News Brevi – 01.11.2022

SWISS REINTRODUCE LO SHOPPING DUTY-FREE A BORDO – Swiss International Air Lines (SWISS) reintroduce oggi i suoi acquisti duty-free a bordo. Dopo la sospensione del servizio in risposta alla pandemia COVID-19 negli ultimi due anni e mezzo, i viaggiatori su tutti i voli SWISS di 55 minuti o più possono ora nuovamente acquistare articoli premium in quota. In un’innovazione per il servizio di shopping a bordo ripristinato, i viaggiatori SWISS possono anche utilizzare le miglia premio Miles & More accumulate per acquistare oggetti, interamente o in combinazione con un pagamento con carta di credito. Lo stesso vale per tutti gli articoli acquistati dalla gamma di cibi e bevande a bordo di SWISS Saveurs. Inoltre, i clienti accumulano nuovamente miglia premio Miles & More per tutti gli acquisti con carta di credito a bordo. “La ripresa dei nostri acquisti duty-free a bordo è un ulteriore importante passo verso il nostro servizio premium completo”, afferma Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer, SWISS. “Dopo aver sospeso questa struttura per due anni e mezzo, siamo lieti di poter ora offrire ai nostri ospiti un’esperienza di shopping a bordo ancora più diversificata e adattata ancora più strettamente ai loro desideri e bisogni individuali. Con la nuova opzione aggiuntiva di utilizzare le miglia premio Miles & More, il nostro processo di pagamento digitale è ora ancora più semplice e conveniente”. La SWISS inflight duty-free selection, recentemente ridisegnata, pone un’enfasi particolare su Swissness, sostenibilità e articoli legati al viaggio. Ulteriori informazioni sui nuovi acquisti duty-free a bordo di SWISS e dettagli sui singoli articoli in vendita sono disponibili su swiss.com.

ETIHAD AIRWAYS CELEBRA L’APERTURA DI ABU DHABI AIR EXPO – I visitatori dell’Abu Dhabi Air Expo potranno apprezzare l’ Etihad Airways aircraft display and chalet, poiché l’evento di tre giorni si è aperto oggi. La compagnia aerea è Official Airline sponsor dell’evento e presenterà il suo narrow-body Airbus A321 aircraft, oltre a dettagliare argomenti diversi come sustainability, charter services and medical evacuation expertise. In qualità di Comandante della Airbus A320 fleet, il Captain Aisha Al Mansoori parlerà ai visitatori delle sue esperienze nel pilotaggio di questo tipo di aeromobile. Il capitano parlerà del suo addestramento e degli anni di esperienza di volo culminati nel diventare la prima Emirati female Captain nell’aviazione commerciale ad agosto. L’evento mette in evidenza la forza e il potenziale dell’ecosistema aeronautico di Abu Dhabi. La leadership di Etihad rappresenterà anche la compagnia aerea con relatori in tavole rotonde durante l’evento, discutendo dell’importanza fondamentale della sostenibilità e dell’evoluzione dell’aviazione in un mondo post-pandemia.

BOMBARDIER INAUGURA IL SUO NUOVO MIAMI SERVICE CENTRE – Bombardier ha annunciato oggi l’inaugurazione ufficiale del suo nuovo Miami-Opa Locka Service Centre presso il Miami-Opa Locka Executive Airport (OPF), Florida. A pieno regime, il nuovo OEM-operated Miami-Opa Locka Service Centre prevede di aggiungere quasi 300 posti di lavoro nel settore aerospaziale nella comunità, inclusi più di 225 tecnici altamente qualificati. Una volta completamente ampliata, la struttura di 300.000 piedi quadrati quadruplicherà l’attuale impronta di manutenzione di Bombardier in Florida e consentirà all’azienda di trasferire le sue service centre operations da Fort Lauderdale al nuovo customer service centre a Miami-Opa Locka Executive Airport (OPF). “Gli Stati Uniti sono un mercato importante per Bombardier con quasi 3.000 aeromobili nella nostra flotta e questa struttura altamente efficiente fornisce un punto focale chiave per i clienti con sede nell’area e per coloro che visiteranno l’America Latina”, ha affermato Éric Martel, Presidente e CEO, Bombardier. “Bombardier ha iniziato quest’anno nominando Wichita come nostro nuovo headquarters negli U.S e sono lieto di evidenziare questa inaugurazione che fa crescere significativamente la nostra impronta e la nostra base occupazionale in Florida. La città di Miami è un vivace centro internazionale di affari e commercio e non vediamo l’ora di accogliere i nostri clienti nella nostra nuova struttura e vedere i nostri dipendenti continuare a prosperare e crescere”. La nuova struttura è completamente attrezzata per eseguire full-service scheduled and unscheduled heavy maintenance, paint enhancement services, aircraft modifications, avionics installations, Aircraft on Ground Support (AOG) per la Bombardier business aircraft fleet Learjet, Challenger e Global. L’hangar ampliato presso il service centre è in grado di contenere 18 velivoli Global 7500. Bombardier sta inoltre assumendo tecnici di manutenzione aggiuntivi sia in Florida che in tutta la sua rete di assistenza, per supportare le recenti espansioni. I tecnici riceveranno la certificazione per fornire servizi di manutenzione in tutti i 10 centri di assistenza Bombardier nel mondo, comprese le sue strutture recentemente ampliate a London Biggin Hill e Singapore, nonché la nuova struttura a Melbourne, Australia. “Il nuovo Miami-Opa Locka Service Centre offre servizi essenziali e specializzati per i nostri clienti, consentendoci di continuare a fornire l’eccellenza del servizio che si aspettano da Bombardier”, ha affermato Jean-Christophe Gallagher, Executive Vice President, Services and Support, and Corporate Strategy, Bombardier. Con i suoi recenti progetti di espansione, Bombardier ha aggiunto quasi un milione di piedi quadrati di nuova capacità di servizio alla sua rete aftermarket mondiale.

IATA: LA COMODITA’ E’ LA PRIORITA’ ASSOLUTA PER I PASSEGGERI DOPO LA PANDEMIA – L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato i risultati del suo Global Passenger Survey (GPS) 2022, mostrando che le principali preoccupazioni dei viaggiatori per i viaggi nel periodo post-COVID sono incentrate sulla semplificazione e sulla convenienza. “I viaggi durante il COVID-19 erano complessi e richiedevano tempo a causa dei requisiti di viaggio imposti dai governi. Dopo la pandemia i passeggeri desiderano una maggiore comodità durante il viaggio. La digitalizzazione e l’uso della biometria per accelerare il viaggio è la chiave”, ha affermato Nick Careen, IATA’s Senior Vice President for Operations, Safety and Security. “I passeggeri desiderano comodità quando pianificano il viaggio e quando scelgono da dove partire. La loro preferenza è volare da un aeroporto vicino a casa, avere tutte le opzioni di prenotazione e i servizi disponibili in un unico posto, pagare con il loro metodo di pagamento preferito e compensare facilmente le loro emissioni di carbonio”, afferma IATA. “I viaggiatori di oggi si aspettano la stessa esperienza online che ottengono dai principali rivenditori. La vendita al dettaglio delle compagnie aeree sta guidando la risposta a queste esigenze. Consente alle compagnie aeree di presentare la loro offerta completa ai viaggiatori. E questo dà al passeggero il controllo della propria esperienza di viaggio, con la possibilità di scegliere le opzioni di viaggio che desidera, con comode opzioni di pagamento”, ha affermato Muhammad Albakri, Senior Vice President Financial Settlement and Distribution Services, IATA. La maggior parte dei viaggiatori è disposta a condividere le proprie immigration information per un’elaborazione più conveniente. Sono disposti inoltre a sfruttare la tecnologia e i processi ripensati per migliorare la comodità della loro esperienza in aeroporto e gestire il proprio bagaglio. “I passeggeri vedono chiaramente la tecnologia come la chiave per migliorare la comodità dei processi aeroportuali. Vogliono arrivare in aeroporto pronti per il volo, attraversare l’aeroporto a entrambe le estremità del viaggio più rapidamente utilizzando i dati biometrici e sapere dove si trova il loro bagaglio in ogni momento. La tecnologia esiste per supportare questa esperienza. Ma per realizzarlo abbiamo bisogno della cooperazione lungo tutta la catena del valore e con i governi. E dobbiamo rassicurare continuamente i passeggeri che i dati necessari per supportare tale esperienza saranno conservati in modo sicuro”, ha affermato Careen. L’industria è pronta a potenziare i processi aeroportuali con la biometria attraverso l’iniziativa One ID di IATA. “Il COVID-19 ha aiutato i governi a comprendere il potenziale per i passeggeri di condividere le informazioni di viaggio con loro direttamente e prima del viaggio e il potere dei processi biometrici per migliorare i processi di sicurezza e utilizzare in modo più efficiente le scarse risorse. La proliferazione degli e-gate negli aeroporti sta dimostrando le efficienze che si possono ottenere. La priorità è supportare gli standard OneID con una regolamentazione per consentirne l’uso, per creare un’esperienza senza interruzioni in tutte le parti del viaggio dei passeggeri”, conclude IATA. I risultati del GPS si basano su oltre 10.000 risposte da 222 paesi. Il sondaggio fornisce informazioni su ciò che i passeggeri desidererebbero dalla loro esperienza di viaggio aereo. Visitare www.iata.org/gps per accedere all’analisi completa.

ICAO: IL COUNCIL PRESIDENT PRESENTA UN BRIEFING ALL’UN SECURITY COUNCIL SUL VOLO FR4978 – A seguito della risoluzione dell’Assemblea ICAO e della determinazione dell’ICAO Council in merito all’incidente che ha coinvolto il volo Ryanair FR4978 nello spazio aereo della Bielorussia il 23 maggio 2021, gli UN Security Council members Albania, France, United Kingdom and United States hanno chiesto un briefing al Security Council. L’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano ha tenuto questo briefing nella Security Council chamber il 31 ottobre 2022, nell’ambito del meeting “Threats to International Peace and Security”. Nelle sue osservazioni, l’ICAO Council President ha evidenziato che, a seguito dell’atterraggio forzato, l’ICAO Council aveva chiesto all’ICAO Secretariat di preparare un report che presentasse i fatti disponibili e gli strumenti giuridici pertinenti e individuasse eventuali lacune al fine di salvaguardare l’aviazione civile internazionale. Ha inoltre invitato gli Stati a collaborare con le indagini. Ha osservato che, con il sostegno e la cooperazione di molti Stati coinvolti nell’evento, il team ha raccolto una notevole quantità di documenti, dichiarazioni scritte, audio e video e ha avuto l’opportunità di recarsi sul posto per condurre interviste ad attori e testimoni rilevanti, nonostante i vincoli COVID-19. Le prove raccolte hanno portato al final report del fact-finding investigation team che il Council ha preso in considerazione il 18 luglio 2022. All’Assemblea ICAO, tenutasi dal 27 settembre al 7 ottobre, gli Stati membri ICAO hanno riconosciuto l’infrazione della Convenzione di Chicago e hanno adottato la risoluzione A41-1. Dopo il briefing, il Presidente del Consiglio ha accolto con favore l’ampia varietà di risposte degli Stati che hanno ampiamente apprezzato il lavoro ICAO e l’imparzialità e la completezza dell’indagine conoscitiva dell’Organizzazione.

QATAR AIRWAYS SUPPORTA LA BREAST CANCER AWARENESS DURANTE LE PARTITE DELL’UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP – Qatar Airways e United Rugby Championship (URC), uno dei tre principali campionati di rugby in Europa, hanno collaborato lo scorso fine settimana per aumentare la consapevolezza sul cancro al seno durante gli URC games tenuti dal 28 al 30 ottobre. Durante tutte le otto partite dell’URC nell’arco di tre giorni, Qatar Airways e l’URC hanno dedicato materiali per il giorno delle partite, segnaletica all’interno dello stadio e annunci per la stampa e i fan con contenuti editoriali a sostegno dell’argomento. Inoltre, gli arbitri delle sei partite del BKT URC in Europa hanno debuttato con maglie rosa su misura per il breast cancer awareness month. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “È importante che Qatar Airways dedichi attenzione e cura alle cause che colpiscono le persone a livello globale. Sebbene riconosciamo che la lotta contro il cancro al seno attraversi più di un mese all’anno, siamo onorati di aver contribuito a far luce sulla breast cancer awareness attraverso lo sport”. La partnership triennale è stata ufficialmente lanciata nel settembre del 2022 con una celebrazione all’Hamad International Airport’s Al Safwa First Lounge a Doha.

QANTAS GROUP: PARTNERSHIP CON BANGKOK AIRWAYS PER L’UTILIZZO DI QANTAS POINTS – I Frequent Flyer di Qantas possono ora prenotare Classic Flight Reward seats verso più di 20 destinazioni in Thailandia e nel sud-est asiatico, poiché oggi viene lanciata una nuova partnership con Bangkok Airways. Bangkok Airways si unisce alle oltre 45 partner airlines esistenti di Qantas Frequent Flyer, che consentono ai membri di utilizzare i propri punti per viaggiare verso oltre 1.200 destinazioni in tutto il mondo. I viaggiatori possono accedere ai voli Bangkok Airways dall’Australia via Bangkok, Phuket e Singapore. Qantas Group opera più di 50 voli di andata e ritorno ogni settimana tra queste città e l’Australia. Bangkok Airways è un full-service carrier, con voli regolari ogni giorno dal suo hub di Bangkok verso alcune delle destinazioni più famose dell’Asia. La partnership amplia un accordo di codeshare introdotto nel 2014 che consente ai clienti Qantas di prenotare commercial seats sui voli Bangkok Airways. La partnership con Bangkok Airways fa seguito alle recenti iniziative Qantas Frequent Flyer per espandere le opportunità dei membri di utilizzare i propri punti sui voli, inclusi 100.000 Classic Flight Reward seats tra Australia e Giappone e l’estensione dell’impegno per il 50% in più di reward seats fino a giugno 2023. I Classic Flight Rewards sono disponibil sui voli di Qantas, Jetstar e delle partner airlines.