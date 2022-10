ACI World: annunciati i Winners of Innovation Awards

Durante la Airports Council International (ACI) Africa / World Annual General Assembly, Conference and Exhibition, ACI World e Amadeus hanno annunciato i vincitori dei Technology Innovation Awards, che hanno messo in luce le migliori iniziative tecnologiche e leadership da parte degli aeroporti.

Con questa seconda edizione dei premi, ACI World e Amadeus celebrano soluzioni tecnologiche innovative sviluppate e implementate dagli aeroporti di tutto il mondo che servono a migliorare l’esperienza aeroportuale, far avanzare gli sforzi di sostenibilità, aumentare l’efficienza operativa o favorire il miglioramento continuo.

Un comitato di esperti esterni del settore ha valutato le richieste ricevute dagli aeroporti di tutto il mondo e ha determinato il vincitore in ciascuna categoria:

Best innovation in airport passenger related processes: AENA – Biometric journey from home to aircraft at Barcelona Airport.

Best innovation in airport operations and installations management: Incheon Airport – Data Sandbox.

Best airport innovation leader (individual): Suhail Kamil Kadri, Senior Vice President, Technology & Innovation at Doha’s Hamad International Airport.

“Collaborando con la società di tecnologia di viaggio Amadeus, miriamo a continuare a incoraggiare e ad applaudire questi esempi di leadership tecnologica. Abbiamo ricevuto molte ottime richieste dagli aeroporti di tutto il mondo”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “La tecnologia è un ingrediente chiave per costruire un’industria aeronautica più forte, sostenibile e resiliente. Sarà anche fondamentale continuare la nostra missione generale di mettere il cliente al centro di tutto ciò che facciamo. Che si tratti direttamente dell’esperienza in aeroporto o del miglioramento delle operazioni, alla fine avvantaggia il viaggiatore e le comunità che serviamo. E non esisteremmo senza entrambi. Ci congratuliamo con questi vincitori per aver spinto il nostro settore a nuovi livelli”.

Elena Avila, EVP Airport IT and Airline Operations di Amadeus, ha dichiarato: “Amadeus si congratula con gli aeroporti vincitori di quest’anno per il loro impegno nell’innovazione. Il rapido riavvio dell’aviazione globale ha sottolineato l’importanza di applicare una nuova tecnologia che automatizza e migliora sia l’esperienza dei passeggeri che le prestazioni operative. Tuttavia, noi di Amadeus riteniamo che il settore stia già raggiungendo i limiti di ciò che può essere ottenuto. Riteniamo che una nuova generazione di tecnologia aperta offra ad aeroporti, compagnie aeree, operatori di assistenza a terra e altri stakeholder la possibilità di collaborare in modo più efficace. È solo lavorando all’unisono che il nostro settore può sbloccare un passo avanti nelle prestazioni che renda i viaggi aerei più sostenibili, più efficienti e più divertenti. Non vediamo l’ora di supportare il settore mentre intraprende questa trasformazione”.

(Ufficio Stampa ACI World)