Rolls-Royce: prosegue la ripresa, invariata la FY22 guidance

Rolls-Royce Holdings plc ha annunciato oggi il suo aggiornamento commerciale al 31 ottobre 2022.

Warren East, Chief Executive, ha dichiarato: “Il continuo recupero delle large engine flying hours, l’acquisizione record di ordini in Power Systems e la resilienza nel Defence business ci danno fiducia nel futuro. Le nostre operazioni più agili e la base di costi sostenibile più bassa ci posizionano bene per il ritmo incerto della ripresa dalla pandemia, la volatilità del mercato e i cambiamenti delle condizioni economiche. Continuiamo a concentrarci sull’esecuzione operativa e sul rispetto dei nostri impegni e abbiamo mantenuto la nostra guidance finanziaria del Gruppo per il 2022. La nostra esperienza e le nostre posizioni forti in mercati consolidati e gli investimenti in New Markets ci consentono di perseguire la decarbonizzazione, net zero e le tecnologie evolutive che possono creare un sostanziale valore economico e sociale a lungo termine. L’allocazione disciplinata del capitale continuerà a essere fondamentale nelle nostre iniziative poiché investiamo nelle tecnologie del futuro. Il completamento del nostro programma di dismissione con la vendita di ITP Aero ci ha permesso di ripagare £2 miliardi di debito. Questo segna una pietra miliare nella ripresa della solidità del nostro bilancio e un chiaro passo avanti nel nostro percorso di ritorno all’investment grade a medio termine”.

“A settembre, abbiamo completato il nostro programma di cessioni da 2 miliardi di sterline con la vendita di ITP Aero per 1,6 miliardi di euro e abbiamo immediatamente rimborsato il nostro prestito garantito da UK Export Finance da 2 miliardi di sterline con scadenza nel 2025. Miriamo a tornare a un profilo di credito investment grade a medio termine supportato dalla free cash flow generation. Mantenere una forte liquidità rimane importante per noi.

La recente volatilità dei tassi di interesse e dei tassi di cambio non ha avuto un impatto significativo sui nostri underlying cash flows o sulla FY22 Group guidance, che è invariata.

In Civil Aerospace, le large engine flying hours hanno continuato a recuperare e sono state il 65% dei livelli 2019 nei quattro mesi fino alla fine di ottobre e il 62% da inizio anno. La crescita del 36% da inizio anno rispetto all’anno precedente riflette una ripresa non uniforme in tutto il mondo, con una ripresa più forte negli Stati Uniti e in Europa ma meno viaggi in Cina e in Asia a causa delle misure Covid in corso.

Le Engine flying hours in Business Aviation sono rimaste elevate e al di sopra del livello 2019 da inizio anno.

L’autorizzazione normativa per il 787 di Boeing ha consentito la ripresa delle consegne di aeromobili e il nostro saldo relativo alle concessioni sta iniziando a rilassarsi come previsto. La ripresa delle ore di volo e l’aumento pianificato delle vendite di motori di scorta guideranno una forte conversione di cassa, con la liquidità operativa che dovrebbe superare ampiamente l’utile operativo a medio termine, come delineato nel nostro Civil Aerospace investor day di maggio. Da inizio anno gli shop visits volumes e le original equipment (OE) deliveries sono più elevati di anno in anno, ma all’estremità inferiore dell’intervallo previsto per quest’anno. Stiamo pianificando un volume maggiore di large spare engine sales nel 2022″, afferma Rolls-Royce.

“In Defence continuiamo a vedere una forte domanda da parte dei nostri clienti, con 1,8 miliardi di dollari di rinnovi contrattuali e repricing relativi ai prossimi cinque anni, per supportare i motori in servizio, compresi quelli con il Dipartimento della Difesa statunitense che alimentano il C-130J.

In Power Systems, i continui elevati livelli di domanda in molti dei nostri mercati finali stanno guidando un portafoglio ordini eccezionalmente forte, con un record di acquisizione ordini da inizio anno nel 2022 e una buona copertura dei ricavi per il 2023 e oltre.

In New Markets, continuiamo a investire in tecnologia per realizzare la nostra transizione verso net zero. Nel settore elettrico, abbiamo accolto con favore la decisione del programma Clean Aviation dell’Unione Europea di procedere con oltre 700 milioni di euro di finanziamenti per 20 programmi di ricerca e innovazione nel settore dell’aviazione in tutto il settore. Saremo partner in sei di questi.

I nostri Full Year 2022 results saranno annunciati il ??23 febbraio 2023″, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)