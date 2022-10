News Brevi – 24.10.2022

WIZZ AIR RIMODULA LE ROTTE DA E PER CATANIA – Wizz Air annuncia: “La compagnia aerea monitora continuamente le performance e la domanda delle sue rotte per consentire alle destinazioni più popolari di avere le tariffe più basse possibili e ottimizzare la propria rete. In base ai risultati di tale attività, sebbene non siano state apportate modifiche alle dimensioni della base Wizz Air di Catania, la rete di rotte nello scalo etneo è stata rimodulata portando alla cancellazione della rotta Catania – Roma Fiumicino. Wizz Air rimane focalizzata sull’aeroporto di Catania e sui passeggeri italiani e contestualmente ha potenziato le rotte per Torino, Tel-Aviv, Abu Dhabi, Memmingen/Monaco Ovest”.

EMIRATES CELEBRA IL WORLD VEGAN DAY CON NUOVE SCELTE VEGANE A BORDO – Annunciando l’imminente World Vegan Day il 1° novembre, Emirates ha fornito una risposta all’accresciuta domanda di cucina a base vegetale con un investimento in nuove scelte vegane a bordo. Un menu curato di piatti vegani gourmet è stato introdotto in First e Business Class, mentre i menu di Economy Class hanno accolto una rinnovata selezione di prodotti vegetali. “Per soddisfare la rapida crescita della comunità vegana globale, Emirates sta definendo nuovi standard nell’esperienza del cliente con opzioni deliziose e salutari per i clienti cosmopoliti che seguono uno stile di vita vegano o per coloro che cercano una scelta di pasti più leggeri durante il viaggio. Le opzioni vegane sono disponibili per l’ordinazione e il preordine a bordo, nonché nelle lounge Emirates. Emirates serve opzioni vegane a bordo dagli anni ’90. Inizialmente, le esigenze vegane si sono concentrate su percorsi specifici, dove i pasti vegani sono richiesti in determinati periodi dell’anno. I piatti vegani stanno rapidamente guadagnando popolarità generale sulle rotte statunitensi, australiane, alcune europee e britanniche, con Emirates che ha notato un notevole aumento di interesse per i piatti vegani nell’ultimo decennio. Le rotte che mostrano un recente crescente interesse per i pasti vegani includono Beirut, Il Cairo e Taiwan. Attualmente Emirates offre più di 180 ricette a base vegetale per clienti vegani. Già costantemente valutata come la migliore compagnia aerea per i viaggiatori vegani da molti sondaggi dedicati, tra cui VegNews, Emirates ha investito nello sviluppo di un nuovo menu vegano. Il menu vegano in First e Business Class è stato sviluppato in Emirates Flight Catering, un’ampia struttura con sede all’aeroporto internazionale di Dubai, che ospita 11.000 dipendenti e serve fino a 225.000 pasti al giorno. In Economy Class, i menu vegani vengono aggiornati ogni mese, offrendo un’ampia varietà di piatti ai viaggiatori abituali. I pasti vegani in Economy Class possono essere prenotati e sono stati accolti molto bene dai passeggeri di tutto il mondo”, afferma Emirates.

AIRBUS: GLI ULTIMI DUE SATELLITI PLEIAdES NEO ARRIVANO A KOROU PER IL LANCIO – L’ultimo lotto di satelliti Pléiades Neo, costruiti e gestiti da Airbus, è arrivato allo European Space Center di Kourou, Guyana francese, a seguito di un volo transatlantico da Tolosa, in Francia, dove si è svolta la maggior parte delle fasi di produzione negli ultimi anni. Previsti per essere lanciati alla fine di novembre sulla prima missione commerciale del Vega C European rocket operato da Arianespace, i satelliti Pléiades Neo 5 e 6 completeranno la Airbus 30cm resolution four-satellite constellation. “Siamo solo a un passo dal completamento di questa costellazione pionieristica, che copre già un milione di km2 al giorno e fornisce immagini con una risoluzione nativa di 30 cm”, ha affermato François Lombard, Head of Intelligence, Airbus Defence and Space. “Con questo imminente lancio, raddoppieremo la nostra capacità e saremo in grado di rispondere alle esigenze dei nostri clienti ancora più velocemente, fornendo la migliore qualità sul mercato per un’ampia gamma di applicazioni militari e commerciali”. I satelliti Pléiades Neo 3 e 4 sono stati lanciati rispettivamente nell’aprile e nell’agosto 2021 e da allora hanno raccolto immagini facilmente accessibili dalla piattaforma digitale OneAtlas di Airbus, dove i clienti possono elaborare nuove immagini e avere accesso a immagini archiviate e analisi dettagliate.

SEA PRESENTA LA MOSTRA “TERRE DEL NORD – ELEMENTS – IMAGES OF ICELANDS” – PhotoSquare, lo spazio espositivo dedicato alla fotografia, ospita da oggi una mostra dedicata all’Islanda: “Terra del Nord – Elements – Images of Iceland” di Elisabetta Rosso, a cura di Claudio Argentiero di AFI, Archivio Fotografico Italiano. “I forti colori di una natura prorompente regalano emozioni straordinarie che, perdendosi nel silenzio degli ampi spazi islandesi, lasciano nell’osservatore il desiderio di provarle in prima persona. E da Malpensa quest’isola splendida è raggiungibile con voli diretti operati da easyJet e Wizz Air, e in estate con lo storico collegamento di Icelandair, che in poco più di 4 ore portano nel suggestivo Nord. La mostra offre un percorso raccontato attraverso una serie di immagini di paesaggi forti e inconsueti raccolti dall’autrice nel corso degli anni. Panorami e colori di un’incontrastata bellezza che solo il rispetto per l’ambiente permetterà di conservare intatto”, afferma SEA. “È la prima volta che lo spazio di Malpensa, scelto da SEA per le mostre fotografiche, ospita una personale dedicata all’Islanda”, afferma Alessandro Fidato, Chief Operating Officer di SEA. “La bellezza di queste immagini è il risultato di inquadrature realizzate da un’artista che, grazie alla profonda conoscenza di questo territorio, ne ha saputo esaltare la natura selvaggia e così affascinante. Un posto magico che sprigiona una forza vitale da rendere unica quest’isola, ricordandoci che solo il rispetto della natura conserva intatti ambienti così incomparabili. SEA è impegnata da anni nel campo della sostenibilità, siamo oggi tra i 9 aeroporti europei che si sono posti il traguardo di anticipare al 2030 il raggiungimento del Carbon Net Zero. Infine, se qualche visitatore passando di qui fosse mosso dal desiderio di andare in Islanda, ricordiamo che l’aeroporto di Milano Malpensa è ben collegato con quest’isola con voli diretti”.

SWISS E AEROPERS CONCORDANO I CAPISALDI DI UN NUOVO CLA – Swiss International Air Lines (SWISS) e l’Aeropers pilots’ association hanno raggiunto un accordo nel fine settimana, dopo altri due giorni di trattative sui capisaldi di un nuovo contratto collettivo di lavoro (CLA) per lo SWISS’s cockpit personnel. Il nuovo CLA presenta miglioramenti sia nella pianificazione della vita sociale dei piloti sia sul fronte salariale. Una volta che sarà stato completamente formulato, Aeropers presenterà il nuovo CLA ai suoi membri per l’approvazione referendaria. “Sono molto lieto che, dopo quasi due anni di dure trattative, noi e Aeropers siamo riusciti a raggiungere un accordo sulle pietre miliari di un nuovo CLA per il nostro personale cockpit personnel”, afferma Dieter Vranckx, SWISS CEO. “Si tratta di un successo sostanziale per tutti i soggetti coinvolti che ripristinerà la consueta calma industriale sia per la nostra compagnia che per i nostri clienti. Sono convinto che questo nuovo CLA fornirà sia una solida base per il futuro dei nostri piloti, sia la stabilità che è così vitale per SWISS”. La scorsa settimana SWISS ha anche raggiunto un accordo con i ground staff social partners sull’adeguamento salariale annuale per il 2023. Sono ancora in corso le trattative con kapers, SWISS’s social partner per il suo cabin personnel, su un nuovo contratto collettivo di lavoro. “Sono fiducioso che anche qui raggiungeremo un accordo entro la fine di novembre”, afferma il CEO Vranckx.

AERONAUTICA MILITARE: GLI ADDETTI AERONAUTICI ESTERI IN VISITA AL 61° STORMO – Si è svolta dal 18 al 20 ottobre la consueta visita, a carattere conoscitivo, a favore degli Addetti Aeronautici esteri accreditati presso il Governo Italiano. L’attività, coordinata dal 3° Reparto dello Stato Maggiore Aeronautica, si prefigge lo scopo di consolidare i rapporti di collaborazione tra i Paesi e, nello stesso tempo, presentare un quadro esplicativo delle capacità dell’Arma Azzurra e delle eccellenze nel comparto dell’industria della Difesa, con un occhio anche alle tante bellezze artistiche, storiche e culturali che richiamano in Italia turisti da ogni parte del mondo. Quest’anno gli “Addetti”, tradizionalmente organizzati in uno “Stormo Azzurro” ed in uno “Stormo Rosa” costituito dalle rispettive assistenti, hanno scelto, come meta del loro viaggio, il 61° Stormo di Galatina (LE) e il salento. Giunti il 18 ottobre sull’aeroporto “Fortunato Cesari”, gli ospiti sono stati accolti dal Colonnello Vito Conserva, Comandante del 61° Stormo. Dopo i saluti di rito e la foto di gruppo, la delegazione ha assistito ad un briefing nel corso del quale sono state illustrate le principali attività del Reparto e i percorsi addestrativi dell’Aeronautica Militare per assicurare la formazione di piloti militari, italiani e stranieri, a livelli di riconosciuta eccellenza. Particolare attenzione ha destato il sistema integrato di “Training” connesso al velivolo T-346A e utilizzato dalla scuola per formare i futuri piloti militari sui caccia di ultima generazione. Il giorno successivo lo “Stormo Azzurro” e lo “Stormo Rosa” si sono recati a Grottaglie (TA) per visitare lo stabilimento di Aerostrutture di Leonardo, la società italiana leader nel settore della difesa, della sicurezza e dell’aerospazio. L’ultimo giorno è stato caratterizzato da una visita guidata alla città di Lecce e dal tradizionale scambio di Crest con lo “Stormo Azzurro” e lo “Stormo Rosa” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR LANCIA UNA RESCUE FARE A €19,99 – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato oggi (24 ottobre) rescue fares a partire da € 19,99 per accogliere i viaggiatori italiani colpiti dalla cancellazione da parte di Wizz Air della rotta Fiumicino-Catania dal 7 novembre. Queste tariffe di salvataggio sono ora in vendita su Ryanair.com per i viaggi tra Roma Fiumicino e Catania fino alla fine di marzo ’23”.

AMERICAN AIRLINES SIGLA ACCORDI CON I TRE PRINCIPALI GLOBAL DISTRIBUTION SYSTEMS – American Airlines ha firmato nuovi accordi a lungo termine con i tre principali sistemi di distribuzione globali – Amadeus, Sabre e Travelport – per continuare a fornire ai clienti modi semplici per acquistare viaggi da American. Questi nuovi accordi e la tecnologia New Distribution Capability (NDC) di American offrono ai clienti maggiori opportunità di sperimentare una vendita al dettaglio moderna con accesso ai contenuti di American, comprese offerte elevate e prodotti accessori in più canali. “Siamo orgogliosi di firmare questi nuovi accordi e di continuare a rafforzare le nostre relazioni con i tre principali sistemi di distribuzione globali”, ha affermato Scott Laurence, Senior Vice President of Partnership Strategy, American. “Non vediamo l’ora di lavorare con i nostri partner di distribuzione per espandere le nostre capacità di vendita al dettaglio, utilizzando la tecnologia NDC, per fornire ai rivenditori di viaggi e ai clienti i prodotti e i servizi più significativi per loro”. Questi nuovi accordi offrono ad American flessibilità dei contenuti e nel 2023 la compagnia aerea sarà in grado di offrire i migliori contenuti, prodotti e tariffe attraverso collegamenti NDC e canali diretti, come aa.com. I contenuti abilitati per NDC di American sono già disponibili con Amadeus e Travelport e saranno disponibili in Sabre all’inizio del 2023.

RASSEGNA ‘IN VIAGGIO VERSO’: SEBASTIANO DESSANAY E IL SUO 377 PROJECT ALLA CAGLIARI AIRPORT LIBRARY – Mercoledì 26 ottobre alle 17.30 farà tappa alla biblioteca dell’Aeroporto di Cagliari il tour del musicista e compositore Sebastiano Dessanay per la presentazione del suo 377 project – La Sardegna on the road con una bicicletta e un ukulele, edito dal Touring Club Italiano. L’autore dialogherà alla Cagliari Airport Library con il giornalista, saggista e critico musicale Claudio Loi parlando delle motivazioni che lo hanno spinto a fare altre tappe, quelle in tutti i 377 comuni dell’Isola che Dessanay ha attraversato in sella alla sua bicicletta per concepire un’opera musicale che includesse il territorio regionale nella sua interezza. Per le prenotazioni è sufficiente inviare una mail a library@cagliariairport.it indicando nome, cognome, numero di telefono e posti richiesti totali oppure cliccare ‘PARTECIPERÒ’ sul post relativo all’evento nella pagina Facebook @cagliariairportlibrary. Le prenotazioni pervenute via mail avranno la precedenza.

ROMA, CAPITALE DEI DRONI: ARRIVANO DUE EVENTI SU ROBOT AEREI E MARINI – Roma diventa la capitale italiana dei droni. A partire da domani, infatti, ospiterà i due principali eventi dedicati a questi mezzi radiocomandati o a guida autonoma, utilizzabili sia in ambito aereo che marino. Il primo appuntamento è con “Sea Drone Tech Summit” (www.seadrone.it), terza edizione dell’unico congresso in Italia su droni e robot per impiego marino e subacqueo, che si svolgerà domani martedì 25 e mercoledì 26 ottobre presso il Polo Acquatico di Ostia (Roma). Il secondo è invece “Roma Drone Conference” (www.romadrone.it), ottava edizione della conferenza professionale dedicata a normativa, tecnologia e business dei droni aerei, che è prevista per l’8 novembre presso l’Università Europea di Roma. A questi incontri, organizzati dall’associazione Ifimedia e da Mediarkè, parteciperanno i maggiori esperti italiani nel settore. La “Roma Drone Conference”, organizzata in collaborazione con l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) e l’Università Europea di Roma, sarà articolata in 2 sessioni: una tavola rotonda sul bilancio e le prospettive del mercato degli Unmanned Aerial Systems (UAS) in Italia, dopo quasi due anni dall’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti UAS europeo e nazionale, e poi un convegno dedicato all’utilizzo dei droni per il trasporto urgente in volo di materiali bio-sanitari (come farmaci, vaccini, sangue, organi, ecc.) o di apparecchiature medicali (come un defibrillatore). Sarà presente anche un’area espositiva con i desk di enti e aziende specializzate.

AIRBUS E SALAM STABILISCONO UNA PARTNERSHIP PER HIGH ALTITUDE PLATFORM STATION (HAPS) CONNECTIVITY SERVICES – Airbus HAPS Connectivity Business ha firmato una partnership strategica con Salam, una delle principali società saudite di telecomunicazioni e ICT e parte del Mawarid Media & Communications Group (MMCG), per far progredire lo sviluppo di private networks, IoT applications, disaster management solutions e altri connectivity and high-altitude Earth observation services dalla stratosfera per servire il Regno dell’Arabia Saudita. Ahmad Al-Anqari, CEO di Salam, ha dichiarato: “Vediamo nella piattaforma Zephyr di Airbus una risorsa chiave per fornire private network services, IoT solutions, così come civil, governmental and non-governmental applications. Esistono numerosi casi d’uso per le capacità della piattaforma e attendiamo con impazienza questa partnership con Airbus per servire il mercato saudita a sostegno dei Kingdom’s Vision 2030 goals”. “In collaborazione con Salam, la nostra piattaforma Zephyr, con le sue capacità avanzate dimostrate, sarà fondamentale per servire diversi mercati nel Regno dell’Arabia Saudita”, ha affermato Jeff Smith, Head of Connectivity of Airbus HAPS Connectivity Business. Airbus, leader nel mercato HAPS (High Altitude Platform Station) con Zephyr, fornirà low-latency, direct-to-device 5G connectivity services, oltre a persistent high-resolution imaging and live-video, forniti dalla stratosfera. La soluzione sosterrà il superamento del divario digitale e porterà servizi di connettività a coloro che attualmente non hanno servizi o non sono serviti da una solar powered and carbon neutral platform.

ETIHAD AIRWAYS: SI APRE IL 55TH ANNUAL GENERAL MEETING DI AACO – Il 55th Annual General Meeting of the Arab Air Carriers’ Organization (AACO) si terrà dal 24 al 26 ottobre 2022 presso le “Conrad Etihad Towers”, sotto il patrocinio di His Excellency Mr. Mohammed Ali Al Shorafa Al Hammadi, Chairman of Etihad Aviation Group and Abu Dhabi Department of Economic Development, e su invito di Etihad Aviation Group, con la partecipazione di oltre 300 esperti di aviazione arabi e globali che riuniscono i Chief Executive Officers delle AACO member airlines, delle compagnie aeree partner e partner industriali come produttori di aeromobili e motori, global distribution systems, information technology partners e altri. All’AGM partecipano anche il Director General for Mobility and Transport/European Commission, il Director General of EUROCONTROL e il Deputy Director General of IATA. La cerimonia di apertura dell’AGM si svolgerà questa sera al “Louvre Abu Dhabi”. Il Patron dell’AGM si rivolgerà ai delegati, seguito da un discorso dell’AACO Secretary General, Mr. Abdul Wahab Teffaha. Le sessioni di lavoro dell’AGM si terranno domani, 25 ottobre, presso “Conrad Etihad Towers”. Le sessioni saranno caratterizzate dall’AACO Secretary General report sullo stato dell’industria. La relazione sarà seguita da due gruppi di discussione che riuniranno Chief Executive Officers and Directors General. Il primo panel sulla trasformazione digitale sarà moderato da Muhammad Albakri, IATA SVP – DG-Strategic Leadership Team. Il secondo panel sulle questioni strategiche nel settore dell’aviazione sarà moderato dal Eamonn Brennan, Director General of Eurocontrol. Dopo i panel di discussione, si terrà una sessione a porte chiuse per i membri AACO, per discutere e decidere su questioni amministrative, finanziarie e strategiche relative al lavoro dell’AACO. L’AGM si concluderà con una conferenza stampa che si terrà presso le “Conrad Etihad Towers”.