, United volerà verso 37 città in Europa, Africa, India e Medio Oriente la prossima estate, più destinazioni di tutte le altre compagnie aeree statunitensi messe insieme.

AIR THAITI NUI ESTENDE IL SUO NUOVO VOLO PER SEATTLE FINO A PARIGI – Air Tahiti Nui opererà durante la stagione estiva 2023 un nuovo collegamento da Papeete verso Parigi-CDG via Seattle-Tacoma. Dopo l’inaugurazione del volo Papeete – Seattle lo scorso 4 ottobre, Air Tahiti Nui annuncia l’estensione a Parigi di questo collegamento regolare con due voli settimanali durante la stagione estiva 2023. Dal 12 giugno 2023 queste 2 frequenze settimanali si aggiungeranno ai 5 voli di linea tra Papeete e Parigi via Los Angeles. Air Tahiti Nui quindi offrirà un totale di 7 voli a settimana tra Papeete e Parigi da giugno ad agosto 2023. Mathieu Bechonnet, Direttore Generale di Air Tahiti Nui, ha dichiarato: “Sono in corso le richieste di autorizzazione di estensione del collegamento Tahiti-Seattle fino a Parigi durante l’alta stagione. Questo ci permette di ottimizzare al meglio le nostre risorse e di continuare contemporaneamente ad offrire sempre più scelta ai nostri clienti con un volo giornaliero da/per Parigi e ben 13 voli settimanali tra Tahiti e gli Stati Uniti, dai nostri hub di Los Angeles e Seattle”.

LOCKHEED MARTIN INVITA ALLA DISCUSSIONE SUL FUTURO DELLO SPAZIO – Nel primo Destination: Space 2050 event, Lockheed Martin ha creato una piattaforma per consentire a clienti ed esperti di incontrarsi e discutere una visione futura delle capacità e delle missioni spaziali. L’evento mette in mostra una vivace economia spaziale e una convergenza di idee sull’espansione dell’esplorazione spaziale, delle tecnologie e delle applicazioni. “Mentre guardiamo al futuro, è fondamentale avere un dialogo collettivo su come lo spazio migliora la vita sulla Terra, la vita su altri pianeti e su come possiamo proteggere meglio il dominio stesso”, ha affermato Robert Lightfoot, executive vice president for Lockheed Martin Space. “Destination: Space 2050 illustra i modi in cui una comunità globale può esplorare, sfidare e spingere i limiti dello spazio attraverso una varietà di missioni. Inoltre, vogliamo preparare la forza lavoro di domani per ciò che l’anno 2050 potrebbe contenere”. La Destination: Space 2050 vision invita alla discussione sul futuro dello spazio in cinque aree: uno “smart” world reso possibile dalle comunicazioni, extraplanetary operations, space logistics, mission operations command utilizzando artificial intelligence and machine learning, space defense per rafforzare la 21st Century Security. I partecipanti hanno anche sperimentato tecnologie mai viste prima fondamentali per la 2050 vision, a vantaggio delle industrie spaziali commerciali, civili e della difesa. Queste dimostrazioni includono Quantum Applications e Self-Adapting Autonomy.

LA NASA ORDINA TRE ULTERIORI ORION SPACECRAFT A LOCKHEED MARTIN – Lockheed Martin è ora sotto contratto per la consegna di tre Orion spacecraft alla NASA per le sue missioni Artemis VI-VIII, continuando la consegna di exploration vehicles all’agenzia per il trasporto di astronauti nello spazio profondo e intorno alla Luna, supportando il programma Artemis. Lockheed Martin è prime contractor della NASA per l’Orion program e ha completato due Orion vehicles, EFT-1 che ha volato nel 2014 e Artemis I, che è a poche settimane dal suo lancio sulla Luna, e sta attivamente costruendo veicoli per le Artemis II-V missions. “Lockheed Martin è onorata di collaborare con la NASA per fornire l’Orion spacecraft per le NASA’s Artemis missions. Questo ordine include spacecraft, mission planning and support e ci porta negli anni ’30”, ha affermato Lisa Callahan, vice president and general manager for Commercial Civil Space, Lockheed Martin. “Siamo alla vigilia di un lancio storico che dà il via alla Artemis era e questo contratto mostra che la NASA sta facendo piani a lungo termine per vivere e lavorare sulla Luna, concentrandosi anche sul portare gli umani su Marte”. Questo ordine è nell’ambito dell’Orion Production and Operations Contract (OPOC) dell’agenzia, un indefinite-delivery, indefinite-quantity (IDIQ) contract per un massimo di 12 veicoli.