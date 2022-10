Airbus si unisce alla Amazon Air fleet con dieci A330-300P2F converted freighters

Amazon Air ha firmato un firm agreement per il leasing di dieci A330-300P2F freighter da Altavair, sfruttando la capacità e l’economia dell’A330 per contribuire a mantenere la sua one-day delivery promise ai clienti Amazon Prime.

Gli aerei saranno operati per Amazon da Hawaiian Airlines, che ha avuto gli A330 come elemento chiave della sua flotta dal 2010. I dieci airframes sono stati convertiti da aerei passeggeri a freighter da Elbe Flugzeugwerke GmbH (EFW), centre of excellence for Airbus Passenger-to-Freighter (P2F) conversions.

“Siamo entusiasti di accogliere Airbus nella nostra flotta Amazon Air”, ha affermato Philippe Karam, Director, Amazon Global Air Fleet & Sourcing. “Questi A330-300 non saranno solo i primi del loro genere nella nostra flotta, ma saranno anche gli aeromobili più nuovi e più grandi per Amazon Air, consentendoci di consegnare più pacchetti ai clienti con ogni volo”.

Amazon Air trasporta i pacchi dei clienti su distanze più lunghe in tempi più brevi per mantenere la customer promise per una fast, free delivery. Il primo dei loro aeromobili A330-300P2F dovrebbe entrare a far parte della flotta di Amazon Air alla fine del 2023.

“L’approvazione dei nostri freighters da parte di Amazon la dice lunga sul valore di mercato dell’A330 e sulla posizione che i widebody Airbus stanno guadagnando nel cargo market”, afferma Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer and Head of Airbus International. “Amazon ha costruito una reputazione nel consegnare le loro merci a casa nostra con velocità e coerenza straordinarie, e siamo molto orgogliosi che i nostri aerei diventino un anello chiave di quella straordinaria catena logistica”.

“Con l’avanzata tecnologia Airbus che include fly-by-wire flight controls, l’A330 offre una piattaforma estremamente capace per freighter conversion. Dall’ingresso in servizio dell’A330 nel 1994, sono stati ordinati più di 1.700 A330, con più di 1.500 consegnati, fornendo un’ampia fonte di aeromobili per supportare le P2F conversions per molti anni.

Sebbene sia l’A330-200 che l’A330-300 siano idonei alla conversione, l’A330-300P2F con fusoliera più lunga è particolarmente adatto per integrators and express carriers, grazie alla sua elevata volumetric payload capability con lower-density cargo.

L’A330P2F conversion program, lanciato nel 2012, è una collaborazione tra ST Aerospace, Airbus e la loro joint venture EFW“, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)