Airbus Corporate Helicopters: prima vendita dell’ACH130 Aston Martin Edition in America Latina e prima consegna in USA

Airbus Corporate Helicopters (ACH) ha venduto il primo ACH130 Aston Martin Edition in America Latina in un accordo storico annunciato alla NBAA Annual Convention, che sottolinea la sua crescente presenza sul mercato nella regione.

L’elicottero è il 17° ACH130 Aston Martin Edition venduto in tutto il mondo ed è destinato a un proprietario privato brasiliano nel centro-ovest del Paese.

È l’ultimo di una tradizione di primati per ACH in Brasile. Nel 2018 la prima production ACH145 Line è entrata in servizio con un cliente brasiliano e nell’agosto di quest’anno è stato consegnato anche il primo ACH160 al mondo a un cliente nel paese (leggi anche qui).

ACH ha costruito una quota di mercato del 70% nel private and business aviation market in Brasile che, con la sua vasta area terrestre e le sfide della congestione urbana, è tra gli helicopter markets più importanti del mondo.

In tutta l’America Latina ACH ha una quota di mercato del 35%, con 268 elicotteri in servizio.

Il caratteristico ed elegante ACH130 Aston Martin Edition è una versione speciale dell’ACH130 caratterizzata da una gamma di interior and exterior designs creati da Aston Martin, che ha catturato l’immaginazione dei proprietari di elicotteri che apprezzano il pilotaggio e il piacere di guidare auto sportive di lusso.

A maggio di quest’anno ACH si è impegnata a produrre altri 15 esemplari, dopo le vendite più rapide del previsto della serie originale di 15.

Airbus Corporate Helicopters consegna il primo ACH130 Aston Martin Edition negli Stati Uniti

Airbus Corporate Helicopters (ACH) ha inoltre consegnato il primo ACH130 Aston Martin Edition a un cliente statunitense. L’elicottero è stato consegnato al privato, che possiede anche un’auto sportiva di lusso Aston Martin, ed è stato esposto nella static area alla NBAA Annual Convention.

L’ACH130 Aston Martin Edition è una versione speciale dell’ACH130 con una gamma di design interni ed esterni creati da Aston Martin. È il prodotto di una fruttuosa collaborazione tra i progettisti aeronautici di Airbus Corporate Helicopters (ACH) e i designer automobilistici di Aston Martin, combinando i valori chiave di ACH di eccellenza, qualità e servizio con l’impegno di Aston Martin per la bellezza, l’artigianato e l’arte automobilistica.

La start-up Mavi Air ha ordinato quattro ACH130 per potenziare le sue operazioni in Turchia

Inoltre, qualche giorno fa Airbus Corporate Helicopters ha comunicato che la Turkish aviation start-up Mavi Air ha firmato un contratto durante l’Istanbul Airshow per acquisire quattro ACH130.

Mavi Air ha selezionato l‘ACH130 per fornire voli brevi tra aeroporti e hotel selezionati e per voli turistici. Gli ACH130 si uniranno a un singolo H130 già presente nella flotta di Mavi Air e contribuiranno a potenziare le operazioni della compagnia nella regione di Istanbul. Gli shuttle services iniziano questo mese utilizzando l’H130.

“A causa del forte aumento del turismo in entrata, un servizio di navetta in elicottero porterà un reale valore aggiunto agli ambiziosi piani di crescita della Turchia”, afferma il fondatore di Mavi Air, Alex Sahni. “I nostri shuttle services inizieranno con Istanbul e con la consegna dei nostri nuovi elicotteri amplieremo le nostre operazioni verso numerose destinazioni in Turchia. L’ACH130 offre un volo sicuro, silenzioso e confortevole che garantirà il rispetto delle esigenti richieste dei nostri clienti”.

Alexandre Sanchez, Airbus Helicopters’ Head of Zone for Turkey & Caucasus, afferma: “Siamo lieti che Mavi Air abbia scelto l’ACH130 per ampliare il suo servizio navetta su richiesta. L’infrastruttura e il modello di business creato da Mavi Air potrebbero aprire la strada a future operazioni di Urban Air Mobility in Turchia”.

L’ACH130 è la private and business version dell’Airbus H130 intermediate single-engine helicopter, su misura per passenger transport, sightseeing e funzioni VIP. Ha una cabina spaziosa per un pilota e fino a sei passeggeri.

È l’elicottero più silenzioso sul mercato nella sua categoria, aiutato dal Fenestron shrouded tail rotor di Airbus e dall’automatic variable rotor speed control, che garantiscono una noise signature 6 dB al di sotto degli international ICAO limits.

L’ACH130 è un membro della Airbus Ecureuil helicopter family, che ha accumulato oltre 35 milioni di ore di volo in tutto il mondo.

(Md80.it ha avuto modo di osservare e provare le notevoli caratteristiche dell’ACH130 Aston Martin Edition durante la presentazione in Italia a clienti e media del settore il 7 e l’8 ottobre 2022: qui l’articolo completo).

