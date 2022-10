News Brevi – 28.10.2022

RYANAIR LANCIA HIDDEN DISABILITIES SUNFLOWER PER SUPPORTARE ULTERIORMENTE I PASSEGGERI CON DISABILITÀ INVISIBILI – Ryanair è diventata oggi la prima compagnia aerea irlandese ad entrare a far parte della rete Hidden Disabilities Sunflower, riconoscendo i nastri Sunflower, il simbolo noto a livello mondiale per le disabilità invisibili. Questa nuova iniziativa fa parte della costante attenzione della compagnia aerea verso l’esperienza del cliente consentendo ai piloti, al personale di bordo e ai team di assistenza Ryanair di supportare ulteriormente i clienti, rendendo i viaggi più facili e accessibili a tutti. Con oltre 1,5 milioni di clienti Ryanair che richiedono assistenza speciale ogni anno, la compagnia aerea, con il supporto di Hidden Disabilities Sunflower, ha sviluppato e messo in atto un programma di formazione annuale completo per identificare il simbolo del girasole e aiutare il proprio staff ad acquisire una comprensione più profonda delle disabilità invisibili. Gli equipaggi Ryanair dislocati in 90 basi sono pronti a supportare chi indossa il simbolo del girasole offrendo aiuto, comprensione o semplicemente più tempo. Tracy Kennedy di Ryanair ha detto: “In qualità di compagnia aerea n.1 in Europa, Ryanair trasporta oltre 165 milioni di passeggeri all’anno, di cui oltre 1,5 milioni che necessitano di assistenza speciale e sono seguiti dal nostro team dedicato. Pertanto, siamo lieti di essere la prima compagnia aerea irlandese a riconoscere i nastri Sunflower, consentendo ai nostri 17.000 dipendenti nelle nostre 90 basi di assistere al meglio i nostri clienti con disabilità invisibili. Dopo l’avvio della formazione completa sulle disabilità invisibili questa estate, siamo estremamente orgogliosi che i nostri piloti, l’equipaggio e i team di assistenza siano ora completamente preparati a fornire ulteriore supporto, assistenza o tempo necessario ai nostri clienti con disabilità invisibili”.

SAAB: PERFORMANCE STABILI, PRONTI A SUPPORTARE MAGGIORI ESIGENZE NELLA DIFESA – Saab presenta i risultati per il periodo gennaio-settembre 2022. L’order intake ammonta a 7.772 milioni di corone svedesi (15.605) con una crescita di ordini di piccole e medie dimensioni. Le vendite sono cresciute del 9,5% e sono state pari a 8.751 milioni di corone svedesi (7.992), principalmente trainate dagli elevati volumi di consegna in Dynamics nel trimestre. L’EBITDA è aumentato ed è pari a 1.115 milioni di corone svedesi (977). L’EBITDA margin si attesta al 12,7% (12,2) con miglioramenti in diverse aree di business. L’operating income, aumentato del 13,6%, si è attestato a 568 milioni di corone svedesi (500), corrispondente a un margine operativo del 6,5% (6,3). Net income per il periodo di 324 milioni di corone svedesi (324). L’operational cash flow è migliorato e nel trimestre ed è pari a 559 milioni di corone svedesi (-1.238). Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab: “Nel trimestre abbiamo continuato a vedere un forte interesse per il portafoglio di Saab. L’aumento della spesa per la difesa in molti paesi, in combinazione con l’applicazione NATO della Svezia, ha creato significative opportunità di mercato per Saab. Mentre i processi di approvvigionamento richiedono tempo prima di essere tradotti in ordini, stiamo preparando le nostre operazioni per la domanda futura e abbiamo preso iniziative per investire in una maggiore capacità e per reclutare le giuste competenze. La nostra performance operativa rimane stabile in tutta l’azienda, sebbene l’inflazione, la fornitura di determinati materiali e il trasporto continuino a rappresentare una sfida. Stiamo lavorando duramente per mitigarli insieme ai nostri partner e clienti. Confermiamo la nostra stima per l’intero anno con un operating income in miglioramento al limite superiore del nostro outlook range dell’8-12%. Nel trimestre siamo diventati un azionista di minoranza della Swedish electric aircraft company Heart Aerospace, insieme ad altri partner chiave nel settore dell’aviazione. L’investimento sostiene il nostro impegno per la tecnologia innovativa e la transizione verso un’aviazione sostenibile”.

IL CLUB WORLD FULL-SERVICE TORNA SU BRITISH AIRWAYS INSIEME A NUOVI MENU STAGIONALI – British Airways rilancia il suo Club World (business class) service con nuovi menu che offrono ai clienti un’esperienza culinaria in stile brasserie quando viaggiano. Il ritorno a un servizio completo includerà nuovi standard migliorati di ristorazione in cui ogni portata viene servita ai clienti individualmente. I nuovi menu Club World di British Airways rifletteranno il suo impegno nell’utilizzare ingredienti di provenienza britannica e dei produttori locali che celebrano l’originalità. Ci sarà anche una gamma di opzioni stagionali tra cui i clienti possono scegliere, come la British Original Cottage Pie o il fondente al cioccolato con crema inglese. Inoltre, la compagnia aerea offrirà anche menu con variazioni regionali che includono cucina su misura per rotte specifiche. Per quei clienti che vogliono massimizzare il loro sonno a bordo, la compagnia aerea sta reintroducendo il suo express service anche sui voli serali. I clienti potranno richiedere un one tray service in modo da poter mangiare un boccone veloce e poi andare a dormire se lo desiderano. I nuovi menu sono stati accuratamente curati dagli esperti culinari di British Airways e sono stati abbinati con cura alle opzioni di bevande dal menu delle bevande a bordo della compagnia aerea. Negli ultimi mesi la compagnia aerea ha testato variazioni di menu e stili di servizio con il personale di bordo della compagnia aerea per assicurarsi che soddisfino le aspettative dei clienti. Sajida Ismail, British Airways’ Head of Onboard Experience, ha dichiarato: “Abbiamo ricevuto un ottimo feedback dalla recente introduzione di nuovi menu nelle nostre cabine First, World Traveller Plus, World Traveller e Club Europe e sappiamo che i nostri nuovi menu Club World non deluderanno”. La scorsa settimana la compagnia aerea ha lanciato la sua nuova campagna ‘British Original’. Come parte di questa campagna, i clienti possono aspettarsi di vedere la celebrazione dell’originalità in tutti i menu con i classici britannici e un focus sulla provenienza britannica. La compagnia aerea sta inoltre introducendo una Club World check-in zone rinnovata al Terminal 5 di Heathrow, per migliorare l’esperienza premium in ogni fase del viaggio. British Airways sta anche continuando a lanciare il suo nuovo business class seat, Club Suite, sulla sua flotta Boeing 777. La compagnia aerea ha preso in consegna quest’anno un altro aeromobile A350, che ha installato Club Suite e l’ultima generazione della First cabin, inclusa l’introduzione della First suite door.

RYANAIR SVELA IL PROGRAMMA INVERNALE ’22 IN SCOZIA – Ryanair ha annunciato il suo programma invernale più grande di sempre dalla Scozia, operando 68 rotte (4 nuove) verso destinazioni come Grenoble, Londra, Santiago e Verona. “Il programma Winter ’22 fornirà 12 aerei basati; oltre 2 milioni di posti; 68 rotte, di cui 4 nuove rotte da Edimburgo a Grenoble, Londra, Santiago e Verona; oltre 500 voli a settimana. Il programma invernale di Ryanair in Scozia collegherà la Scozia con oltre 20 diversi paesi in tutta Europa, rafforzando il turismo in entrata, i posti di lavoro locali e l’economia locale”, afferma Ryanair.

QANTAS: STATEMENT SULL’ACQUISIZIONE DI ALLIANCE AVIATION SERVICES – Qantas informa: “Qantas ha espresso oggi delusione per la Australian Competition and Consumer Commission’s (ACCC) decision di ritardare per la terza volta le sue conclusioni sull’acquisizione da parte della compagnia aerea di Alliance Aviation Services. Qantas è stata chiara sulla sua intenzione di acquisire completamente Alliance da quando ha acquisito una partecipazione del 19% nell’operatore di servizi charter nel febbraio 2019. L’ACCC ha impiegato tre anni per indagare su quella partecipazione di minoranza e non ha riscontrato che riducesse la concorrenza. L’ultima sequenza temporale spinge la decisione dell’ACCC sull’acquisizione completa al 20 marzo 2023, circa 10 mesi da quando Qantas e Alliance hanno presentato domanda di autorizzazione informale alla fusione. Qantas crede fermamente nella regolamentazione e nel giusto processo e ha collaborato pienamente con le richieste di informazioni dell’ACCC, ma ritiene anche che tale regolamentazione debba essere tempestiva ed efficiente per mantenere la fiducia nel processo”.

LOCKHEED MARTIN: IL Q-53 MULTI-MISSION RADAR DOMOSTRA COUNTER-UAS MISSION – L’U.S. Army AN/TPQ-53 (Q-53) Multi-Mission Radar (MMR) si è integrato con successo con un Army command and control system e ha fornito tracking data per lanciare un counter unmanned aerial system (C-UAS) defeat system a Yuma, Arizona. Il radar Q-53 rapidamente dispiegabile, ideale per la missione C-UAS, è sviluppato e prodotto da Lockheed Martin a Syracuse, New York. Durante l’esercitazione, il Q-53 si è integrato con il Forward Area Air Defense Command and Control (FAAD C2) system per fungere da primary fire control source per il Coyote Block 2 C-UAS defeat system durante i test a Yuma.

EASYJET INVESTE NEL MERCATO PORTOGHESE – easyJet promuove con un concorso per i portoghesi la nuova rotta tra Lisbona e Marrakech. José Lopes, country manager di easyJet Portugal, ha dichiarato: “easyJet sta facendo un enorme investimento nel mercato portoghese, con nuove rotte e più frequenze, di cui fa parte il nuovo collegamento con Marrakech”. La rotta Lisbona – Marrakech decolla il 31 ottobre e fa parte del nuovo piano di espansione della compagnia aerea all’aeroporto di Lisbona, dopo aver ricevuto 18 nuovi slot dalla Commissione Europea. Oltre a questo, la compagnia aerea inaugurerà i voli per Barcellona, Bilbao, Marsiglia e Zurigo, tra gli altri, questo inverno.

ANA: MODIFICHE ALLO SCHEDULE INTERNAZIONALE – All Nippon Airways sta aggiornando il suo schedule internazionale e ha annunciato il suo nuovo piano dal 9 novembre 2022 al 25 marzo 2023. ANA continuerà a monitorare la fattibilità dei viaggi e i requisiti di quarantena, nonché le tendenze della domanda, e continuerà ad aggiungere voli in caso di ulteriore aumento della domanda. ANA si impegna a mantenere gli standard e i protocolli stabiliti con “ANA Care Promise”, la sua iniziativa per fornire un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aerei in modo che tutti i clienti possano viaggiare in modo sicuro e confortevole. Info su: https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/coronavirus-travel-information/flight-information/international/.

EASA FIRMA CONTRATTI PER CINQUE NUOVI PROGETTI DI RICERCA – L’EASA ha firmato contratti per cinque nuovi progetti di ricerca, tutti finanziati dall’Horizon Europe research and innovation programme dell’Unione europea. I contratti sono stati conclusi a seguito di bandi di gara e l’EASA, in qualità di responsabile del contratto, lavorerà fianco a fianco con i capi progetto nominati. I progetti riguardano i seguenti temi di ricerca: Enhanced fault detection and diagnosis solutions for air data systems, Monitoring of flight control laws, Impact of Security Measures on Safety, LOKI-PED – Lithium Batteries Fire/Smoke Risks in Cabin, eMCO-SiPO – Extended Minimum Crew Operations – Single Pilot Operations – Safety Risk Assessment Framework. I progetti rientrano nelle sei azioni di ricerca che rispondono alle esigenze e ai requisiti di ricerca dell’EASA e degli Stati membri europei relativi all’aviazione civile. Maggiori informazioni sulle attività di ricerca dell’EASA sono disponibili sull’EASA website ‘Research & Innovation’.

ICAO: SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TRASPORTO AEREO NELLE ATTIVITA’ DEL G20 IN INDONESIA – Il discorso programmatico del presidente del Consiglio ICAO al dialogo sull’aviazione a tema “Financial Measures for the Aviation Recovery”, in Indonesia, ha fornito l’opportunità di sostenere i contributi cruciali del trasporto aereo allo sviluppo sostenibile davanti alle nazioni del G20 partecipanti e di cooperare a margine con il ministro dei Trasporti indonesiano sui contributi fondamentali del paese all’aviazione civile internazionale e al lavoro dell’ICAO. Il presidente Salvatore Sciacchitano e il ministro Budi Karya Sumadi erano accompagnati dall’ICAO’s Asia Pacific Regional Director, il sig. Tao Ma. Il discorso programmatico del Presidente, pronunciato in apertura del Dialogo il 18 ottobre 2022, ha evidenziato il ruolo chiave del trasporto aereo in un mondo caratterizzato da catene di approvvigionamento e flussi turistici internazionali sempre più complessi, in particolare verso i Paesi meno sviluppati, i piccoli Stati insulari in via di sviluppo e Paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare. Pur elogiando i paesi del G20 per il loro ruolo di leadership nello sviluppo sicuro, protetto e sostenibile della connettività aerea globale, il Presidente ha sottolineato che “questa leadership è più che mai necessaria per realizzare un futuro sostenibile per il turismo e il commercio e per mantenere il nostro mondo e i suoi diversi popoli connessi e uniti di fronte al cambiamento climatico e ad altri rischi che minacciano l’ordine internazionale”. Indicando una serie di risultati correlati dalla 41a Assemblea ICAO conclusa di recente, Sciacchitano ha sottolineato l’approvazione degli Stati affinché l’ICAO sviluppi una nuova strategia per preparare meglio il mondo per future emergenze di salute pubblica, osservando che l’ICAO ha sostenuto gli sforzi correlati del G20 Health Working Group per tutto il 2022. Oltre a queste attività di advocacy, il presidente Sciacchitano e il ministro Sumadi hanno firmato un accordo sul Developing Countries Training Program tra ICAO e l’Indonesia Transportation Human Resources Development Agency.