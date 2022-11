News Brevi – 31.10.2022

BABCOCK ITALIA: CONDOGLIANZE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DEI PILOTI COINVOLTI NELL’INCIDENTE DI GIOVEDI’ SCORSO A LINGUAGLOSSA – Babcock Italia comunica: “Babcock conferma tristemente che i suoi piloti Matteo Pozzoli e Roberto Mazzone sono deceduti in seguito all’incidente accaduto giovedì scorso, durante una missione antincendio a Linguaglossa, nel catanese. Tutto il personale di Babcock invia le più sentite condoglianze e il sostegno alle loro famiglie, agli amici e ai colleghi. Matteo Pozzoli e Roberto Mazzone erano piloti estremamente esperti e altamente formati, avendo svolto in totale oltre 2.000 missioni aeree antincendio. Matteo è stato pilota Canadair per oltre 20 anni, accumulando oltre 2.700 ore di volo e svolgendo 1.500 missioni. Ha inoltre svolto missioni antincendio in Francia, Portogallo, Germania e Repubblica Ceca. Roberto è pilota Canadair dal 2013, con 1.200 ore di volo, e 500 incendi spenti. Per ricordare Matteo e Roberto, Babcock ha deciso di organizzare un minuto di silenzio, giovedì alle 16.”

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO D’URGENZA DA ALGHERO A GENOVA – Si è concluso nel tardo pomeriggio di ieri il trasporto sanitario d’urgenza, da Alghero a Genova, effettuato con un velivolo Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare in favore di un neonato di soli sette giorni di vita. Il volo d’urgenza, richiesto dalla Prefettura di Sassari, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, attraverso i velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno per questo genere di necessità. Il Falcon 900 del 31° Stormo una volta giunto sull’aeroporto militare di Alghero ha imbarcato la culla termica dove era il piccolo paziente ed è immediatamente decollato alla volta dell’aeroporto civile di Genova. Una volta giunto sullo scalo ligure, il neonato è stato trasferito in ambulanza presso l’Ospedale pediatrico “G. Gaslini”. Il velivolo militare ha fatto poi rientro sull’aeroporto di Ciampino dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ETIHAD AIRWAYS VINCE SETTE PREMI AI WORLD TRAVEL AWARDS MIDDLE EAST™ – Etihad Airways è stata premiata ai World Travel Awards Middle East e ai World MICE Awards in una cerimonia di premiazione ad Amman, Giordania. La compagnia aerea ha portato a casa sette premi come Middle East’s Leading Airline per numerose categorie e il riconoscimento World’s Best MICE Airline 2022 (World Travel Awards: Middle East’s Leading Airline for Cabin Crew, Business Class, First Class, Inflight Entertainment, Customer Experience. World’s Best MICE Airline and Middle East’s Best MICE Airline ai World MICE Awards 2022). Terry Daly, Executive Director Guest Experience, Brand and Marketing, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea nazionale degli Emirati Arabi Uniti, siamo orgogliosi di aver vinto non uno, ma sette premi prestigiosi e siamo grati ai nostri ospiti e partner per averlo reso possibile. In Etihad il nostro impegno per un’ospitalità premurosa ci distingue dalle altre compagnie aeree e continueremo a prendere provvedimenti per migliorare l’esperienza di viaggio per i nostri ospiti”. “L’Etihad Cabin Crew è rinomato per il suo servizio autentico e personale ispirato dalla generosa ospitalità degli Emirati. Etihad ha vinto numerosi premi per il suo eccezionale Cabin Crew service in passato, che è sempre stato un segno distintivo del brand. L’equipaggio della compagnia aerea viene accompagnato attraverso un ampio processo di addestramento prima di prendere il volo, incentrato su sicurezza, servizio e ospitalità. All’inizio di questo mese Etihad ha annunciato una nuova, elevata Business class experience in collaborazione con Armani/Casa, che migliorerà ulteriormente la sua offerta (leggi anche qui). La collaborazione introdurrà un nuovo inflight dining service, un’offerta ristorazione migliorata e un nuovo lussuoso turn-down service con accessori a marchio Armani/Casa. La Etihad First class è progettata come un universo privato, che offre agli ospiti un servizio altamente personalizzato e su misura. Ciò include un’esperienza culinaria che consente agli ospiti di creare un menu su misura nel cielo. Nell’inflight entertainment, il contenuto dell’E-BOX di Etihad è curato per soddisfare l’ampia fascia demografica che Etihad porta attraverso la sua rete globale. La più recente flotta Etihad presenta innovazioni come Bluetooth headset pairing and wireless device charging, che completano questa offerta di intrattenimento leader. La vittoria di Etihad ai Meetings Incentives Conferences and Events (MICE) industry awards riconosce la posizione di Abu Dhabi come hub leader per eventi nel settore congressuale. Ospita regolarmente il Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, eventi UFC, nonché una moltitudine di conferenze, concerti ed eventi che attirano un pubblico globale. Etihad ha vinto il premio come World’s Best MICE Airline alla serata dei 2022 awards in Amman”, afferma Etihad Airways.

ANA HOLDINGS RIPORTA I RISULTATI DEL SEMESTRE CHIUSO AL 30 SETTEMBRE 2022 – ANA HOLDINGS INC. comunica i risultati finanziari per il semestre chiuso al 30 settembre 2022. Nei primi sei mesi del FY2022 (1 aprile 2022 – 30 settembre 2022), l’economia giapponese è stata in ripresa, con utili aziendali generalmente in miglioramento e consumi personali in graduale ripresa. Nel settore delle compagnie aeree la domanda complessiva è in rapida ripresa, con restrizioni di viaggio allentate sui voli domestici e minori restrizioni all’ingresso in vari paesi per i voli internazionali. In queste condizioni economiche e operative, l’aumento dei ricavi è dovuto principalmente all’air transportation business, che ha contribuito a un operating revenue di 790,7 miliardi di yen per il semestre chiuso al 30 settembre 2022 (incremento dell’83,4% year-on-year). ANA HD ha registrato un operating income di 31,4 miliardi di yen, un ordinary income di 30,2 miliardi di yen e un net income attribuibile ai proprietari della casa madre di 19,5 miliardi di yen, segnando la prima volta in tre anni che ANA HD ha registrato un net profit nella prima metà dell’anno fiscale. “I risultati positivi della prima metà dell’anno fiscale dimostrano i progressi che abbiamo fatto dall’inizio della pandemia e la determinazione e lo sforzo dei nostri dipendenti per aiutare a mettere ANA Group in una posizione finanziaria e operativa favorevole”, ha affermato Kimihiro Nakahori, Executive Vice President and Group Chief Financial Officer. “La perseveranza e la dedizione dei nostri dipendenti stanno spingendo ANA Group a superare i tempi difficili e non vediamo l’ora di vedere il continuo aumento mentre i clienti tornano a visitare il Giappone”.

‘IN VIAGGIO VERSO’: DAVIDE CATINARI PRESENTA IL SUO WHITE LIGHT ALLA CAGLIARI AIRPORT LIBRARY – Appuntamento a venerdì 4 novembre alle 19.00 nei locali della biblioteca dell’Aeroporto di Cagliari per conoscere Davide Catinari e il suo primo romanzo White Light, pubblicato da Camena Edizioni. La presentazione del testo di Catinari avrà la forma di un evento multidisciplinare diviso in più parti. Per dialogare con il poliedrico autore e scoprire il percorso creativo che lo ha portato all’esordio nella narrativa dopo anni trascorsi a ideare e realizzare progetti nel campo musicale, interverrà lo scrittore Gianni Usai. L’incontro con Davide Catinari di venerdì prossimo avrà luogo nel contesto della rassegna ‘IN VIAGGIO VERSO’ – serie di eventi concepiti dalla Cagliari Airport Library per promuovere un dibattito culturale sul viaggio che decolla dall’aeroporto per atterrare su spazi e idee sempre diversi – e sarà concluso da un breve set musicale. Partire ‘IN VIAGGIO VERSO’ White Light con Davide Catinari è semplice: l’evento è aperto a tutti e gratuito. Per le prenotazioni è sufficiente inviare una mail a library@cagliariairport.it indicando nome, cognome, numero di telefono e posti richiesti totali oppure cliccare ‘PARTECIPERÒ’ sul post relativo all’evento nella pagina Facebook @cagliariairportlibrary. Le prenotazioni pervenute via mail avranno la precedenza. I partecipanti all’evento riceveranno un voucher che ridurrà il costo del parcheggio alla cifra simbolica di 1 euro.

MIMS: AVVIATA PROCEDURA DI EMERGENZA PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ TERRITORIALE DELLE ISOLE DI PANTELLERIA E LAMPEDUSA – Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nei giorni scorsi ha comunicato: “Per evitare interruzioni nel servizio onerato che garantisce il diritto alla mobilità dei residenti nelle due isole minori siciliane, è stata avviata da ENAC, in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e con la Regione Siciliana, apposita procedura selettiva d’emergenza per l’affidamento, a far data dal 1° dicembre 2022, del servizio di trasporto aereo in oneri di servizio pubblico (OSP) sulle rotte di collegamento tra le due isole di Pantelleria e di Lampedusa e i principali scali aeroportuali siciliani. Sul sito Mims è stato, pertanto, pubblicato l’avviso informativo per la procedura d’emergenza”.

GRANDE SUCCESSO PER IL CONGRESSO “SEA DRONE TECH SUMMIT 2022” – Grande successo per “Sea Drone Tech Summit 2022”, terza edizione dell’unico congresso in Italia su veicoli e sistemi unmmaned per impiego marino e subacqueo, che si è svolto nei giorni scorsi presso il Polo Acquatico di Ostia (Roma). Oltre 200 i partecipanti che hanno seguito le due giornate di lavori. Il programma era articolato in 4 sessioni per un totale di 26 relazioni di alto livello, dedicate a droni e robot subacquei, natanti-drone di superficie e droni aerei per uso acquatico. “Con questa terza edizione, che ha seguito la lunga pausa per la pandemia, il nostro congresso si è confermato l’unico vero summit sulla robotica marina in Italia, a cui partecipano le istituzioni civili e militari, i maggiori centri di ricerca e anche le principali aziende e start-up attive in questo settore”, ha dichiarato Luciano Castro, ideatore e presidente dell’evento. “Siamo molto soddisfatti del successo di questa edizione, che ha visto al nostro fianco come co-organizzatori il Municipio Roma X e l’Università Roma Tre con i suoi due dipartimenti di Ingegneria e di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica. Il nostro congresso manterrà la sua periodicità annuale e, dunque, la prossima edizione si svolgerà sempre ad Ostia nell’ottobre del 2023”.

L’AMERICAN AIRLINES CADET POROGRAM ANNUNCIA UNA NUOVA PARTNERSHIP CON SPARTAN COLLEGE OF AERONAUTICS AND TECHNOLOGY – American Airlines e Spartan College of Aeronautics and Technology annunciano una nuova partnership per espandere l’American Airlines Cadet Academy per gli aspiranti piloti. Spartan, con sede a Tulsa, Oklahoma, è il primo collegiate partner della Cadet Academy a offrire un Associate of Applied Science degree in Aviation Flight. Amplia il suo training network a cinque sedi. “L’American Airlines Cadet Academy è progettata per affrontare tutti gli ostacoli associati a un percorso di addestramento al volo tradizionale”, ha affermato Christina Flores, Managing Director of Aviation Recruiting and Programs, American Airlines. “Siamo entusiasti di offrire un nuovo percorso che includa la realizzazione di flight time mentre si lavora verso una laurea con il supporto di tutoraggio e aiuti finanziari”. Attraverso questa nuova partnership con lo Spartan College, i cadetti di American Airlines hanno l’opportunità di ottenere i loro FAA certificates and ratings, così come l’Associate of Applied Science degree. L’Aviation Flight program presso Spartan College può essere completato in 17 mesi con reduced ATP hours, opzioni di alloggio e aiuti finanziari per coloro che si qualificano. I Certified Flight Instructors possono anche continuare la formazione per conseguire un Bachelor of Science in Technology Management presso Spartan. Dal suo lancio nel 2018, quasi 700 cadetti sono entrati nella Cadet Academy e più di 100 si sono già diplomati con il programma. L’American Airlines Cadet Academy ha una partnership finanziaria dedicata al supporto dei cadetti che entrano nel programma. L’obiettivo è eliminare le barriere finanziarie che i potenziali piloti devono affrontare e sostenere, creando al contempo una maggiore diversità tra i ranghi dei piloti futuri e attuali. Gli studenti iscritti alla Cadet Academy saranno accoppiati con un American Airlines pilot mentor per guidarli attraverso il viaggio.