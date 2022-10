I clienti di Iberia Group possono ora compensare le proprie emissioni

Iberia Group ha lanciato il suo programma CO2labora, che consentirà ai suoi passeggeri di compensare le emissioni dei loro voli attraverso due progetti climatici certificati: uno in Guatemala e uno in Perù.

I clienti che desiderano compensare la propria impronta di carbonio, misurata in CO2e, possono anche decidere quali voli compensare, scegliendone uno o più. Attraverso l’Iberia Group carbon footprint calculator, i clienti saranno a conoscenza delle emissioni del loro volo e verrà calcolato l’investimento monetario equivalente in modo da poterle compensare attraverso i progetti climatici certificati offerti da Iberia Group. Il calcolatore dell’impronta tiene conto di quattro variabili:

Tipo di aeromobile: l’aeromobile utilizzato su ciascun volo è uno dei fattori che determina l’impronta di carbonio. Per questo motivo Iberia Group rinnova la propria flotta con gli aeromobili più avanzati ed efficienti sul mercato. Nei primi nove mesi dell’anno, Iberia ha aggiunto alla propria flotta undici aeromobili, cinque A350-900 per le rotte a lungo raggio e sei A320neo per le rotte a corto e medio raggio. I primi sono tra il 30% e il 35% più efficienti grazie ai loro materiali all’avanguardia e al design avanzato dei loro motori Rolls-Royce Trent XWB, mentre i secondi sono tra il 15% e il 20% più efficienti. Iberia Express, dal canto suo, aggiunge alla sua flotta il modello A321neo, che riduce le emissioni di CO2 del 20% rispetto all’aereo che sostituisce. La compagnia aerea dispone di cinque A321neo e incorporerà il sesto aeromobile di questo modello entro la fine dell’anno.

Meteo: le condizioni meteorologiche sono un fattore chiave per il calcolo di un’impronta di carbonio accurata. La direzione del vento fa un’enorme differenza nel consumo di carburante.

Efficienza delle operazioni: per ottenere operazioni più efficienti, Iberia group ha lanciato iniziative per ridurre il consumo di carburante, aumentare la sostenibilità delle sue operazioni di volo e ridurre il peso a bordo degli aerei, tra gli altri.

Tipo di cabina: l’impronta di carbonio varia anche se il passeggero vola in Economy, Economy Premium o Business.

Una volta completato l’acquisto, i clienti Iberia e Iberia Express possono compensare la loro impronta di carbonio in qualsiasi momento facendo clic su “Offset your Footprint” o, dopo il volo, visitando la Sustainability section su iberia.com e iberiaexpress.com.

Il primo progetto offerto ai suoi clienti da Iberia Group è a Izabal, sulla costa caraibica del Guatemala. Promuove la creazione di nuove riserve naturali e mantiene le foreste naturali esistenti che sono minacciate dalla deforestazione e da attività non sostenibili di uso del suolo.

Il secondo progetto certificato che i clienti di Iberia Group possono supportare si trova ai margini della giungla amazzonica peruviana. Questo progetto sostiene lo sviluppo di imprese socialmente inclusive, promuove il corretto uso dei terreni comunali e aiuta a offrire formazione per la gestione delle risorse naturali.

Iberia Group ha sviluppato questa piattaforma in collaborazione con CHOOOSE, partecipante al programma Hangar 51 di IAG per l’accelerazione delle start-up. Lo scorso aprile Iberia e CHOOOSE hanno sviluppato il programma di compensazione per i clienti corporate, consentendo loro di accedere a report mensili che mostrano i flights carbon footprint records, dando loro la possibilità di compensare tale impronta collaborando con i due progetti certificati in Guatemala e Perù.

CO2labora fa parte della strategia di Iberia Group per avanzare nella decarbonizzazione del settore aeronautico, che si sviluppa su quattro pilastri: la transizione verde del settore dell’aviazione; la progettazione di un’esperienza di viaggio più sostenibile per i clienti; training, consapevolezza e partecipazione in materia di sostenibilità per i dipendenti Iberia, con l’obiettivo di trasformarli in ambasciatori della propria strategia; impegno per la società, evidenziando l’impatto sociale dell’aviazione.

La sostenibilità sociale e ambientale è anche uno dei pilastri del piano strategico di Iberia per il prossimo triennio – Next Chapter – che, con l’impegno dei suoi dipendenti, consentirà alla compagnia aerea di garantire la propria solidità finanziaria, posizionandosi come compagnia aerea d’elezione per viaggiatori, rafforzare la propria posizione nell’hub di Madrid e compiere progressi nella transizione verde del settore dell’aviazione.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)