Partito da Tokyo Narita il primo volo Etihad Airways che utilizza SAF come parte dell’accordo con ITOCHU e NESTE

Il primo volo Etihad Airways che ha utilizzato Sustainable Aviation Fuel (SAF) fornito da ITOCHU Corporation e NESTE è decollato il 27 ottobre dall’aeroporto di Tokyo Narita.

Il volo pionieristico, EY871, partito da Tokyo Narita alle 15:00, è stato il risultato di una partnership in cui ITOCHU ha fornito Neste MY Sustainable Aviation Fuel a Etihad, rendendola la prima compagnia aerea internazionale ad acquistare SAF in Giappone.

Cassie Mackie, Vice President Procurement & Supply Chain, Etihad Airways, ha dichiarato: “L’industria aeronautica ha bisogno di partnership come quella che abbiamo creato con ITOCHU e NESTE per portare l’adozione diffusa del SAF nel settore. Siamo estremamente orgogliosi di essere la prima compagnia aerea internazionale ad acquistare e utilizzare SAF fornito dal Giappone sui voli in partenza dal Giappone e di vedere questa partnership prendere il volo.

Etihad si impegna a raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050 e ridurre le nostre emissioni del 2019 del 50% entro il 2035. L’industria deve prendere sul serio la decarbonizzazione e questo tipo di collaborazione tra governi, aziende e settore aeronautico, che aumenta la fornitura e la disponibilità di SAF agli aeroporti, aiuta a spianare la strada a un’adozione più ampia”.

“Il volo ha operato con una miscela di circa il 40% di SAF, che rappresenta la prima consegna di circa 50.000 galloni di SAF, da utilizzare su un certo numero di voli nelle prossime settimane. È la prima volta che una compagnia aerea non giapponese utilizza SAF fornito in Giappone.

Il volo ha ridotto la CO2 di circa 75,2 tCO2, sulla base del volume di carburante stimato (20.000 USG) con un blend 39,66% SAF. Il volo ha anche gestito gli impatti ambientali diversi dalla CO2 attraverso una pianificazione del volo ottimizzata per la contrail prevention, implementando la tecnologia SATAVIA per una prevista net climate impact reduction di 71 tCO2e. Le aircraft condensation trails, o contrails, causano il riscaldamento della superficie responsabile fino al 60% dell’impronta climatica complessiva dell’aviazione. Fino a poco tempo fa le sfide tecniche rendevano la prevenzione delle scie di condensazione difficile o impossibile, ma la modellazione atmosferica di SATAVIA, con sede nel Regno Unito, ora consente l’ottimizzazione del piano di volo per la prevenzione delle scie di condensazione, oltre all’analisi dell’impatto climatico post-volo”, afferma Etihad Airways.

“Nel dicembre 2021 il governo giapponese ha annunciato l’obiettivo di sostituire il 10% del consumo di carburante per aerei delle compagnie aeree giapponesi con SAF entro il 2030. Per raggiungere questo obiettivo, ITOCHU ha istituito una rete di fornitura SAF negli aeroporti nazionali giapponesi in tutto il paese per i vettori nazionali giapponesi, che ora viene esteso ai vettori internazionali, a cominciare da Etihad.

ITOCHU ha già stabilito una catena di approvvigionamento SAF nazionale presso gli aeroporti internazionali di Haneda e Narita, che va dall’importazione SAF e il controllo qualità alla consegna negli aeroporti, nonché una rete di rifornimento per gli aerei stessi. ITOCHU prevede di espandere la sua base di fornitura SAF al Central Japan International Airport e al Kansai International Airport, consentendogli di aumentare ulteriormente la fornitura di SAF sia alle compagnie aeree giapponesi che internazionali”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)