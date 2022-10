Boeing: la flotta dell’America Latina e dei Caraibi quasi raddoppierà nei prossimi 20 anni

Con i viaggi aerei in America Latina che superano la ripresa globale del settore, Boeing prevede che la flotta commerciale della regione crescerà di oltre l’85% nei prossimi 20 anni, alimentata dalla forza dei domestic and intra-regional travel. La regione è ben posizionata per una sana ripresa al di là delle interruzioni del mercato a breve termine.

Secondo il Commercial Market Outlook (CMO) di Boeing per il 2022, la regione dell’America Latina e dei Caraibi avrà bisogno di 2.240 nuovi aeroplani entro il 2041. Il CMO, una proiezione annuale per aerei e servizi commerciali, prevede che oltre 2.000 single-aisle deliveries raddoppieranno l’attuale flotta che serve le popolari rotte tra il Nord America, il Messico e i Caraibi, espandendo anche gli intra-regional networks. Con la crescita della flotta, crescerà anche la domanda di commercial aviation services, raggiungendo un valore di 165 miliardi di dollari nel periodo di previsione.

“L’America Latina ha assistito a una forte ripresa dei viaggi aerei, in particolare nei mercati domeatici, con le compagnie aeree della regione che sfruttano con successo le flotte a corridoio singolo per i voli a corto raggio e ampliano le reti globali”, ha affermato David Franson, Boeing regional director of Market Forecasting. “Le compagnie aeree continueranno ad affrontare le sfide dell’America Latina per rendere il trasporto aereo più disponibile e attraente per i viaggiatori nella regione”.

Secondo Boeing, più della metà delle consegne di nuovi aeroplani consentirà la crescita dell’aviazione commerciale in tutto il continente, con gli ordini rimanenti che sostituiranno i vecchi aeroplani con modelli più efficienti in termini di consumo di carburante come il 737 MAX, il 787 Dreamliner e il 777X. Nell’ultimo decennio, i vettori latinoamericani hanno aperto più di 200 coppie di città in tutta la regione, una base per la futura single-aisle demand, che rappresenterà oltre il 90% delle consegne.

Il rinnovo della flotta è una componente chiave della strategia di Boeing per decarbonizzare l’aerospazio. I nuovi aeroplani forniscono significativi guadagni di efficienza: ogni generazione riduce il consumo di carburante e le emissioni del 15-25%.

Il 2022 Latin America CMO include anche queste proiezioni fino al 2041:

– Il traffico passeggeri nella regione dovrebbe crescere del 4,4% annuo.

– Si prevede che la freighter fleet dell’America Latina crescerà di quasi il 50%, a 160 aeroplani, in linea con le tendenze globali per la long-term air cargo demand.

– I vettori della regione vedranno la domanda per 118.000 nuove persone nell’aviazione, inclusi 35.000 piloti, 35.000 tecnici e 48.000 membri dell’equipaggio di cabina nei prossimi due decenni, secondo il Pilot and Technician Outlook 2022 di Boeing.

La previsione completa è disponibile all’indirizzo http://www.boeing.com/commercial/market/commercial-market-outlook/.

(Ufficio Stampa Boeing)