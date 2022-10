ACI World: WAGA 2022 concorda risoluzioni chiave per rafforzare e promuovere la sostenibilità e la resilienza degli aeroporti

L’Airports Council International (ACI) Africa / World Annual General Assembly, Conference, and Exhibition (WAGA) si conclude con l’approvazione di risoluzioni che rafforzano la sostenibilità e la resilienza degli aeroporti come attori chiave nell’ecosistema dell’aviazione.

“Ogni anno l’Assemblea prende in considerazione risoluzioni sulle priorità chiave per gli operatori aeroportuali che riflettono le preoccupazioni e gli interessi dei membri dell’ACI”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “Quest’anno, l’Assemblea ha adottato all’unanimità risoluzioni che rafforzeranno la sostenibilità e la resilienza degli aeroporti come attori essenziali nell’ecosistema dell’aviazione e a beneficio dei viaggiatori e delle comunità di tutto il mondo. Queste risoluzioni aiuteranno gli aeroporti a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette di carbonio a lungo termine; ripristinare l’equilibrio economico; sostenere aeroporti piccoli, emergenti e regionali; costruire la forza lavoro dell’aviazione. A nome dell’ACI, vorrei ringraziare i nostri membri per aver fornito una forte risposta collettiva e l’impegno ad agire sulle questioni urgenti presentate nelle ACI World’s Resolutions”.

“A seguito del recente accordo storico tra i governi, la risoluzione ‘Delivering the Long-Term Aspirational Goal’ riconosce le sfide che gli aeroporti e i governi devono affrontare per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. La risoluzione invita i governi a sostenere la transizione globale, aggiornare il quadro normativo per accogliere l’integrazione di fonti di carburante alternative negli aeroporti e incentivare lo sviluppo delle infrastrutture con adeguati meccanismi finanziari.

Gli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali esistenti e nuove sono necessari per soddisfare la domanda di viaggi aerei attuale e futura e massimizzare il contributo degli aeroporti agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La risoluzione Restoring Economic Equilibrium invita i governi a riconoscere il mutato profilo di rischio degli aeroporti in alcune giurisdizioni a causa della pandemia e a fornire supporto normativo per ristabilire l’equilibrio economico per i costi non recuperati, sia come compensazione finanziaria che attraverso futuri oneri aeroportuali.

La risoluzione Support and assistance for small, emerging, and regional airports cerca di rafforzare l’impegno e il supporto per questo segmento di appartenenza ad ACI che ha esigenze e interessi diversi rispetto agli hub più grandi o agli operatori più affermati. ACI World riconosce l’importante ruolo che gli aeroporti piccoli, emergenti e regionali svolgono nell’ambito della connettività globale e dello sviluppo socioeconomico delle comunità in tutto il mondo, la Risoluzione invita i governi e l’industria a sostenere i loro piani di sviluppo.

In riconoscimento dell’attuale carenza di manodopera e dell’evoluzione a lungo termine del settore, la risoluzione Creating a strong and diverse airport workforce invita gli aeroporti, le autorità di regolamentazione e l’ACI a intraprendere azioni collettive volte a ristabilire l’attrattiva complessivi del settore per la sua sostenibilità a breve, medio e lungo termine.

ACI World ha pubblicato inoltre la prima edizione di ‘The Evolution of the Airport Workforce: Turning Challenges into Opportunities White Paper’. La risorsa esamina il contesto, le tendenze e i fattori che hanno portato all’attuale carenza di forza lavoro nel settore dell’aviazione e fornisce raccomandazioni per aiutare gli operatori aeroportuali, le parti interessate dell’aviazione e i governi a creare una forza lavoro più forte che soddisfi le esigenze di domani e garantisca sostenibilità e resilienza del sistema aereo.

Alla cerimonia di chiusura dell’evento, è stato annunciato che AENA ospiterà l’ACI EUROPE / WORLD Annual General Assembly, Conference and Exhibition (WAGA) 2023, in collaborazione con ACI EUROPE. L’evento che si terrà a giugno 2023 a Barcellona, Spagna, dovrebbe attirare oltre 600 delegati”, afferma ACI World.

“ACI è lieta di annunciare che AENA ospiterà l’ACI EUROPE / WORLD Annual General Assembly, Conference and Exhibition (WAGA)”, afferma l’ACI World Director General, Luis Felipe de Oliveira.

Il Chairman and Chief Executive Officer, Maurici Lucena, ha dichiarato: “Per AENA, è un grande onore ospitare l’ACI EUROPE / WORLD Annual General Assembly, Conference and Exhibition (WAGA) il prossimo anno a Barcellona. Sono convinto che, dal punto di vista professionale, l’evento sarà un’occasione unica per riflettere sulle sfide che stiamo affrontando a un punto di svolta per il nostro settore e, dal punto di vista personale, l’evento sarà una magnifica occasione per scoprire le meraviglie culturali, architettoniche e naturali di una città attraente come Barcellona, la mia città natale”.

(Ufficio Stampa ACI World)