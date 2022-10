News Brevi – 22.10.2022

LA COMPAGNIE: OFFERTA LAST-MINUTE PER VIAGGIARE DA MILANO A NEW YORK A NOVEMBRE E DICEMBRE – La Compagnie informa: “L’avvicinarsi della stagione invernale si accompagna spesso alla frenetica ricerca di idee regalo che possano stupire. La ricerca si fa solitamente tanto frenetica quanto più si avvicina il periodo natalizio e dunque giocare d’anticipo si dimostra spesso la soluzione più pratica e conveniente. Che vogliate inserirlo nella lista dei vostri desideri, o accontentare quelli di una persona cara, il regalo perfetto per le prossime vacanze invernali potrebbe allora essere quello di concedervi un’esperienza unica di Business Class, coccolati dai servizi più esclusivi, per raggiungere le mille luci di New York e godere dell’atmosfera speciale che anima la città che non dorme mai in questo periodo dell’anno. La Compagnie, compagnia aerea 100% Smart Business Class, propone infatti un’offerta last-minute per viaggiare senza scali da Milano a New York nei mesi di novembre e dicembre. Fino al 31 ottobre, i viaggiatori possono prenotare voli diretti di andata e ritorno a 1.400 euro. Un’ottima offerta last minute da prenotare al più presto per anticipare i regali di quest’anno. Come per tutti i voli La Compagnie, i passeggeri possono contare su lounge e accesso prioritario per un’esperienza esclusiva ancora prima della partenza. A bordo dei nuovi aeromobili A321neo, gli ospiti potranno godere di un viaggio più confortevole grazie ai 76 sedili completamente reclinabili, all’intrattenimento all’avanguardia e al servizio Wi-Fi gratuito a bordo. Con l’avvicinarsi della chiusura della stagione, La Compagnie guarda poi indietro al grande lancio della nuova rotta per Milano e agli oltre 6.000 passeggeri dei voli tra New York e Nizza della scorsa estate per prepararsi alla prossima stagione invernale, dal 31 ottobre 2022 al 26 marzo 2023, con un programma aggiornato di tutti i voli in classe business da Milano e Parigi a New York“. “Da Milano (MXP) a New York (EWR) – a partire da €1.400 A/R: La Compagnie continuerà a offrire un servizio diretto tra la capitale mondiale della moda, Milano, e New York aumentando il servizio da cinque a sei voli settimanali tra l’aeroporto di Milano Malpensa (MXP) e l’aeroporto internazionale di Newark (EWR). Da Parigi (ORY) a New York (EWR) – a partire DA €1.350 A/R: quest’inverno La Compagnie ripropone il servizio giornaliero tra Parigi e New York, con sette voli settimanali la compagnia aerea offre ai viaggiatori maggiore comfort e flessibilità sia a terra che a bordo, ad una tariffa molto interessante. Per aiutare i clienti a pianificare il loro viaggio in tutta tranquillità, i biglietti La Compagnie sono ora prenotabili 100% Flex – modificabili gratuitamente – fino a 24 ore prima della partenza. Le tariffe promozionali non sono rimborsabili. Le date di viaggio sono soggette a disponibilità e tutte le tasse e le spese imposte dal vettore sono incluse nella tariffa. La Compagnie consente di imbarcare gratuitamente due bagagli da stiva per passeggero; per eventuali bagagli aggiuntivi viene applicata una tariffa. I biglietti possono essere acquistati sul sito web LaCompagnie.com”, conclude La Compagnie.

KUWAIT: TRAGUARDO DI 6000 ORE DI VOLO PER GLI EUROFIGHTER – Con le missioni in volo dell’ultimo periodo, il Task Group Typhoon, inquadrato nella Task Force Air TFA Kuwait, ha raggiunto l’importante traguardo delle 6000 ore di volo in Teatro operativo. Istituito nel 2019, il Task Group Typhoon è composto da uomini e donne che costituiscono la spina dorsale del Gruppo, provvedendo al supporto tecnico, manutentivo ed operativo dei velivoli Eurofighter Typhoon rischierati. Il Task Group, inizialmente insediatosi presso la base aerea di Al Jaber, Kuwait, dall’aprile 2019 è operativo dall’aeroporto di Ali Al Salem, ed ha visto un continuo avvicendarsi di personale navigante e specialista proveniente dal 4°, 36°, 37° e 51° Stormo dell’Aeronautica Militare, unitamente a quello di supporto proveniente dai diversi Enti di Forza Armata distribuiti sul territorio nazionale, dimostrando l’eccellente capacità del personale di amalgamarsi velocemente e lavorare assieme. L’obiettivo principale del Task Group è di fornire supporto alla coalizione a contrasto del Daesh fornendo la propria capacità TACRECCE (Tactical Reconnaissance) e quella di DCA (Defensive Counter Air). Nelle 6000 ore di volo degli Eurofighter italiani, sono state portate a termine oltre 750 missioni e 16000 ricognizioni nei punti di interesse, effettuando circa 2400 rifornimenti in volo. Il Task Group Typhoon effettua inoltre addestramento tattico aria-aria ed aria-suolo nelle aree dedicate in Kuwait. Ad oggi, sono state effettuate più di 50 missioni addestrative di CAS (Close Air Support) e Range (tiro al suolo), in collaborazione con la TACP (United States Air Force Tactical Air Control Party) e gli elicotteri AH-64 Apache della limitrofa base statunitense di Camp Beuhring (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

FIFA WORLD CUP 2022: I FUCILIERI DELL’ARIA DELL’AERONAUTICA MILITARE IN PARTENZA PER IL QATAR – Ha preso il via, nei giorni scorsi, la missione italiana “Orice” che avrà come obiettivo quello di supportare le Forze Armate del Qatar nell’implementazione del sistema di difesa e sicurezza nazionale in occasione dei Mondiali di calcio 2022 che si svolgeranno proprio nello Stato del Qatar. Tale missione scaturisce dagli accordi sanciti dai Ministri della Difesa dell’Emirato del Qatar e dell’Italia, sottoscritti a Roma, e relativi alla cooperazione nel settore della difesa e della sicurezza in occasione dei prossimi Mondiali di Calcio. L’Aeronautica Militare, in particolar modo, metterà in campo, con il personale “Fucilieri dell’Aria”, una Task Force Counter-Unmanned Aerial Anti-drone System (C-UAS) per la difesa contro la minaccia derivante dai cosiddetti “mini e micro droni”, schierando un dispositivo soft-kill costituito da sistemi jammer portatili del 16° Stormo e rischierando il sistema anti-drone stanziale “ACUS” (AMI Counter UAS), operato, oltre che dai Fucilieri dell’Aria, anche da personale proveniente dal 4°, 6° e 32° Stormo, dal Comando Forze da Combattimento di Milano, ed alla cui fase di settaggio contribuirà anche personale del Centro di Eccellenza APR di Amendola. La capacità C-UAS comprende l’acquisizione di tecnologie per l’avvistamento e l’eventuale neutralizzazione di droni anche di piccolissime dimensioni che sorvolano a bassa quota aree sensibili o interdette (quali le installazioni militari), allo scopo di proteggere il personale che in esse opera e i beni materiali ivi custoditi. Prima della partenza per il Qatar, lo scorso giovedì 30 settembre, il Comandante della Squadra Aerea, Generale di Squadra Aerea Alberto Biavati, ha incontrato il personale del 16° Stormo “Protezione delle Forze” di Martina Franca (TA) e visitato il Reparto dove è stato accolto dal Comandante di Stormo, Col. Donato Barnaba. Il contingente italiano, che costituirà una Joint Task Force a comando della Brigata “Sassari” dell’Esercito Italiano, nel periodo compreso tra ottobre e dicembre 2022, supporterà le Forze Armate dell’Emirato fornendo aiuto nella gestione, controllo e protezione dello spazio aereo e marittimo anche contro le minacce provenienti da droni, controlli antiterrorismo e anti-IED (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

QATAR AIRWAYS ANNUNCIA LA SUA SPONSORSHIP A QATAR CRERATES – Qatar Airways annuncia il suo continuo supporto a Qatar Creates October Edition, che riunisce eminenti creativi e pionieri del mondo dell’arte globale a Doha per una settimana di eventi di moda, arte ed eventi culturali. Ogni giorno introdurrà mostre stimolanti, sfilate di moda e spettacoli per celebrare l’arte contemporanea, il patrimonio culturale e la moda internazionale. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “In qualità di vettore nazionale dello Stato del Qatar, siamo molto orgogliosi di contribuire a rendere il Paese la destinazione preminente per l’arte e la cultura. Qatar Creates è una forza importante per la promozione del dialogo interculturale, riunendo idee e sviluppando talenti non solo della regione, ma a livello globale. Condividiamo questo spirito, questi valori risuonano con noi mentre cerchiamo di stabilire il Qatar come un hub per la condivisione delle conoscenze e celebrare la miriade di offerte culturali e di intrattenimento in tutto il paese”. Qatar Creates (QC) è un movimento culturale e una piattaforma in Qatar che sostiene e coltiva il talento. L’edizione di ottobre di QC vedrà un programma di eventi di alto profilo, mostre, spettacoli dal vivo e aperture, orientato verso l’inizio della FIFA World Cup Qatar 2022TM. Qatar Airways attualmente vola verso più di 150 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di Doha, l’Hamad International Airport.