SWISS e SBB aggiungono Lucerna e Interlaken al loro SWISS Air Rail network

Swiss International Air Lines (SWISS) e le Swiss Federal Railways (SBB) lavorano costantemente per ampliare ulteriormente il loro portafoglio di prodotti e servizi congiunto. Come ultimo risultato della collaborazione, Lucerna e Interlaken, due famose destinazioni turistiche che fungono anche da base eccellente per esplorare altre regioni, saranno aggiunte alla rete SWISS Air Rail dei partner a partire dall’11 dicembre 2022. I nuovi servizi SWISS Air Rail possono essere prenotati ora per viaggi a partire dall’11 dicembre.

Dopo l’aggiunta di Monaco di Baviera come prima destinazione internazionale questa estate insieme a nuovi punti intermedi selezionati in Svizzera, SWISS Air Rail sarà quindi ora ulteriormente ampliata. Lucerna e Interlaken porteranno la rete intermodale SWISS Air Rail verso 11 destinazioni.

“Nell’ambito della nostra partnership strategica con SBB, stiamo ampliando costantemente la nostra rete SWISS Air Rail, anche aggiungendo nuove interessanti destinazioni turistiche”, spiega Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer di SWISS. “Di conseguenza, i nostri ospiti in volo provenienti da altre parti d’Europa e da tutto il mondo possono ora viaggiare rapidamente e senza intoppi verso alcuni dei luoghi più attraenti della Svizzera. È un’intermodalità senza soluzione di continuità, a vantaggio di tutti i nostri clienti”.

Nell’offrire i nuovi servizi SWISS Air Rail da e per Interlaken e Lucerna, SWISS offre ai clienti delle nuove regioni svizzere collegamenti potenziati da e verso la sua rete di voli. Allo stesso tempo, le città sono due delle destinazioni più amate dai visitatori della Svizzera, che potranno anche beneficiare di questi servizi ferroviari veloci e diretti. A partire dall’11 dicembre 2022, le SSB offriranno un nuovo collegamento diretto tra l’aeroporto di Zurigo e Interlaken (senza cambio di treno).

“Con questi ulteriori ampliamenti della nostra rete SWISS Air Rail, rendiamo ancora più interessante per i viaggiatori aerei diretti in Svizzera raggiungere la loro destinazione svizzera finale in treno, con tutto il suo comfort e comodità senza traffico”, afferma Véronique Stephan, Head of Passenger Services Markets at SBB. “Grazie ai nostri nuovi servizi ferroviari diretti da e per l’aeroporto di Zurigo, Interlaken e Lucerna possono ora essere raggiunte da Tokyo, New York o San Paolo con un solo cambio”.

Come per tutte le destinazioni SWISS Air Rail, i viaggiatori SWISS da e per Lucerna e Interlaken potranno prenotare l’intero viaggio in un semplice passaggio. Lo Swiss rail ticket è compreso nella tariffa del volo SWISS e l’intero viaggio può essere prenotato su www.swiss.com o tramite qualsiasi agenzia di viaggio. I viaggiatori devono anche effettuare il check-in una sola volta per ricevere tutte le carte d’imbarco direttamente da SWISS e il biglietto ferroviario è integrato nella conferma del volo. Come ulteriore caratteristica della sua partnership con SBB, SWISS offre ai suoi clienti anche un’ampia scelta di servizi ferroviari, flessibilità nella scelta del treno e collegamenti garantiti in caso di ritardo. Se sono soci Miles & More, i biglietti SWISS Air Rail fanno guadagnare ai clienti SWISS sia miglia premio che miglia status, con l’accredito delle miglia esatte a seconda del volo e della classe di viaggio. I passeggeri SWISS First e SWISS Business hanno inoltre diritto a viaggiare in treno in prima classe sul loro collegamento SBB.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)