Air France-KLM Group: risultati forti grazie alla domanda di viaggi e alla trasformazione del Gruppo

Air France-KLM Group ha riportato i risultati del terzo trimestre 2022.

Group revenues pati a €8,1 miliardi, sopra i livello del 2019 (+€503m). Group capacity all’89% dei livelli 2019, con load factor pari all’88%, vicino al livello 2019 (90%).

Operating result pari a €1,024 miliardi (in aumento di €897 milioni a valuta costante rispetto allo scorso anno), operating margin pari al 12,6%, sopra al livello 2019 (12,0%).

Net income pari a €460 milioni, in aumento di €653 milioni rispetto allo scorso anno.

Adjusted operating free cash flow positivo per il sesto trimestre consecutivo, pari a €290 milioni. Indebitamento netto in calo di €2,3 miliardi rispetto a fine 2021.

Ritorno a un risultato operativo positivo previsto per l’intero anno superiore a €900 milioni.

Commentando i risultati, Benjamin Smith, Group CEO, ha dichiarato: “Grazie a una solida preparazione e al nostro approccio agile alla capacità, Air France-KLM è stata in grado di sfruttare al meglio la forte domanda di viaggi in questo trimestre. Sebbene la situazione rimanga insoddisfacente in alcuni aeroporti chiave, in particolare con l’impatto su KLM nell’hub di Amsterdam Schiphol, abbiamo notato miglioramenti significativi in seguito alle sfide operative esplose all’inizio di quest’anno. Il Gruppo ha registrato un ottimo risultato operativo nonostante l’aumento dei costi del carburante e l’inflazione, e rimaniamo fiduciosi nella sua capacità di aumentare ulteriormente la capacità durante la stagione invernale. Vorrei ringraziare tutti i clienti che hanno scelto di volare con noi e i nostri dipendenti che hanno fatto del loro meglio per accoglierli in ogni fase del loro viaggio. Andando avanti continueremo ad attuare il nostro piano di trasformazione e ad accelerare i nostri sforzi per la sostenibilità, come illustrato dalla recente firma di contratti di fornitura SAF a lungo termine. Ciò rafforza la nostra posizione di leader responsabile nei trasporti, nonché il nostro impegno a essere all’avanguardia nella decarbonizzazione del nostro settore”.

“Nel terzo trimestre Air France-KLM ha accolto 25 milioni di passeggeri, il 47,6% in più rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Poiché la capacità è aumentata del 29,1% e il traffico è aumentato del 70,7%, il load factor è aumentato di 21,6 punti rispetto allo scorso anno.

Nel terzo trimestre, Air France e KLM sono rimaste tra le compagnie aeree più attive per far fronte alla ripresa dei viaggi. Nonostante alcune interruzioni isolate a Parigi, le operazioni sono state più solide in Francia che in altri paesi europei, mentre Schiphol rimane in una situazione difficile, in un contesto di condizioni del mercato del lavoro molto rigide, e ha imposto restrizioni di capacità a KLM. Air France e KLM hanno fatto del loro meglio per mitigare queste sfide e continuano a dare la priorità alla salvaguardia della fiducia dei propri clienti. Per il terzo trimestre, queste interruzioni hanno comportato costi di compensazione aggiuntivi di 60 milioni di euro rispetto allo stesso trimestre del 2019″, afferma Air France-KLM Group.

“Air France-KLM è fiduciosa che il contesto di ripresa continuerà e, pertanto, il Gruppo prevede che la capacità in ASK per l’Air France-KLM Network passenger activity sia pari a: circa l’85% per il quarto trimestre 2022; circa l’80% per l’intero anno 2022; circa il 90% per il primo trimestre 2023. Tutti gli indici sono rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il risultato operativo previsto è di oltre 900 milioni di euro per l’intero anno 2022, sulla base della fuel forward curve al 21 ottobre 2022 e nelle circostanze attualmente previste. Al 30 settembre 2022, il Gruppo disponeva di 12,3 miliardi di euro di liquidità e linee di credito”, conclude Air France-KLM.

KLM Group registra profitti nel terzo trimestre in condizioni operative difficili

KLM Royal Dutch Airlines ha registrato utili operativi di 443 milioni di euro tra luglio e settembre, con ricavi per 3,236 miliardi di euro. Ha ottenuto questi risultati in condizioni operative difficili, con impatto sia per i clienti che per i dipendenti.

“Un aumento della domanda di biglietti in estate ha visto i ricavi salire ai livelli del 2019, anche se la compagnia aerea ha operato meno voli a causa della carenza di personale a Schiphol, degli interventi di rete della stessa KLM in risposta a problemi di personale e problemi nella catena di approvvigionamento dei componenti, che hanno portato gli aerei a trascorrere più tempo in hangar. Di conseguenza, la capacità nel terzo trimestre è stata di circa l’80% rispetto allo stesso periodo del 2019.

KLM è stata costretta ad adottare misure drastiche per gestire le operazioni, ad esempio limitando la vendita dei biglietti ai passeggeri in partenza da Schiphol e cancellando i voli. La compagnia aerea continuerà a perseguire queste misure nel prossimo periodo per migliorare la prevedibilità della rete. L’essenza era e rimane: fare in modo che ogni cliente che prenota possa volare.

KLM e Transavia hanno trasportato un totale di 9,5 milioni di passeggeri nel terzo trimestre. Cargo ha ottenuto buoni risultati nonostante abbia una belly capacity inferiore disponibile, Engineering & Maintenance (E&M) ha accolto nuovamente i clienti. Presi insieme, questi fattori hanno portato a un utile operativo di 443 milioni di euro nel terzo trimestre del 2022, rispetto a 169 milioni di euro nello stesso trimestre 2021. I ricavi si sono attestati a 3,236 miliardi di euro, rispetto a 1,890 miliardi di euro nel 2021.

Per quanto riguarda i costi, KLM ha subito forti aumenti nell’ultimo trimestre, in parte a causa dell’alto prezzo del petrolio, dell’inflazione, della carenza della catena di approvvigionamento e dei costi associati al cambio di prenotazione e al risarcimento dei passeggeri interessati dagli interventi sul network. Dall’inizio dei problemi di sicurezza di Schiphol ad aprile, proseguiti fino a settembre, i soli costi diretti sono ammontati a quasi 70 milioni di euro, aggravati dalla perdita di entrate”, afferma KLM.

“L’appetito per il viaggio è più forte che mai e KLM lo rende possibile. Queste cifre nel terzo trimestre sono state fornite dai nostri clienti e dipendenti, che svolgono il loro lavoro in circostanze difficili. Abbiamo adottato una serie di misure per dare ai nostri clienti maggiore certezza e per alleggerire i carichi di lavoro dei dipendenti e dovremmo vederne gli effetti nel prossimo periodo. Allo stesso tempo, queste misure costano a KLM una grande quantità di denaro e limitano il numero di voli che possiamo operare. Ci auguriamo che questo possa migliorare molto presto e stiamo lavorando duramente per farlo accadere”, afferma Marjan Rintel, CEO KLM.

Nuove nomine per Air France-KLM Group

Air France-KLM Group comunica che, a seguito della decisione di Anne-Sophie Le Lay di dimettersi dalla sua posizione di EVP Air France-KLM Corporate Secretary per proseguire la sua carriera professionale al di fuori del Gruppo, Alexandre Boissy è stato nominato EVP Air France-KLM Corporate Secretary, con responsabilità per Group legal and public affairs, compliance, and communication. Constance Thio è stata nominata EVP Human Resources and Sustainability.

Queste nomine entrano in vigore a partire dal 21 dicembre 2022. A partire da tale data, Alexandre Boissy e Constance Thio entreranno a far parte del Group’s Executive Committee. Entrambi riporteranno a Benjamin Smith, Chief Executive Officer – Air France-KLM.

“Vorrei ringraziare Anne-Sophie Le Lay per la sua dedizione ad Air France KLM-Group”, ha affermato Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM. “Tra molti altri progetti, ha lavorato duramente per costruire e implementare la nostra tabella di marcia per la sostenibilità da quando è entrata a far parte del Gruppo nel febbraio 2018. Le auguriamo tutti il meglio per i suoi sforzi futuri. Il suo talento e la sua dedizione al Gruppo ci mancheranno”.

Inoltre, Air France-KLM ha annunciato oggi la nomina di Pierre-Olivier Bandet come Executive Vice President – Information Systems, a partire dal 1° gennaio 2023. In tale data entrerà a far parte del Group’s Executive Committee, sotto la guida di Benjamin Smith, Chief Executive Officer – Air France-KLM.

Dopo un periodo di transizione che inizierà nelle prossime settimane, Pierre-Olivier Bandet subentrerà a Jean-Christophe Lalanne. Membro del Group’s Executive Committee dal 2012, Lalanne assumerà altre funzioni all’interno del Gruppo, con il Transformation team, a partire dal 1 gennaio 2023.

Dal 1 luglio 2019 Pierre-Olivier Bandet è Chairman and Chief Executive Officer of HOP!. Dal 2014 è membro dell’Air France Executive Committee.

“I nostri sistemi informativi sono una risorsa per il nostro Gruppo e vorrei ringraziare calorosamente Jean-Christophe Lalanne per il suo lavoro negli ultimi dieci anni e per il suo totale impegno nel Gruppo”, ha affermato Benjamin Smith. “Mentre proseguiamo la nostra trasformazione, continuiamo a investire e innovare in sistemi informativi ad alte prestazioni. Dati, intelligenza artificiale e prevenzione dei rischi informatici sono tutte aree in cui Air France-KLM Group ha sviluppato competenze riconosciute nel corso degli anni. Ho ogni fiducia nella capacità di Pierre-Olivier Bandet di rafforzare la leadership del Gruppo nelle sue attività IT”.

(Ufficio Stampa Air France-KLM Group – KLM)