ACI World: inizia a Marrakech il piu’ importane incontro globale degli airport leaders

È ufficialmente iniziata a Marrakech, Marocco, la 2022 ACI Africa / World Annual General Assembly, Conference and Exhibition (WAGA), dal tema “Sky’s the limit: Discovering opportunities within change”.

L’evento è il più importante raduno globale di airport leaders, che riunisce più di 500 airport CEO, dirigenti senior, rappresentanti dei governi e partner industriali di tutto il mondo. L’edizione di quest’anno è ospitata dall’Office National Des Aéroports (ONDA) del Marocco.

Durante la cerimonia di apertura, i delegati sono stati accolti dal Minister of Transport and Logistics of Morocco Mohammed Abdeljalil; dal Director General of ONDA Habiba Laklalech; dall’ACI Africa President Emanuel Chaves; dall’ACI Africa Secretary General Ali Tounsi; dal CEO of Oman Airports Management Company and ACI World Chair Sheikh Aimen Al Hosni; dall’ACI World Director General Luis Felipe de Oliveira.

“È un piacere potersi riconnettere qui a Marrakech e in Africa, una regione che ha un grande potenziale per la crescita del trasporto aereo, con il 18% della popolazione globale ma con solo il 2,5% del traffico passeggeri globale”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “Vorrei ringraziare il nostro host, ONDA, per aver gentilmente ospitato la comunità aeroportuale globale. Essere qui di persona con una serie di parti interessate fornisce il senso di comunità per costruire insieme un futuro più sostenibile e resiliente come un unico ecosistema aeronautico”.

“Il WAGA 2022 a Marrakech è un’opportunità ideale per gli aeroporti africani per discutere le sfide attuali, identificare una visione comune e andare avanti insieme con fiducia e pragmatismo”, ha affermato Ali Tounsi, ACI Africa Secretary General. “Mentre ACI Africa intraprende il suo quarto decennio, rimane determinata a supportare la strategia e la tabella di marcia di tutti gli aeroporti africani verso una maggiore sicurezza, protezione, migliori pratiche del settore, decarbonizzazione, trasformazione digitale e sostenibilità”.

“Siamo particolarmente lieti di accogliere questa edizione di WAGA, il più importante raduno aeroportuale del mondo”, ha affermato Habiba Laklalech, Director General of ONDA. “Data la caratura di esperti che intervengono e partecipano, questa edizione sarà senza dubbio ricca di dibattiti e scambi sui temi più importanti per il futuro del nostro settore. L’evento rafforzerà la nostra fiducia per una ripresa forte, duratura e irreversibile”.

Per supportare la comunità aeroportuale globale nella sua pianificazione sostenibile a lungo termine, consentendo loro di essere ben attrezzati di fronte all’incertezza, ACI World ha annunciato oggi il lancio del Public Health & Safety Readiness Accreditation program for airports.

Il programma è una continuazione del popolare programma Airport Health Accreditation (AHA) che ha supportato quasi 500 aeroporti partecipanti durante la pandemia. Il nuovo accreditamento fornisce agli aeroporti una valutazione riguardo quanto siano allineate le loro misure di salute e sicurezza pubblica con le linee guida ACI, le migliori pratiche del settore e le raccomandazioni della International Civil Aviation Organization (ICAO) Council’s Aviation Recovery Taskforce (CART).

iGA Istanbul Airport ha collaborato con ACI World per questa iniziativa ed è stato annunciato come il primo aeroporto al mondo ad essere accreditato nell’ambito del nuovo programma.

Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General, ha dichiarato: “A seguito del grande successo del programma Airport Health Accreditation (AHA) nell’aiutare gli aeroporti ad allineare le loro misure di salute e sicurezza su scala globale durante la pandemia, ACI è lieta di accogliere la prossima evoluzione del programma. Siamo entusiasti di collaborare con iGA Istanbul Airport, uno dei principali aeroporti mondiali, per il primo accreditamento. Miriamo ad accogliere molti aeroporti in questo programma in modo che gli aeroporti possano continuare a dare la priorità al benessere dei viaggiatori e del personale in caso di futuri eventi di salute pubblica”.

Il CEO di iGA Istanbul Airport, Kadri Samsunlu, ha dichiarato: “iGA Istanbul Airport si impegna a continuare a fornire il meglio per il benessere dei clienti e della comunità. È stata molto apprezzata una revisione tra pari da parte di ACI sulle nostre misure di salute e sicurezza pubblica e sulla nostra conformità e sui risultati conseguiti rispetto agli standard internazionali. iGA Istanbul Airport ha lavorato a stretto contatto con ACI essendo un membro attivo nei comitati e nei gruppi di lavoro ACI e ha ospitato due APEX Review nel 2022, una sulla safety e una sulla security. Apprezzo particolarmente le iniziative, la collaborazione e lo scambio di conoscenze che ACI crea tra i suoi membri”.

