Bombardier riporta ottimi risultati nel terzo trimestre 2022

Bombardier ha annunciato oggi i risultati finanziari per il terzo trimestre 2022, caratterizzati da solidi ricavi, un significativo miglioramento dell’adjusted EBITDA, una continua positive free cash flow generation e un backlog crescente che riflette forte attività riguardo gli ordini. La società ha anche continuato a ridurre il debito, con un’ulteriore riduzione di $100 milioni attraverso la liquidità in bilancio.

“La nostra performance nel terzo trimestre 2022 ha dimostrato che i nostri fondamentali sono molto solidi, soprattutto per quanto riguarda la redditività, il free cash flow, la liquidità e la continua e costante riduzione del debito dal nostro bilancio. Stiamo procedendo costantemente e con sicurezza verso i nostri obiettivi a lungo termine”, ha affermato Éric Martel, President and Chief Executive Officer of Bombardier.

I ricavi sono pari a $1,5 miliardi nel terzo trimestre 2022, con consegne in programma per l’intero anno per oltre 120 aeromobili. Questi includono un aumento del 20% anno su anno dei ricavi aftermarket, che sono saliti a $372 milioni, grazie all’aumento delle ore di volo, ma anche all’espansione dei centri di assistenza Bombardier in posizioni strategiche in tutto il mondo.

“La nostra più recente service centre inauguration in Florida sottolinea con forza l’importante contributo del crescente business aftermarket ai nostri profitti”, ha affermato Martel. “Con l’aggiunta e l’espansione quest’anno dei nostri centri di assistenza e un altro evento di inaugurazione che si terrà nel Regno Unito questo mese, abbiamo aumentato la nostra service centre footprint a di non meno di 1 milione di piedi quadrati”.

La società ha anche registrato un’espansione dei margini nel trimestre, con l’adjusted EBITDA che è salito a $210 milioni, il che rappresenta un miglioramento del 48% anno su anno. Gli Adjusted EBITDA margins sono aumentati di 460 bps anno su anno, dal 9,8% al 14,4%. I principali fattori alla base di ciò sono l’espansione dei margini del Global 7500, nonché i continui progressi nella struttura dei costi. Reported EBIT from continuing operations per il terzo trimestre pari a $145 milioni.

Il backlog è salito a $15 miliardi nel terzo trimestre 2022, con un aumento di $300 milioni dalla fine del secondo trimestre 2022.

“Sebbene il nostro team sia stato certamente opportunista e abbia sfruttato al meglio lo slancio del mercato in questo trimestre, continuiamo a concentrarci su cose che possiamo controllare, il che ci tiene ben attrezzati per affrontare qualsiasi condizione di mercato che potrebbe essere davanti a noi”, ha affermato Martel.

Il free cash flow è stato di $52 milioni nel terzo trimestre 2022, sulla buona strada per soddisfare la guidance rivista annunciata nel trimestre precedente.

La società ha anche annunciato una nuova linea di credito revolving garantita per 5 anni di $300 milioni dopo la fine del trimestre. “Questo è un altro passo significativo che abbiamo fatto per continuare a rafforzare il nostro bilancio”, ha affermato Bart Demosky, Executive Vice President and Chief Financial Officer of Bombardier. “La liquidità incrementale migliorerà ulteriormente la nostra posizione finanziaria e aumenterà la nostra flessibilità operativa”.

Bombardier ha anche continuato a ripagare il debito con cash from balance sheet, realizzando un’altra importante e continua priorità strategica per l’azienda, che porta il rimborso del debito da inizio anno a $873 milioni.

(Ufficio Stampa Bombardier)