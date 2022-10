Airbus Corporate Jets rafforza la sua presenza negli Stati Uniti

Airbus Corporate Jets (ACJ) continua ad aumentare la propria presenza negli Stati Uniti espandendo il proprio team, la visibilità e le attività di vendita e marketing in tutto il paese. Negli Stati Uniti sono necessari circa 1.200 business jet per sostituzioni o crescita, inclusi circa 100 bizliners e 1.100 bizjets.

“L’obiettivo di ACJ è quello di penetrare nel mercato statunitense con il suo new-generation corporate jet aircraft, l’ACJ TwoTwenty, lanciato alla fine del 2020″, ha affermato Sean McGeough, VP Commercial ACJ for North America. “Crediamo fermamente che l’ACJ TwoTwenty sia un punto di svolta in quanto è una nuova proposta di valore per i business aviation buyers. La soluzione innovativa combina un range intercontinentale e uno spazio personale fino a tre volte maggiore, offrendo così più comfort per ogni passeggero, a un prezzo simile a quello degli ULR bizjets, ma con un costo operativo molto inferiore”.

“Inoltre, sul lato ACJ Service Center Network, Comlux Completion a Indianapolis sta estendendo le sue capacità all’interno dell’ACJ Service Center Network e sta diventando un approved Service Center MRO per l’ACJ TwoTwenty. Le sue capacità includono tutte le attività relative alla manutenzione, cabin refurbishing and cabin/system upgrades, offrendo ai clienti/operatori dell’ACJ TwoTwenty una struttura negli Stati Uniti su cui possono fare affidamento. L’ACJ TwoTwenty è stato lanciato alla fine del 2020 ed entrerà in servizio a partire dal 2023″, afferma Airbus Corporate Jets.

“Airbus ha una relazione di lunga data con gli Stati Uniti, che risale a circa 40 anni fa. Grazie a oltre 2.000 aerei commerciali in servizio negli Stati Uniti, l’attività dell’azienda è cresciuta da meno di una dozzina di persone nel 1978 a più di 4.000 dipendenti in un network con 38 locations in 16 stati. Airbus ha speso oltre 220 miliardi di dollari negli Stati Uniti dal 1990, supportando più di 275.000 posti di lavoro americani, e utilizza circa 2.000 fornitori statunitensi in circa 40 stati.

Più di 210 Airbus Corporate Jets sono in servizio in tutto il mondo, volando in tutti i continenti, compresa l’Antartide”, conclude Airbus Corporate Jets.

(Ufficio Stampa Airbus Corporate Jets – Photo Credits: Airbus Corporate Jets)