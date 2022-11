Emirates rafforza il suo Latin American network con il ritorno di Rio de Janeiro e Buenos Aires

Emirates ha ripreso i voli verso due destinazioni sudamericane, Rio de Janeiro e Buenos Aires, precedentemente sospese a causa della pandemia COVID-19.

Con la ripresa dei servizi per l’Argentina, lanciati per la prima volta nel 2012, Emirates ha ripristinato oltre il 90% della sua rete pre-pandemia, che comprende oltre 130 destinazioni. I quattro voli settimanali da Dubai a Rio de Janeiro con proseguimento per Buenos Aires opereranno come EK247/EK248.

EK247 parte da Dubai quattro volte a settimana alle 08:05 e atterra a Rio de Janeiro alle 15:25. Dopo uno scalo di 1 ora e 45 minuti, il volo prosegue verso l’Argentina alle 17:10, atterrando a Buenos Aires alle 20:40. Il volo di ritorno, EK248, decolla dall’Ezeiza International Airport in Buenos Aires alle 22:20 e arriva a Rio de Janeiro alle 01:10 del giorno successivo, dopodiché riparte alle 02:55, volando verso l’hub di Dubai con orario di arrivo previsto alle 23:35. Tutti gli orari sono locali.

I biglietti possono essere prenotati su emirates.com, sull’app Emirates o tramite agenzie di viaggio online e offline.

In Sud America, Emirates opera anche voli giornalieri tra San Paolo e Dubai, operati con l’A380 caratterizzato dalla esclusiva Onboard Lounge per premium class passengers e Shower Spa in First Class.

“I viaggiatori che volano con Emirates possono vivere la migliore esperienza in volo con un’esperienza culinaria impareggiabile, grazie a menu a più portate di ispirazione regionale sviluppati da un team di chef pluripremiati e completati da un’ampia selezione di bevande premium. I clienti possono rilassarsi con oltre 5.000 canali di contenuti di intrattenimento globale accuratamente curati, con film, programmi TV, musica, podcast, giochi, audiolibri e altro ancora con ice, il pluripremiato inflight entertainment system di Emirates.

I clienti che viaggiano in premium class cabins e i membri Skywards selezionati possono usufruire dei lounge services prima dei loro voli a Rio de Janeiro, Buenos Aires e San Paolo. Gli chauffeur drive services sono disponibili per i clienti in entrambi i punti in Brasile, oltre che in Argentina. A Dubai International airport, Emirates ha una gamma di lounge a disposizione dei suoi clienti premium class, oltre a chauffeur drive services da e per l’aeroporto.

Sia i cittadini brasiliani che argentini che viaggiano a Dubai godono di un comodo visto all’arrivo, rendendo lo scalo in città facile e senza problemi”, afferma Emirates.

“La ripresa dei voli Emirates faciliterà anche il commercio tra Argentina, Brasile e il resto del mondo attraverso Emirates SkyCargo, la divisione cargo della compagnia aerea. Il Boeing 777 wide-body della compagnia aerea ospita una capacità di carico di circa 20 tonnellate per volo, per trasportare esportazioni regionali dall’Argentina e dal Brasile ai consumatori in Medio Oriente, Europa e altri mercati, supportando al contempo l’importazione di beni essenziali, compresi i prodotti farmaceutici.

Dal 2007, 58.000 tonnellate di merci sono state esportate dal Brasile e 62.000 tonnellate di importazioni sono state trasportate utilizzando i servizi di Emirates sui voli passeggeri a San Paolo e Rio de Janeiro. In Brasile Emirates SkyCargo offre anche servizi cargo dedicati a Viracopos airport. Negli ultimi 10 anni Emirates ha facilitato l’esportazione di 23.000 tonnellate di merci dall’Argentina e 21.000 tonnellate di merci sono state importate utilizzando i suoi servizi”, prosegue Emirates.

“Emirates attualmente serve oltre 130 destinazioni nella sua rete, fornendo servizi a clienti in tutto il mondo. Attraverso un comodo collegamento a Dubai, la compagnia aerea facilita i viaggi tra le Americhe, l’Europa, l’Africa, il Medio Oriente e l’Asia-Pacifico.

I passeggeri che viaggiano da e verso altre destinazioni del Sud America, compresi i collegamenti tra Rio de Janeiro e San Paolo, possono sfruttare le codeshare and interline partnerships di Emirates con partner regionali come GOL, LATAM, Azul, Copa e Avianca per continuare il loro viaggio senza problemi”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)