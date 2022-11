ACI World: l’ASQ Global Traveller Survey rivela la più alta intenzione di viaggiare dall’inizio della pandemia

Airports Council International (ACI) World ha pubblicato oggi l’annuale ASQ Global Traveller Survey, che rivela la più alta intenzione di viaggiare dei passeggeri dall’inizio della pandemia.

“Il sondaggio di quest’anno evidenzia la crescente fiducia dei viaggiatori nel tornare a volare. Il 76% dei viaggiatori pre-pandemia aveva in programma di viaggiare nel 2021-2022. Il 68% di loro ha effettivamente attuato quei piani. L’86% degli intervistati prevede di viaggiare in aereo nell’anno a venire. Questo è il punteggio di intenzione più alto dall’inizio della pandemia. La rimozione o l’allentamento di molte barriere hanno chiaramente contribuito a questi risultati.

Anche il livello di fiducia dei viaggiatori che aeroporti e compagnie aeree forniscano un ambiente sicuro per i passeggeri è aumentato rispetto allo scorso anno ed è tornato al livello ottenuto nel 2020: l’81% è fiducioso rispetto al 74% di un anno fa.

Le percezioni dei viaggiatori sul viaggio aereo, in particolare le loro preoccupazioni negative, sono cambiate. I viaggiatori sono principalmente preoccupati per l’aumento dei costi (77%) e della complessità (75%) relativi ai viaggi aerei.

Il 71% degli intervistati si aspetta ancora che gli aeroporti forniscano misure che li facciano sentire al sicuro. Tuttavia, la misura principale prevista è passata dalle mascherine a una maggiore pulizia (selezionata dal 31% degli intervistati).

Altre fonti di preoccupazione riguardo ai viaggi riguardano interruzioni operative come lunghi tempi di attesa e aeroporti affollati. Ciò potrebbe essere stato causato dalle sfide affrontate dal settore durante il picco di traffico passeggeri a metà del 2022”, afferma ACI World.

L’ACI World Director General, Luis Felipe de Oliveira, ha dichiarato: “Dall’ASQ 2022 Global Traveller Survey risulta chiaro che i passeggeri hanno un’alta intenzione di viaggiare e hanno fiducia nel settore per un ambiente sicuro. Sebbene le varianti COVID-19 rimangano una preoccupazione per i viaggiatori, il rapporto di quest’anno fornisce nuove informazioni per comprendere le attuali aspettative dei passeggeri, perfezionare il loro viaggio in aeroporto e garantire che le loro esigenze siano soddisfatte. Questa terza edizione del sondaggio guiderà l’approccio incentrato sul cliente che il settore deve adottare, ascoltando i viaggiatori e migliorando continuamente.

In cima alla lista, gli aeroporti dovrebbero continuare a porre l’accento sulla loro maggiore pulizia, soprattutto perché altre misure e azioni sono meno tangibili. Incoraggiamo tutti gli aeroporti a sfruttare il nuovo Public Health & Safety Readiness Accreditation program per allineare meglio le loro misure di salute e sicurezza pubblica con le linee guida dell’ACI, le migliori pratiche del settore e le raccomandazioni dell’Aviation Recovery Taskforce (CART) dell’ICAO Council.

Inoltre, il più ampio ecosistema dell’aviazione dovrebbe lavorare insieme per continuare ad aumentare l’adozione di tecnologie, come la fornitura di informazioni in tempo reale, opzioni self-service e soluzioni di elaborazione fuori dall’aeroporto, che i viaggiatori hanno mostrato la volontà di utilizzare”.

“Sebbene l’ASQ 2022 Global Traveller Survey offra una prospettiva globale, vengono forniti anche approfondimenti chiave per evidenziare le somiglianze e le differenze tra le regioni. Le specificità di ciascuna regione dovrebbero quindi essere considerate quando si progetta uno strategic customer experience plan che soddisfi le esigenze dei viaggiatori locali e stranieri che utilizzano l’aeroporto”, conclude ACI World.

(Ufficio Stampa ACI World)