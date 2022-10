Airbus riporta i risultati dei primi nove mesi del 2022

Airbus ha riportato i risultati finanziari consolidati per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2022.

“Airbus ha ottenuto una solida nine-month 2022 financial performance in un ambiente operativo complesso”, ha affermato Guillaume Faury, Airbus Chief Executive Officer. “La catena di approvvigionamento rimane fragile a causa dell’impatto cumulativo del COVID, della guerra in Ucraina, dei problemi di approvvigionamento energetico e dei mercati del lavoro limitati. La nostra forte focalizzazione sul flusso di cassa e il favorevole contesto dollaro/euro ci hanno consentito di aumentare la nostra free cash flow guidance per il 2022. Gli obiettivi di consegna degli aeromobili commerciali e degli utili sono mantenuti. I nostri team sono concentrati sulle nostre priorità chiave e, in particolare, sul commercial aircraft ramp-up nei prossimi mesi e anni”.

I gross commercial aircraft orders sono aumentati a 856 (9m 2021: 270 aeromobili) con ordini netti di 647 aeromobili dopo le cancellazioni (9m 2021: 133 aeromobili). Il portafoglio ordini ammontava a 7.294 aeromobili commerciali alla fine di settembre 2022. Airbus Helicopters ha registrato 246 ordini netti (9m 2021: 185 unità), con prenotazioni ben distribuite tra i programmi. L’acquisizione di ordini in valore da parte di Airbus Defence and Space è stata di €8,0 miliardi (9m 2021: €10,1 miliardi), corrispondente a un rapporto book-to-bill leggermente superiore a 1. L’acquisizione di ordini nel terzo trimestre 2022 riguarda principalmente i servizi nel portfolio della Divisione.

I ricavi consolidati sono aumentati a 38,1 miliardi di euro (9m 2021: 35,2 miliardi di euro). Sono stati consegnati in totale 437 aeromobili commerciali (9m 2021: 424 aeromobili), di cui 34 A220, 340 A320 Family, 21 A330 e 42 A350. I ricavi generati dalle Airbus commercial aircraft activities sono aumentati dell’8% su base annua, riflettendo principalmente il maggior numero di consegne, incluso un mix favorevole e il rafforzamento del dollaro USA. Airbus Helicopters ha consegnato 193 unità (9m 2021: 194 unità), con ricavi in aumento del 9% principalmente a causa della crescita dei servizi e di un mix favorevole di programmi. I ricavi di Airbus Defence and Space sono aumentati del 10%, trainati principalmente dal business degli aeromobili militari e dalla firma del contratto Eurodrone. Sette A400M sono stati consegnati nei primi nove mesi del 2022.

Consolidated EBIT Adjusted leggermente aumentato a 3,481 miliardi di euro (9m 2021: 3,369 miliardi di euro).

L’EBIT Adjusted relativo alle Airbus commercial aircraft activities è aumentato a 2,875 miliardi di euro (9m 2021: 2,739 miliardi di euro).

Nel programma A320 Family, la produzione sta progredendo verso un rateo mensile di 65 aeromobili all’inizio del 2024 e 75 nel 2025. Il lavoro di base continua in tutti i siti per garantire il rateo di 75 e adattarsi alla percentuale più elevata di A321 in arretrato, garantendo che tutte le A320 Family Final Assembly Lines diventino compatibili con l’A321. Sono in corso i preparativi per l’aggiornamento della seconda A320 FAL a Tolosa. Tutti e tre gli A321XLR di test hanno ora volato, con l’entrata in servizio dell’aeromobile prevista per il secondo trimestre del 2024. Sui velivoli widebody, la società sta valutando, insieme alla sua catena di fornitura, la fattibilità di ulteriori aumenti dei ratei di produzione per soddisfare la crescente domanda del mercato con la ripresa dei viaggi aerei internazionali.

L’ EBIT Adjusted di Airbus Helicopters è aumentato a 380 milioni di euro (9m 2021: 314 milioni di euro), in parte trainato dalla crescita dei servizi e da un mix favorevole di programmi.

L’EBIT Adjusted di Airbus Defence and Space è stato pari a 231 milioni di euro (9m 2021: 284 milioni di euro). Tale decremento riflette principalmente l’impairment relativo al ritardo del lanciatore Ariane 6, l’impatto dell’aumento dell’inflazione in alcuni contratti a lungo termine nel portafoglio della Divisione e le conseguenze delle sanzioni internazionali, in parte compensato dall’impatto positivo relativo alle obbligazioni pensionistiche contabilizzate nel primo trimestre e Eurodrone.

Sul programma A400M, le attività di sviluppo continuano verso il raggiungimento della tabella di marcia rivista per le capacità. Le attività di retrofit proseguono in stretto allineamento con il cliente.

Consolidated self-financed R&D expenses pari a 1,965 miliardi di euro (9m 2021: 1,919 miliardi di euro).

Consolidated EBIT(reported) di 3,552 miliardi di euro (9m 2021: 3,437 miliardi di euro), comprese le rettifiche nette di €+71 milioni.

Il risultato finanziario è stato di -306 milioni di euro (9m 2021: -172 milioni di euro). Il consolidated net income è stato di 2,568 miliardi di euro (9m 2021: 2,635 miliardi di euro) con consolidated reported earnings per share di €3,26 (9m 2021: €3,36).

Consolidated free cash flow before M&A and customer financing pari a 2,899 miliardi di euro (9m 2021: 2,260 miliardi di euro), il consolidated free cash flow è stato di 2,502 miliardi di euro (9m 2021: 2,308 miliardi di euro).

Come base per la sua 2022 guidance, la Società non presume ulteriori interruzioni per l’economia mondiale, il traffico aereo, le operazioni interne della Società e la sua capacità di fornire prodotti e servizi. La guidance 2022 è before M&A.

Su tale base, la Società mantiene i suoi obiettivi di raggiungere circa 700 consegne di aeromobili commerciali e circa 5,5 miliardi di euro di EBIT Adjusted nel 2022. La Società ora punta a circa 4,5 miliardi di euro di Free Cash Flow before M&A and Customer Financing nel 2022.

(Ufficio Stampa Airbus)