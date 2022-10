L’Emirates Executive luxury private jet sarà in mostra all’Abu Dhabi Air Expo

Quest’anno Emirates presenterà il suo aeromobile Airbus A319 all’Abu Dhabi Air Expo 2022.

“Emirates Executive, l’airline’s luxury private jet, sarà in mostra il 1° novembre ai visitatori che desiderano dare un’occhiata allo spettacolare mondo del private luxury flying con Emirates.

Emirates Executive è stato introdotto nel 2013, completo di interni di lusso, tra cui una versione ancora più grande delle sontuose private suites della compagnia aerea e una generosa multi-functional lounge area on-board, consentendo di fornire esperienze su misura sia ai clienti privati, che a famiglie e gruppi numerosi. I clienti possono personalizzare la loro esperienza e adattare il viaggio alle loro preferenze specifiche.

La configurazione del velivolo è progettata pensando a un elevato livello di comfort e può trasportare fino a 19 passeggeri. Oltre a ampie living and dining area, le dieci private suites offrono ai viaggiatori ampio spazio personale e privacy per rilassarsi e distendersi con sedili completamente piatti, illuminazione ambientale, minibar e schermo da 32 pollici in ogni suite. I clienti possono anche utilizzare una delle più grandi Shower Spas in volo, o una separate powder room, tutte rifinite in noce e marmo e completamente attrezzate con lenzuola pregiate e una gamma di prodotti da bagno e spa di lusso selezionati.

Le esperienze culinarie sono completamente curate e personalizzate e i clienti possono scegliere tra cene private intime su richiesta o buffet in stile banchetto, il tutto completato da una straordinaria lista di vini e bevande. I pasti gourmet sono preparati con i migliori ingredienti freschi e di provenienza locale e serviti da un team dedicato a bordo altamente qualificato ed esperto”, afferma Emirates.

“L’ampia area lounge dell’aereo può anche essere adattata alle preferenze dei clienti, ad esempio come ufficio personale per conferenze e riunioni o semplicemente per rilassarsi. Anche i lounge seats si convertono in letti full-size.

L’aereo Emirates Executive può volare per un massimo di otto ore e mezza senza scalo verso località all’interno e all’esterno della rete della compagnia aerea. Da quando è stato lanciato nel 2013, l’aereo ha volato in 131 aeroporti in tutto il mondo. Emirates Executive ha anche collaborato con tour operator di lusso per vacanze, per soggiorni realizzati per esplorare il meglio delle meraviglie naturali e della fauna selvatica in diverse regioni.

L’Emirates Executive Cabin Crew indossa uniformi esclusive, per abbinare la particolarità del private jet’s service.

L’Abu Dhabi Air Expo è progettato per i professionisti del settore e offre ai visitatori uno sguardo su un’ampia gamma di ultra-light, business aviation aircraft and helicopters. Per ulteriori informazioni su Emirates Executive, visitare: www.emirates-executive.com”, conclude Emirates.

Emirates sottolinea il supporto per le relazioni di lunga data tra Emirati Arabi Uniti ed Egitto

Con le celebrazioni in corso al Cairo per celebrare 50 anni di legami di lunga data e la partnership tra Emirati Arabi Uniti ed Egitto, Emirates sta evidenziando i suoi contributi al turismo e ai flussi commerciali egiziani, aiutando a promuovere opportunità e favorire maggiori collegamenti durante i 36 anni di attività della compagnia aerea nel paese.

“Emirates opera in Egitto sin dai suoi primi giorni come compagnia aerea. Emirates ha iniziato i voli da e per il Cairo nel 1986 come prima destinazione in Africa. Oggi, l’Egitto non è solo un importante punto regionale, ma anche un importante mercato globale per la compagnia aerea. Dall’inizio delle sue operazioni, Emirates ha trasportato oltre 9,3 milioni di passeggeri su quasi 38.000 voli tra Il Cairo e Dubai. La capitale dell’Egitto è una delle principali destinazioni del network A380 della compagnia aerea.

La compagnia aerea ha ampliato le sue operazioni a 25 servizi settimanali tra Il Cairo e Dubai, che include due voli giornalieri serviti dall’A380, oltre al Boeing 777, contribuendo a supportare il turismo inbound, uno dei principali pilastri dell’economia egiziana.

La crescente rete di Emirates ha anche contribuito ad aprire più rotte commerciali e opportunità di investimento per la comunità imprenditoriale egiziana attraverso una migliore connettività a Dubai, un importante hub commerciale globale, nonché da e verso i principali centri commerciali in tutto il mondo”, afferma Emirates.

“Nel 2018 Emirates ha aperto una dedicated First and Business Class Lounge al Cairo International Airport, rendendola la prima lounge della compagnia aerea in Nord Africa con un investimento di 3,6 milioni di dollari. Emirates ha anche due uffici al Cairo per supportare i clienti egiziani in tutte le loro esigenze di viaggio.

Durante la pandemia Emirates SkyCargo ha continuato a fornire connettività alle imprese e ha facilitato le esportazioni dall’Egitto, contribuendo all’economia locale. Il primo lotto di dosi di vaccino Covid-19 è stato trasportato in Egitto da Emirates SkyCargo nel 2021.

Emirates ha anche restituito alle comunità locali attraverso i suoi contributi sociali all’Egitto. All’inizio del 2020, Emirates ha promesso il suo sostegno per aiutare a costruire il Magdi Yacoub Heart Center al Cairo, che mira a fornire cure e migliorare le condizioni di salute di milioni di pazienti cardiovascolari in Egitto e nel mondo arabo senza alcun costo. L’ospedale ha la capacità di fornire cure cardiache avanzate a 80.000 pazienti all’anno e sarà in grado di gestire oltre 12.000 procedure chirurgiche e cardiache. Oltre il 70% di queste procedure sono state destinate a bambini con problemi cardiovascolari”, conclude Emirates.

