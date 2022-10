SWISS, Austrian Airlines e Brussels Airlines riportano un forte terzo trimestre 2022

Swiss riporta un forte terzo trimestre 2022

Swiss International Air Lines (SWISS) è riuscita a proseguire lo slancio commerciale positivo dei mesi precedenti e ad aumentare ulteriormente il proprio utile operativo da inizio anno.

Nei primi nove mesi del 2022 SWISS ha conseguito un risultato operativo di +287,5 milioni di CHF (dal 1° al 3° trimestre 2021: -375 milioni di CHF). Il fatturato totale dei nove mesi è aumentato del 132,3% a 3,18 miliardi di CHF (dal 1° al 3° trimestre 2021: 1,37 miliardi di CHF). Per il terzo trimestre, l’utile operativo è aumentato a 220,5 milioni di CHF (3° trimestre 2021: 22,7 milioni di CHF) su un fatturato totale aumentato dell’88,2% a 1,33 miliardi di CHF (3° trimestre 2021: 707,8 milioni di CHF).

“In questo trimestre importante dell’anno per noi come compagnia aerea in termini finanziari, le capacità ridotte in tutto il settore e l’elevata domanda repressa di viaggi aerei si sono combinate per offrire condizioni di mercato vantaggiose”, spiega Markus Binkert, Chief Financial Officer, SWISS. “Grazie alla nostra ristrutturazione efficace e all’elevata stabilità della pianificazione che siamo riusciti a mantenere durante i mesi estivi, siamo stati in grado di tradurre queste condizioni in solidi risultati aziendali”.

SWISS ha trasportato circa 9,3 milioni di viaggiatori nei primi nove mesi del 2022, circa due volte e mezzo in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Tra gennaio e settembre sono stati effettuati oltre 78.000 voli, più del doppio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il load factor per i primi nove mesi del 2022 è stato del 79,6%, 28,9 punti percentuali al di sopra del livello dell’anno precedente.

Nel terzo trimestre 2022 SWISS ha trasportato 4,0 milioni di passeggeri, rispetto ai 2,6 milioni dell’anno precedente. Sono stati effettuati poco meno di 31.000 voli, rispetto a circa 22.000 nel terzo trimestre 2021. Il load factor nel terzo trimestre è stato dell’89,4%, in aumento di 23,0 punti percentuali rispetto al livello dell’anno precedente.

Con i suoi ottimi risultati finanziari per i primi nove mesi di quest’anno, SWISS ha gettato solide basi commerciali per i mesi autunnali e invernali stagionalmente più deboli. Nonostante le prevalenti incertezze economiche e geopolitiche, la compagnia sta attualmente registrando livelli di prenotazione molto elevati e prevede di registrare un solido utile operativo per l’intero anno 2022.

“Gli accordi che abbiamo recentemente raggiunto con le nostre parti sociali per il nostro ground and our cockpit personnel offrono nuove prospettive e prospettive e rafforzano ulteriormente la nostra stabilità operativa”, aggiunge Dieter Vranckx, CEO di SWISS. “In quanto tali, questi sviluppi sono di fondamentale importanza per il nostro continuo successo aziendale, non solo per il 2022 ma anche oltre. Prevediamo inoltre di poter concludere i negoziati per il contratto collettivo di lavoro con le nostre parti sociali per il nostro cabin personnel entro la fine di novembre”.

Austrian Airlines: il forte terzo trimestre e il rimborso del prestito garantito dallo stato riportano fiducia

Dopo due anni e mezzo di crisi, Austrian Airlines è tornata in nero con un’estate record. Nonostante le numerose sfide sistemiche nell’aviazione europea, Austrian Airlines ha ottenuto il miglior risultato trimestrale in oltre 20 anni con una performance operativa buona e stabile. La buona liquidità e la concessione di una linea di credito da parte di Lufthansa Group consentono il rimborso anticipato del finanziamento statale concesso a luglio 2020 a fine 2022. Oltre al phase in di quattro nuovi aeromobili, la decisione di terminare il taglio anticipato degli stipendi per tutti i dipendenti sottolinea la ripresa di Austrian Airlines.

Con 687 milioni di euro, i ricavi nel terzo trimestre 2022 sono stati più del doppio rispetto all’anno precedente (terzo trimestre 2021: 304 milioni di euro). I ricavi operativi totali di Austrian Airlines sono stati pari a 718 milioni di euro (terzo trimestre 2021: 316 milioni di euro). Le spese totali sono salite a 609 milioni di euro (terzo trimestre 2021: 313 milioni di euro), in parte a causa del forte aumento dei costi del fuel. Con 110 milioni di EUR, l’Adjusted EBIT rappresenta il miglior risultato trimestrale degli ultimi decenni (terzo trimestre 2021: 3 milioni di euro).

Più di quattro milioni di passeggeri, il 73% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (Q3 2021: 2,3 milioni), hanno volato con Austrian Airlines nel terzo trimestre 2022. La compagnia ha offerto più di 30.000 voli con un tasso medio di occupazione dell’87,6%.

Con questo forte risultato finanziario, Austrian Airlines inizia l’ultimo trimestre del 2022, che la compagnia terminerà con il rimborso anticipato del prestito garantito dallo stato. Una buona liquidità e una linea di credito del Gruppo, consentono alla compagnia di bandiera austriaca di rimborsare anticipatamente e integralmente entro la fine dell’anno i restanti 210 milioni di euro del prestito complessivo di 300 milioni di euro. Il rimborso del prestito statale concesso a luglio 2020, originariamente previsto per la fine del 2025, conferisce alla compagnia maggiore flessibilità per il futuro.

Annette Mann, CEO di Austrian Airlines: “Il team Austrian ha lottato per questo risultato nonostante i forti venti contrari. Siamo orgogliosi di poter rimborsare integralmente in anticipo il prestito garantito dallo Stato, anche se le profonde cicatrici finanziarie della pandemia restano da sanare. Ringraziamo i nostri dipendenti, i nostri passeggeri, il governo federale austriaco e tutti i nostri partner che hanno riposto la loro fiducia in noi”.

L’esenzione salariale per tutti i dipendenti di Austrian Airlines concordata nel pacchetto di crisi 2020 sarà gradualmente eliminata entro giugno 2023. La compagnia sta attualmente assumendo nuovo personale in tutte le aree al fine di compensare i pensionamenti e le fluttuazioni, per rendere operativa la crescita della flotta.

Dopo il continuo ridimensionamento causato dalla crisi, il primo di quattro Airbus A320neo è entrato a far parte della flotta esistente a metà ottobre. L’introduzione graduale del nuovo modello di aeromobile è un investimento nell’hub di Vienna e contribuisce agli obiettivi aziendali a lungo termine di Austrian Airlines.

“Il team Austrian ha sfruttato la crisi per posizionarsi in modo competitivo. Ora stiamo raccogliendo i frutti del nostro duro lavoro e stiamo anche crescendo di nuovo. La continua buona situazione delle prenotazioni indica un livello di volo stabile per i prossimi mesi invernali”, afferma il CCO Michael Trestl.

Brussels Airlines registra ottimi risultati nel terzo trimestre

Brussels Airlines chiude il suo terzo trimestre 2022 con il risultato trimestrale più alto dei suoi 20 anni di storia. Inoltre, la compagnia aerea rimborserà anticipatamente il prestito statale entro la fine di quest’anno.

Durante il terzo trimestre del 2022, Brussels Airlines ha accolto a bordo dei suoi voli 2,28 milioni di passeggeri. Ciò rappresenta un aumento di quasi il 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Anche i ricavi sono aumentati durante il terzo trimestre, pari a 436 milioni di euro. Ciò porta il risultato da inizio anno a 888 milioni di euro, di cui quasi la metà è stata realizzata nell’ultimo trimestre. I costi operativi sono aumentati a 408 milioni di euro, principalmente a causa del maggior volume di produzione, della posizione di forza del dollaro e del forte aumento dei costi del carburante, del personale, dei diritti aeroportuali e di altre tasse.

Di conseguenza, l’Adjusted EBIT per il terzo trimestre 2022 è stato pari a 51 milioni di euro.

“Con un Adjusted EBIT di 51 milioni di euro nel terzo trimestre, abbiamo ottenuto la migliore performance trimestrale della nostra storia. Il nostro programma di turnaround REBOOT Plus e il conseguente risparmio sui costi si sono rivelati efficaci. La nostra compagnia ha dimostrato di poter volare con profitto anche considerando la difficile realtà economica”, afferma Nina Oewerdieck, Chief Financial Officer di Brussels Airlines.

Nel luglio 2020 il governo federale belga ha concesso un pacchetto di stabilizzazione di 290 milioni di euro a Brussels Airlines per superare la crisi senza precedenti causata dalla pandemia coronavirus e creare un futuro sostenibile. La compagnia aerea belga ha annunciato oggi il rimborso di tale prestito entro la fine dell’anno, con il supporto di Lufthansa Group.

“Vogliamo ringraziare il governo belga per la fiducia e il sostegno. Il rimborso del prestito statale è un chiaro segno di fiducia da parte di Lufthansa Group nel nostro cammino. Con questa iniezione di capitale confermano la loro convinzione che un futuro redditizio per Brussels Airlines è a portata di mano”, afferma Peter Gerber, CEO di Brussels Airlines.

Per rafforzare la sua posizione di leader di mercato all’aeroporto di Bruxelles, la compagnia aerea belga amplierà la sua flotta nel 2023 con 4 aeromobili a medio raggio. Mentre le modalità per l’espansione della flotta sono ancora in fase di definizione, la compagnia aumenterà tra l’altro il suo traffico verso i paesi vicini e ottimizzerà la sua rete europea point-to-point e feeder. Insieme ai due velivoli di medio raggio e uno a lungo raggio che sono entrati in servizio all’inizio di quest’anno, ciò porterà la flotta di Brussels Airlines a 36 aeromobili a medio raggio e 9 a lungo raggio la prossima estate, rispetto a 30 e 8 nel 2020 rispettivamente, come è stato deciso in REBOOT Plus.

“A causa della difficile prima metà dell’anno e delle perdite accumulate, ancora pesantemente influenzate dalla pandemia e dal tremendo aumento dei costi del carburante, Brussels Airlines non raggiungerà il pareggio per l’intero anno. Per il 2023 la compagnia punta a un risultato positivo”, afferma Brussels Airlines.

“Oltre alla posizione di costo competitivo, il rapporto di collaborazione instaurato durante l’estate con le parti sociali è fondamentale per garantire un futuro a Brussels Airlines. Se riusciremo a mantenere quella posizione di costo ed evitare conflitti sociali mentre cresciamo il prossimo anno, sono convinto che possiamo arrivare a un futuro redditizio”, conclude Peter Gerber, CEO Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Austrian Airlines – Brussels Airlines)