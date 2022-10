IAG chiude un terzo trimestre positivo, con redditività in aumento per tutte le sue compagnie

International Consolidated Airlines Group (IAG) presenta i risultati consolidati del Gruppo per i nove mesi fino al 30 settembre 2022.

IAG ottiene un significativo aumento della redditività per tutte le sue compagnie aeree nel terzo trimestre.

I risultati finanziari di IAG evidenziano un operating profit per il terzo trimestre di 1,208 miliardi di euro (2021: operating loss di 452 milioni di euro) e un operating profit before exceptional items pari a 1,206 miliardi di euro (2021: operating loss before exceptional items di 485 milioni di euro).

Operating profit per i nove mesi pari a 770 milioni di euro (2021: operating loss di 2,487 miliardi di euro) e operating profit before exceptional items di 739 milioni di euro (2021: operating loss before exceptional items di 2,665 miliardi di euro).

Profit after tax and exceptional items per il terzo trimestre di 853 milioni di euro (2021: perdita di 574 milioni di euro) e profit after tax before exceptional items di 853 milioni di euro (2021: perdita di 606 milioni di euro).

Profit after tax and exceptional items per i nove mesi pari a 199 milioni di euro (2021: perdita di 2,622 miliardi di euro) e profit after tax before exceptional items di 170 milioni di euro (2021: perdita di 2,775 miliardi di euro).

Liquidità totale aumentata a 13,488 miliardi di euro (31 dicembre 2021: 11,986 miliardi di euro). Indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2022 in diminuzione di 609 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2021, a 11,058 miliardi di euro.

Total revenue per il terzo trimestre pari a 7,329 miliardi di euro, lo 0,9% in più rispetto al 2019, nonostante le restrizioni imposte all’aeroporto di Londra Heathrow e all’Asia Pacific network che rimane sostanzialmente chiuso.

Luis Gallego, IAG Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Abbiamo ottenuto un’altra forte performance nel terzo trimestre, con un utile operativo di 1,2 miliardi di euro e una liquidità di oltre 13 miliardi di euro. Tutte le nostre compagnie aeree sono state significativamente redditizie e continuiamo a vedere una forte domanda passeggeri, mentre la capacità e i load factor si riprendono. La domanda leisure è particolarmente sana e le leisure revenue sono tornate ai livelli pre-pandemia. I viaggi d’affari continuano a riprendersi costantemente.

Vorrei ringraziare i nostri dipendenti in tutto il Gruppo per il loro duro lavoro che è stato fondamentale per la nostra ripresa. Questa forte performance commerciale ci consente di continuare a investire nei nostri clienti, nelle nostre persone e nel nostro programma di sostenibilità leader del settore.

Siamo lieti che i nostri azionisti abbiano recentemente approvato l’acquisizione di 87 nuovi velivoli a corto raggio che ci porteranno risparmi sui costi a lungo termine, minori emissioni di carbonio e una migliore esperienza cliente.

Sebbene la domanda rimanga forte, siamo consapevoli delle incertezze sulle prospettive economiche e delle continue pressioni sulle famiglie. In questo contesto, ci concentriamo sull’adattamento delle nostre operazioni per soddisfare la domanda, sul rafforzamento del nostro bilancio ricostruendo la nostra redditività e i nostri flussi di cassa e capitalizzando il nostro elevato livello di liquidità. Questo ci consentirà di allocare capitale investendo in modo disciplinato nel nostro servizio e nelle nostre persone, per costruire capacità e consentire la crescita futura.

Mentre rafforziamo la nostra resilienza operativa, siamo fiduciosi nei nostri punti di forza come Gruppo: in primo luogo, un portafoglio di airline brands leader; secondo, posizioni di leadership nei nostri mercati e hub chiave; in terzo luogo, la flessibilità offerta da IAG per promuovere l’efficienza operativa e l’innovazione. Questi ci consentiranno di tornare ai livelli di profitto pre-COVID e di generare valore a lungo termine per tutti i nostri stakeholder”.

“Agli attuali prezzi del carburante e tassi di cambio, IAG prevede che il suo 2022 pre-exceptional operating profit sarà circa 1,1 miliardi di euro. Il net cash flow da attività operative dovrebbe essere significativamente positivo per l’anno. Ciò presuppone che non ci siano ulteriori battute d’arresto legate al COVID-19 e agli impatti materiali degli sviluppi geopolitici. L’indebitamento netto dovrebbe aumentare entro la fine dell’anno, legato ai modelli stagionali di prenotazione e alle spese in conto capitale associate alle consegne di aeromobili nel quarto trimestre.

La capacità nel quarto trimestre 2022, misurata in ASK, dovrebbe essere pari a circa l’87% del 2019, con una capacità per l’intero anno 2022 di circa il 78% del livello 2019. La capacità nel primo trimestre d2023 dovrebbe essere circa il 95% rispetto al livello 2019″, conclude IAG.

(Ufficio Stampa International Airlines Group)