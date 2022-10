Lufthansa Group genera un operating profit di 1,1 miliardi di euro nel terzo trimestre

Lufthansa Group ha presentato i risultati del terzo trimestre 2022

“Lufthansa Group ha ottenuto un risultato molto forte nel terzo trimestre con un utile operativo di oltre un miliardo di euro, dimostrando così la sua ritrovata redditività. Tutti i segmenti di business, passenger airlines, logistica e MRO, hanno contribuito a questo successo. Questo ancora una volta sottolinea la forza del nostro portafoglio. Lufthansa Group si è lasciato alle spalle economicamente la pandemia e guarda al futuro con ottimismo. Dopotutto, il desiderio di viaggiare e quindi la domanda di viaggi aerei continuano senza sosta. Ora ci concentriamo sul futuro e lanciamo il più grande rinnovamento di prodotto nella nostra storia. Stiamo investendo in 200 nuovi aeromobili e offrendo prospettive ai nostri dipendenti in tutto il mondo. Rimane la nostra ambizione di rafforzare ulteriormente la nostra posizione tra i primi 5 gruppi di compagnie aeree al mondo”.

I ricavi del Gruppo sono quasi raddoppiati rispetto allo scorso anno (+93%), raggiungendo i 10,1 miliardi di euro nel terzo trimestre (anno precedente: 5,2 miliardi di euro).

Il Gruppo ha generato un Adjusted EBIT di 1,1 miliardi di euro nel terzo trimestre 2022, compreso un impatto da scioperi di circa 70 milioni di euro. Nello stesso periodo dell’anno scorso, l’operating profit è stato di 251 milioni di euro. L’operating margin è stato dell’11,2% (anno precedente: 4,8%). Il net income è aumentato significativamente nel terzo trimestre a 809 milioni di euro (anno precedente: -72 milioni di euro).

Il numero di passeggeri a bordo delle passenger airlines è aumentato significativamente nel terzo trimestre rispetto all’anno precedente. Tra luglio e settembre oltre 33 milioni di passeggeri hanno volato con le compagnie aeree di Lufthansa Group (anno precedente: 20 milioni). Con poco più dell’86%, il load factor medio è tornato al livello degli anni record prima della pandemia. I load factor in Business e First Class sono stati addirittura superiori rispetto al 2019.

Grazie all’elevata domanda e ai forti rendimenti medi, il Passenger Airlines segment è tornato alla redditività con un Adjusted EBIT positivo di 709 milioni di euro (anno precedente: -193 milioni di euro). Anche tutte le compagnie aeree del segmento hanno generato un utile operativo individualmente. Nel terzo trimestre il risultato delle compagnie aeree è stato gravato da costi per irregolarità nel traffico aereo pari a 239 milioni di euro.

Lufthansa Cargo ha ottenuto ancora una volta un risultato record. Sebbene le capacità di trasporto passeggeri siano nuovamente in aumento a causa della continua ripresa del traffico aereo soprattutto nell’Atlantico settentrionale, i rendimenti medi rimangono ben al di sopra dei livelli pre-crisi, soprattutto sulle rotte verso l’Asia. L’Adjusted EBIT nel terzo trimestre è salito a 331 milioni di euro (anno precedente: 302 milioni di euro), un aumento del 10% rispetto alla performance già molto forte dello scorso anno. Nei primi nove mesi dell’anno, Lufthansa Cargo ha così già realizzato un utile operativo di 1,3 miliardi di euro (anno precedente: 943 milioni di euro) ed è sulla buona strada per un risultato per l’intero anno addirittura superiore al record dello scorso anno di 1,5 miliardi di euro.

Nel terzo trimestre Lufthansa Technik ha beneficiato dell’elevata domanda di viaggi aerei e della relativa domanda da parte delle compagnie aeree di tutto il mondo per servizi di manutenzione e riparazione. Il volume degli affari era già tornato a circa il 90% del livello pre-crisi. Lufthansa Technik ha generato un Adjusted EBIT di 177 milioni di euro nel terzo trimestre (anno precedente: 149 milioni di euro), il miglior trimestre di sempre per l’azienda. La previsione per il risultato annuale è stata nuovamente rialzata. Lufthansa Technik si sta quindi dirigendo verso un nuovo record per l’intero anno.

La ripresa è proseguita anche nel Catering segment. La domanda è cresciuta in particolare in Nord America. Tuttavia, a causa della mancata ricorrenza dei sussidi governativi nel 2021, gli utili sono diminuiti rispetto all’anno precedente a 6 milioni di euro (anno precedente: 35 milioni di euro).

Lufthansa Group ha generato un Adjusted free cash flow di 410 milioni di euro nel terzo trimestre del 2022 (anno precedente: 43 milioni di euro). Il forte risultato operativo e gli effetti dei miglioramenti strutturali nella gestione del capitale circolante hanno compensato i deflussi dovuti alla riduzione stagionale delle prenotazioni nel terzo trimestre. L’indebitamento netto è ulteriormente diminuito tra luglio e settembre a 6,2 miliardi di euro (31 dicembre 2021: 9 miliardi di euro).

“Un bilancio sano è la base per una crescita redditizia, soprattutto in tempi economicamente difficili. Abbiamo già compiuto ottimi progressi nella riduzione del nostro debito. Grazie ai nostri forti flussi di cassa, le nostre esigenze di rifinanziamento rimarranno basse nei prossimi trimestri. Con disciplinata gestione della capacità, la nostra attenzione al rendimento e il controllo rigoroso della spesa, siamo fiduciosi che continueremo a essere in grado di compensare bene gli aumenti dei costi legati all’inflazione”, afferma Remco Steenbergen, Chief Financial Officer of Deutsche Lufthansa AG.

A causa del forte aumento della domanda, del buon sviluppo della liquidità e del supporto finanziario di Lufthansa Group, sia Austrian Airlines che Brussels Airlines rimborseranno le restanti misure di stabilizzazione del governo entro la fine dell’anno. Austrian Airlines rimborserà i restanti 210 milioni di euro del prestito totale e Brussels Airlines rimborserà 290 milioni di euro. Ciò significa che tutte le misure di stabilizzazione termineranno prematuramente alla fine del 2022.

Lufthansa Group prevede che la domanda di viaggi aerei rimarrà forte nei prossimi mesi, con rendimenti medi che rimarranno elevati. Passenger Airlines prevede di offrire circa l’80% della capacità del 2019 nel quarto trimestre. Il Gruppo prevede di realizzare un utile operativo nel quarto trimestre nonostante il consueto rallentamento stagionale dell’attività.

Nell’anno fiscale 2022, il risultato nel Logistics segment dovrebbe superare il livello record dell’anno precedente, Lufthansa Technik genererà un profitto maggiore rispetto al 2021 e dovrebbe raggiungere un risultato record. Anche il Passenger Airlines segment migliorerà sensibilmente il proprio risultato rispetto all’anno precedente.

Sulla base di questi sviluppi positivi, Lufthansa Group sta aumentando le sue previsioni sugli utili per il Gruppo nel suo insieme. Il Gruppo prevede ora un Adjusted EBIT di oltre 1 miliardo di euro nel 2022. Inoltre, Lufthansa Group prevede di generare un Adjusted free cash flow di oltre 2 miliardi di euro nel 2022. Gli investimenti netti dovrebbero ammontare a circa 2,5 miliardi di euro, in linea con la pianificazione precedente. La compagnia è quindi sulla buona strada verso i suoi obiettivi a medio termine per il 2024, con un Adjusted EBIT margin di almeno l’8%.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group)