British Airways lancia la sua nuova campagna ‘A British Original’

British Airways sta lanciando la sua nuova multi-channel advertising campaign, la prima con Uncommon Creative Studio e MG OMD.

“Il nuovo posizionamento, “A British Original”, è una celebrazione del personale di British Airways, dei suoi clienti e della nazione, che ha contribuito a rendere British Airways ‘British Original’. Esplora i motivi individuali e originali per cui le persone viaggiano, sia per riconnettersi con i propri cari, prendersi una pausa o immergersi in una cultura diversa.

La campagna è incentrata sulla domanda comune “Qual è lo scopo della tua visita?”, ma invece di spuntare le caselle standard ‘business’ o ‘leisure’, gli spettatori vedono più significati e risposte riconoscibili per i viaggi, che riflettono ognuno di noi. A volte divertente, a volte commovente, ma sempre celebrando l’originalità in tutte le sue forme personali. Dimostrando che British Airways riconosce ciascuno dei suoi clienti come individui.

Le persone della compagnia aerea sono al centro di questa campagna, sia nelle immagini statiche che nei cortometraggi. Uno degli scatti statici mostra un membro dell’equipaggio di cabina British Airways che sbircia fuori dal finestrino, seguito dalla sua motivazione per fare ciò che ama, ‘the office view’.

La campagna include un approccio originale sia nella creatività che nei media, dando vita a motivi di viaggio in un numero record di esecuzioni. Comprende oltre 500 stampe uniche, esecuzioni digitali e per esterni e oltre 32 diversi cortometraggi in esecuzione nel corso di un mese.

Le immagini stampate, digitali e per esterni incarnano un approccio essenziale che abbraccia lo spazio, mostrando semplicemente una casella di spunta. Questa serie includerà oltre 500 righe di testo diverse e scritte in modo univoco, mostrando agli spettatori un motivo originale per viaggiare”, afferma British Airways.

Hamish McVey, Head of Brands and Marketing di British Airways, ha dichiarato: “Volevamo davvero che questa campagna celebrasse l’originalità dei nostri clienti e delle nostre persone. Ogni volta che un cliente sale su un aereo lo fa per un motivo unico e sappiamo che quei viaggi sono così importanti. Stiamo lavorando duramente per apportare cambiamenti positivi nella nostra compagnia aerea e questa brand campaign ci consente di mostrare la nostra motivazione, che sono i nostri clienti e le nostre persone”.

I clienti della compagnia aerea possono anche aspettarsi di vedere la celebrazione dell’originalità durante tutto il viaggio del cliente, compresi menu incentrati sulla provenienza britannica. La compagnia aerea sta anche lavorando a un nuovo safety video che mostrerà il personale di British Airways, insieme ad alcuni dei talenti britannici più noti e amati.

(Ufficio Stampa British Airways – Photo Credits: British Airways)