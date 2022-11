Emirates presenterà il suo ultimo four class A380 al Bahrain International Airshow

Emirates esporrà il suo Airbus A380 con quattro classi alla sesta edizione del Bahrain International Airshow (BIAS) 2022, che si terrà dal 9 all’11 novembre 2022. Anche il jet Embraer Phenom 100EV dell’Emirates Flight Training Academy sarà presente allo show e gli istruttori saranno a disposizione per fornire tour del training aircraft.

“Questa è la terza volta che Emirates porta il più grande aereo commerciale del mondo al Bahrain Airshow. Nell’ultima edizione, l’aereo ha attirato 11.000 visitatori che hanno sperimentato le sue ultime cabine interne e innovazioni. Quest’anno, i visitatori potranno dare un’occhiata agli ultimi prodotti A380, tra cui cabine rinnovate, le popolari OnBoard Lounge e Shower Spa di ultima generazione, nonché la cabina Premium Economy Class della compagnia aerea.

L’Emirates A380 Premium Economy cabin in mostra offre 56 posti in una disposizione 2-4-2. Ogni sedile ha un pitch generoso fino a 40 pollici, è largo 19,5 pollici e si reclina di 8 pollici, con ampio spazio per allungarsi. I sedili sono rivestiti con pelle color crema e includono cuciture fini e una finitura in pannelli di legno simile alla Business Class. Ogni sedile è progettato per offrire il massimo comfort e spazio generoso, supportato da poggiatesta regolabili in 6 direzioni, poggiapolpacci e poggiapiedi. Per l’intrattenimento, ogni posto ha uno schermo da 13,3″, uno dei più grandi della sua categoria, per consentire ai clienti di godersi il pluripremiato ice di Emirates. I sedili includono anche punti di ricarica facilmente accessibili, un ampio tavolo da pranzo e un tavolo da cocktail laterale. L’Emirates Premium Economy si trova nella parte anteriore del main deck, con 3 lavatories dedicati ai clienti.

Emirates esporrà anche il suo Embraer Phenom 100 training aircraft, utilizzato dall’Emirates Flight Training Academy (EFTA). Situata vicino al Dubai World Central (DWC) airport e distribuita su un’area delle dimensioni di 200 campi da calcio, è una delle strutture di addestramento al volo più avanzate al mondo. Oltre a ground school, simulators and cadet accommodation, l’accademia vanta anche una pista dedicata di 1.800 m e una torre di controllo del traffico aereo indipendente. Il Phenom 100EV è uno dei cinque velivoli di questo tipo nella flotta di EFTA, che comprende anche 22 Cirrus SR22 G6. Il Phenom 100EV è dotato di avionica all’avanguardia e del primo touchscreen glass flight deck del settore progettato per light turbine aircraft”, afferma Emirates.

“Emirates è il più grande operatore di aeromobili Airbus A380 al mondo, con quasi 80 aeromobili attualmente in servizio attivo che volano verso 37 destinazioni in 25 paesi, con più città che riceveranno l’aereo entro la fine del 2022. Emirates effettuerà il retrofitting di oltre 120 aeromobili con posti Premium Economy a partire da questo mese (leggi anche qui), come parte di un investimento di 2 miliardi di dollari nell’esperienza a bordo, che include anche opzioni di ristorazione elevate e scelte più sostenibili.

Emirates serve il Bahrain dal 2000 e attualmente opera tre voli al giorno tra Dubai e il Bahrain International Airport. Emirates ha operato più volte con il suo A380 verso il Bahrain per celebrare diverse occasioni, compresi i Kingdom’s National Days”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)