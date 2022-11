News Brevi – 03.11.2022

IRLANDA: SCONTO SU VOLI E BAGAGLI CON AER LINGUS – Aer Lingus offre fino a 40€ di sconto per volare in Irlanda dal 14 novembre 2022 al 28 marzo 2023. È possibile approfittare dell’offerta entro lunedì 7 novembre direttamente dal sito web della compagnia aerea, aerlingus.com, dove è possibile scoprire tutte le promozioni in corso, servizi e suggerimenti di viaggio. “Raggiungere l’Irlanda è semplice con i collegamenti dagli aeroporti italiani di Milano Linate, Milano Malpensa, Venezia, Roma, Napoli, Verona e Pisa per la città di Dublino. Per organizzare al meglio la permanenza in Irlanda basta visitare il sito irlanda.com che fornisce tutte le informazioni necessarie per scoprire e vivere le città irlandesi. Visitare anche i canali Youtube, Facebook e Instagram. Direttamente da aerlingus.com, è possibile non solo volare con le tariffe più vantaggiose, ma anche acquistare un voucher regalo, prenotare il proprio albergo e noleggiare un’auto. Le tariffe sono soggette a termini, condizioni e disponibilità. Sconto di 20€ sulle tariffe di andata e ritorno e 20€ di sconto sui bagagli registrati per il proprio viaggio di andata e ritorno”, afferma Aer Lingus.

ONEWORLD NOMINATA “BEST ALLIANCE” DA BUSINESS TRAVELLER UK – oneworld® Alliance è stata ancora una volta nominata Best Airline Alliance dai lettori di Business Traveller UK, portando a casa il prestigioso premio per 10 anni consecutivi. I vincitori dei Business Traveller Awards, istituiti più di 30 anni fa, vengono scelti dai lettori della pubblicazione. I premi di quest’anno sono stati consegnati il 31 ottobre a Londra, segnando la prima celebrazione di persona dall’inizio della pandemia. Anche le compagnie aeree membri di oneworld British Airways e Qatar Airways hanno ricevuto numerosi riconoscimenti ai Business Traveller Awards di quest’anno. British Airways: Best Short-Haul Carrier; Best Frequent Flyer Programme; Best Airport Lounge (Concorde Room, London Heathrow T5); Best Travel App. Qatar Airways: Best Long-Haul Airline; Best Middle Eastern Airline; Best Business Class; Best Inflight Food and Beverage. Meno di tre mesi fa, oneworld è stata nominata Favorite Airline Alliance dai lettori di Trazee Travel, una pubblicazione online destinata ai viaggiatori di età compresa tra 25 e 40 anni. Akbar Al Baker, oneworld Chairman and Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “L’essere stata nominata Best Airline Alliance dai lettori di Business Traveller UK per 10 anni consecutivi è una testimonianza del massimo impegno per l’eccellenza delle compagnie aeree membri di oneworld. Questo onore è un riconoscimento degli sforzi dei dipendenti delle compagnie aeree membri, che hanno costantemente mostrato un servizio clienti esemplare nel corso degli anni”. Il CEO di oneworld, Rob Gurney, ha dichiarato: “Da un decennio ormai i lettori di Business Traveller UK hanno riposto la loro fiducia in oneworld e anno dopo anno ci hanno nominato Best Airline Alliance. Il loro supporto è stato incrollabile e, a nome di tutte le nostre compagnie aeree membri, voglio ringraziarli per aver continuato a sceglierci come loro alleanza aerea preferita”.

GIORNO DELL’UNITA’ NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE: AL QUIRINALE CONSEGNATE LE DECORAZIONI DELL’ORDINE MILITARE D’ITALIA – Si è svolta questa mattina, al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di consegna delle decorazioni dell’Ordine Militare d’Italia, conferite nell’anno 2022, in occasione della ricorrenza del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Dopo l’intervento del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, il Presidente Mattarella ha pronunciato un discorso con il quale ha voluto sottolineare un sentito sentimento di riconoscimento. Il Presidente Mattarella, coadiuvato dal Ministro Crosetto, ha poi consegnato le decorazioni ai militari delle Forze Armate, tra cui gli Ufficiali dell’Aeronautica Militare: Generale Enzo Vecciarelli – Croce di “Grande Ufficiale” dell’Ordine Militare d’Italia; Generale di Squadra Aerea Alberto Biavati – Croce di “Ufficiale” dell’Ordine Militare d’Italia; Generale di Divisione Aerea Gianluca Ercolani – Croce di “Cavaliere” dell’Ordine Militare d’Italia; Colonnello Luca Giuseppe Vitaliti – Croce di “Cavaliere” dell’Ordine Militare d’Italia; Tenente Colonnello Maurizio De Guida – Croce di “Cavaliere” dell’Ordine Militare d’Italia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR RIPRISTINA LA CONNETTIVITÀ ESSENZIALE TRA TRAPANI-MARSALA E NAPOLI – Ryanair ha annunciato oggi il ripristino della rotta Trapani-Marsala/Napoli, con quattro voli settimanali a partire dal 15 dicembre. La decisione di Ryanair di avviare una nuova rotta Trapani-Marsala/Napoli è a seguito della decisione del Consiglio di Stato. Il Direttore Sviluppo Rotte di Ryanair, Ray Kelliher, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea n. 1 in Europa e in Italia, Ryanair è lieta di ripristinare questo servizio essenziale tra Trapani-Marsala e Napoli, nell’ambito dell’operativo per l’inverno ’22 in Italia, che fornisce ai nostri clienti un collegamento fondamentale per ragioni di lavoro e studio, offrendo al contempo più scelta per le vacanze. Ryanair è inoltre lieta di confermare l’estensione di questa rotta alla prossima estate, sottolineando la continua crescita e l’impegno di Ryanair nei confronti dell’Aeroporto e della Regione. Per celebrare questa nuova rotta per l’inverno ’22, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da soli €19,99 solo andata per i viaggi tra dicembre ’22 e marzo ‘23, che possono essere prenotati entro il 5 novembre su www.ryanair.com”.

EMIRATES FESTEGGIA 20 ANNI DI PARTNERSHIP DI SUCCESSO CON MAURITIUS – Lo scorso 20 ottobre in occasione del 20° anniversario di attività di Emirates alle Mauritius, Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha riconfermato l’impegno della compagnia aerea per la Nazione durante una cena di benvenuto. L’evento si è svolto presso il Labourdonnais Waterfront Hotel alla presenza dell’onorevole Pravind Kumar Jugnauth, Primo Ministro delle Mauritius, di altri dignitari del governo, nonché di importanti imprenditori e ospiti del settore privato. Sir Tim Clark ha spiegato che Emirates è orgogliosa di sostenere l’agenda economica e turistica di Mauritius, aiutando a portare sull’isola visitatori da tutti i continenti. “Con la crisi pandemica alle spalle, credo che il futuro sia luminoso per Mauritius e Emirates”, ha affermato. Quest’anno, Emirates celebra 20 anni di attività alle Mauritius e una partnership vincente che ha visto oltre 6,5 milioni di passeggeri trasportati sulla rotta Dubai-Mauritius dal 2002. Sir Tim Clark ha anche celebrato l’apertura ufficiale della piscina e del complesso sportivo della compagnia aerea Emirates a Phoenix alla presenza dell’onorevole Pravind Kumar Jugnauth, Primo Ministro della Repubblica di Mauritius e di altri dignitari locali. Emirates ha contribuito con 6 milioni di dollari per finanziare la costruzione della piscina e dell’impianto sportivo a beneficio della comunità locale.

AIR FRANCE APRE UNA CLARINS SPA NELLA NEW YORK-JFK LOUNGE – Il 2 novembre 2022 Air France ha inaugurato una nuova spa in collaborazione con lo specialista francese di bellezza e cura della pelle Clarins nella New York-JFK lounge. Questo nuovo spazio di 30 mq è riservato ai clienti La Première, Business e Flying Blue Elite Plus che desiderano rilassarsi prima del volo o durante il transito. Il team Clarins accoglie i clienti Air France in due accoglienti cabine estetiche private dove possono scegliere tra una selezione di tre trattamenti viso gratuiti della durata di 20 minuti: ‘Jet Lag Relief’, ‘Detox time’ e ‘Eye-Must’. Questi trattamenti per uomini e donne, pensati per alleviare le tensioni e favorire il rilassamento, sono proposti per 30 minuti in esclusiva ai clienti La Première, che possono anche godere di un trattamento ‘Relax and reset’ ideato da Clarins per Air France. Questa nuova Clarins Spa è aperta tutti i giorni dalle 14:00 alle 22:00. Le prenotazioni possono essere effettuate presso la reception Clarins nella lounge di Air France. I clienti La Première possono prenotare questo trattamento anche tramite la loro linea telefonica dedicata. Da 17 anni Clarins accompagnai clienti Business di Air France in ogni fase del loro viaggio. Al loro arrivo in aeroporto, godono dell’accesso gratuito alle spa nelle lounge della compagnia nei terminal 2E (hall K, L e M) e 2F dell’aeroporto Paris-Charles de Gaulle e New York-JFK. A bordo, ogni cliente riceve un comfort kit con prodotti del brand. I clienti La Première, Business e Flying Blue Elite Plus hanno accesso alla lounge Air France situata nel terminal 1 di New York-JFK. In qualità di compagnia aerea leader sulla rotta Parigi-New York, quest’inverno Air France proporrà fino a nove voli al giorno tra le due città. La compagnia aerea offrirà uno ‘shuttle’ service disponibile tra Parigi-Charles de Gaulle e New York-John F. Kennedy (JFK) con 6 voli giornalieri operati da Air France, quattro dei quali offriranno la cabina La Première, e 2 voli giornalieri operati dal partner Delta Air Lines. Air France lancerà un servizio giornaliero non-stop tra Parigi-Charles de Gaulle e New York-Newark Liberty Airport (EWR), il secondo aeroporto internazionale più grande che serve New York e l’area circostante, il 12 dicembre 2022.

DELTA INCREMENTA I VOLI DA ATLANTA VERSO ARGENTINA E CILE – Delta Air Lines sta semplificando i collegamenti tra il Nord e il Sud America aumentando i servizi verso due importanti città. La compagnia ha aumentato i voli diretti dal suo hub di Atlanta all’Ezeiza International Airport in Buenos Aires, Argentina, da cinque volte alla settimana al servizio giornaliero a partire dal 26 ottobre. Inoltre, il servizio tre volte alla settimana di Delta da Atlanta all’Arturo Merino Benítez International Airport in Santiago, Cile, dal 29 ottobre opera tutti i giorni. Con questo nuovo orario, Delta offre più di 2.300 posti settimanali tra Atlanta e Santiago e più di 1.600 tra Atlanta e Buenos Aires. “L’aumento dei voli giornalieri da Atlanta verso Argentina e Cile rende più facile per amici e familiari riunirsi per le imminenti festività natalizie e per i viaggiatori d’affari e di piacere scoprire tutto ciò che queste due importanti città del Sud America hanno da offrire”, ha affermato Rodrigo Bértola, Delta Director of Sales for South America. “Grazie alla nostra partnership con LATAM Airlines, i nostri clienti avranno più accesso a un servizio clienti pluripremiato e più opportunità di collegamento tra gli Stati Uniti e il Sud America. Non vediamo l’ora di presentare la Delta Difference a più viaggiatori sudamericani”. I voli Delta da e per l’Argentina operano con aeromobili Boeing 767-400(ER) da 238 posti, con servizio Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. Per il Cile, la rotta opera con aeromobili Airbus A350-900 con una capacità di 339 passeggeri, con Delta One, Delta Comfort+ e Main Cabin. La partnership di Delta con LATAM consente ai passeggeri di accedere a oltre 300 destinazioni tra Stati Uniti/Canada e Sud America (Brasile, Cile, Colombia, Paraguay, Perù e Uruguay). I partner stanno lavorando a stretto contatto per collegare le Americhe al mondo come mai prima d’ora dopo che il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti ha concesso l’approvazione finale alla loro Joint Venture.

EMIRATES GROUP CELEBRA L’UAE FLAG DAY – I dipendenti di Emirates Group si sono riuniti oggi presso la sua sede centrale in un momento cerimoniale per innalzare la bandiera degli Emirati Arabi Uniti. His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive Emirates Airline and Group, ha innalzato la bandiera degli Emirati Arabi Uniti mentre dirigenti e dipendenti senior hanno partecipato all’osservanza annuale che celebra l’unità della nazione e la visione dei leader degli Emirati Arabi Uniti di guidare l’economia e il progresso sociale a vantaggio dei cittadini e dei residenti. Sheikh Ahmed ha dichiarato: “Oggi celebriamo la bandiera degli Emirati Arabi Uniti e tutto ciò che simboleggia: unità, coraggio, forza, pace, felicità e speranza. È anche un’opportunità per noi di riconoscere i sacrifici e le conquiste dei nostri padri fondatori. Come gli Emirati Arabi Uniti, Emirates Group è composto da persone provenienti da tutto il mondo che lavorano insieme per raggiungere obiettivi comuni. Sosteniamo la visione dei nostri leader e continueremo a fare la nostra parte per contribuire al miglioramento delle comunità e delle economie”.

AEROPORTO DI BOLOGNA: COINVOLTE ANCHE LE API PER CONTROLLARE LA QUALITÀ DELL’ARIA – Non solo equipaggi, addetti alla Security e alle Operazioni aeroportuali, personale di terra e impiegati negli uffici amministrativi. All’Aeroporto di Bologna ora “lavorano” anche 100 mila api che, dislocate in otto arnie poste intorno all’area aeroportuale, contribuiranno al costante controllo della qualità dell’aria, favorendo la salvaguardia dell’ecosistema. Grazie alla collaborazione con la società ERGO Consulting srl (società spin-off accreditata dell’Università di Bologna), con Conapi – Mielizia, il Consorzio Nazionale Apicoltori e con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari – DISTAL dell’Università di Bologna, il gestore aeroportuale AdB ha infatti attivato una importante iniziativa di biomonitoraggio delle aree circostanti lo scalo, nell’ambito del più ampio Piano di Sostenibilità dell’Aeroporto di Bologna. In aggiunta ai sistemi tradizionali di monitoraggio, attivi da tempo al Marconi e con dati regolarmente elaborati da ARPAE e pubblicati sul sito internet dell’Aeroporto, la qualità dell’aria verrà ora controllata anche tramite l’impiego delle api come bioindicatori che “lavorano” attorno allo scalo.

BOEING PARTNER CON LA TRANSLATION APP TARJIMLY – Boeing e Tarjimly, app-based language and translation service, hanno annunciato una nuova partnership per aumentare l’accesso alla traduzione per rifugiati e immigrati in tutto il mondo. L’investimento pluriennale di 100.000 dollari di Boeing aiuterà Tarjimly a migliorare l’esperienza utente dell’app e consentirà più di 10.000 translator connections per 5.000 rifugiati che necessitano di un supporto linguistico fondamentale. Questo aumento del supporto in tempo reale farà sì che i rifugiati ricevano servizi umanitari due volte più velocemente. Questa partnership sfrutta la base di dipendenti dinamica, globale e multilingue di Boeing, offrendo ai dipendenti Boeing l’opportunità di diventare traduttori o interpreti volontari attraverso la partecipazione a un programma di formazione guidato da Tarjimly.

PRATT & WHITNEY APRER STEM LABS IN INDIA – Pratt & Whitney, attraverso la sua controllata United Technologies Corporation India Pvt Ltd (UTCIPL), in collaborazione con United Way Bengaluru (un’organizzazione no-profit) ha annunciato oggi l’apertura di due laboratori STEM a Bengaluru, India. I laboratori STEM, progettati per incoraggiare l’apprendimento delle scienze e della matematica tra i bambini delle scuole, sono stati installati nella Karnataka Public School (Krishnandanagar) e nella Government Model Primary School (Vrushabavathinagar). Si prevede che i laboratori avranno un impatto positivo e ispireranno fino a 1.000 studenti in entrambe le scuole. A livello globale, le Pratt & Whitney’s corporate social responsibility (CSR) partnerships si concentrano sull’ispirazione della prossima generazione, consentendo ai dipendenti di avere un impatto positivo sulle loro comunità e sottolineando l’innovazione e la tecnologia. Pratt & Whitney ha recentemente annunciato i Pratt & Whitney E-STEM Awards, in collaborazione con la North American Association for Environmental Education (NAAEE), che assegnano un totale di $250.000 USD per supportare programmi educativi E-STEM innovativi in tutto il mondo. I significativi investimenti di Pratt & Whitney effettuati nel paese includono l’avanzato India Customer Training Center in Hyderabad; la R&D collaboration con l’Indian Institute of Science, Bengaluru; l’India Capability Center in Bengaluru; l’India Engineering Center, che dovrebbe aprire nel 2023.

SIKORSKY E DARPA EFFETTUANO MISSIONI SU UN AUTONOMOUS BLACK HAWK® – Sikorsky, una società Lockheed Martin, e la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) hanno dimostrato con successo per la prima volta all’esercito americano come un uninhabited Black Hawk helicopter che vola in modo autonomo può eseguire in modo sicuro e affidabile internal and external cargo resupply missions e rescue operations. Sikorsky collabora con DARPA per sviluppare una autonomy technology che migliorerà la sicurezza e l’efficienza degli aeromobili. Eseguiti il 12, 14 e 18 ottobre nell’ambito dell’U.S. Army’s Project Convergence 2022 (PC22) experiment, i voli mostrano come existing and future piloted utility helicopters potrebbero un giorno volare missioni complesse in reduced crew or autonomous mode. Ciò darebbe una maggiore flessibilità su come e quando vengono utilizzati aerei e piloti, specialmente in condizioni di visibilità limitata o ambienti contesi. Sikorsky collabora con DARPA per sviluppare una autonomy technology che migliorerà esponenzialmente la sicurezza di volo e l’efficienza degli aeromobili ad ala fissa e rotante. Il Sikorsky autonomy system, noto come MATRIX™ Technology, costituisce il fulcro del progetto ALIAS (Aircrew Labor In-cockpit Automation System) della DARPA.

LEONARDO FORNIRA’ ALL’INDONESIA IL SUO ULTIMO SISTEMA DI DIFESA NAVALE MARLIN 40 – La torretta navale a controllo remoto Marlin 40 di Leonardo è stata recentemente selezionata per equipaggiare due imbarcazioni veloci PC60 destinate alla Marina Indonesiana, attualmente in costruzione. L’acquisizione va ad aggiungersi ad una precendente selezione per l’integrazione di quattro torrette dello stesso tipo su altre due unità PC60, avvenuta nel 2021, e su due LST (Landing Ship Tank), sempre prodotte nel Paese. Entrambe le classi di imbarcazioni saranno equipaggiate con la variante Independent Line of Sight (LIOS), la versione più avanzata della torretta navale Marlin 40. Ulteriori unità di PC60 e LST dovrebbero essere costruite in Indonesia, in base ai requisiti della Marina.