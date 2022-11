SIA Group riporta ottimi risultati nel primo semestre e nel secondo trimestre del FY2022/23

SIA Group ha registrato utili operativi record nella prima metà e nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2022/23, poiché la domanda di viaggi aerei è aumentata dopo che Singapore ha riaperto completamente ai viaggiatori vaccinati nell’aprile 2022 e le restrizioni alle frontiere sono state allentate in molti mercati chiave.

“Con il forte sostegno di molte parti interessate, Singapore Airlines e Scoot sono stati tra i primi vettori a lanciare voli e avviare le vendite ai punti serviti fuori Singapore mentre il governo ha intrapreso un’azione decisiva per riaprire i suoi confini ai viaggi internazionali, a partire dal lancio di Vaccinated Travel Lane arrangements a settembre 2021.

Di conseguenza, SIA e Scoot hanno trasportato 11,4 milioni di passeggeri durante i sei mesi fino al 30 settembre 2022. Il traffico passeggeri e i load factor sono stati robusti in tutte le classi di cabine e le regioni, ad eccezione dell’Asia orientale dove le restrizioni alle frontiere sono rimaste in gran parte in vigore durante i sei mesi. La capacità passeggeri del Gruppo è aumentata a una media del 68% dei livelli pre-pandemia nel secondo trimestre dell’esercizio 2022/23.

Durante il primo semestre, i ricavi passeggeri sono aumentati di 5,226 miliardi di dollari (+694,0%) anno su anno, a 5,979 miliardi di dollari. Il traffico è stato 11 volte superiore, superando notevolmente l’espansione della capacità del 118,7%. Di conseguenza, il passenger load factor è aumentato di 66,8 punti percentuali, all’83,0%. I ricavi cargo sono cresciuti di 224 milioni di dollari (+11,9%), a 2,099 miliardi di dollari, supportati da rendimenti più elevati (+18,6%), nonostante il calo dei cargo loads (-5,6%). Di conseguenza, i ricavi del Gruppo sono aumentati di 5,589 miliardi di dollari (+197,7%), a 8,416 miliardi di dollari.

La spesa è aumentata di 3,735 miliardi di dollari (+108,4%) anno su anno, a 7,182 miliardi di dollari.

Il Gruppo ha registrato un utile operativo di 1,234 miliardi di dollari, un miglioramento di 1,854 miliardi di dollari rispetto alla perdita di 620 milioni di dollari dell’anno precedente. L’utile netto nel primo semestre è pari a 927 milioni di dollari, contro una perdita di 837 milioni di dollari dell’anno precedente (+1,764 miliardi di dollari)”, afferma SIA Group.

“La forte performance operativa nel primo trimestre del FY2022/23 è accelerata nel secondo trimestre. I ricavi del Gruppo nel secondo trimestre sono aumentati di 560 milioni di dollari (+14,3%) su base trimestrale, a 4,488 miliardi di dollari, che è il fatturato trimestrale più alto per il Gruppo.

I ricavi passeggeri sono aumentati di 627 milioni di dollari (+23,4%), a 3,303 miliardi di dollari, poiché il traffico è cresciuto del 22,0%, superando l’espansione dell’11,3% della capacità. La spesa del Gruppo è cresciuta di 438 milioni di dollari (+13,0%) su base trimestrale, a 3,810 miliardi di dollari.

Il Gruppo ha registrato un utile netto di 557 milioni di dollari per il secondo trimestre, con un aumento di 187 milioni di dollari (+50,5%) rispetto al trimestre precedente.

I prezzi elevati del carburante, le pressioni inflazionistiche lungo la catena di approvvigionamento, le questioni geopolitiche, nonché le incertezze macroeconomiche, compreso il rischio di una recessione globale, rimangono una preoccupazione. Questi potrebbero porre sfide alla domanda passeggri e cargo nei mercati chiave di SIA Group. Il Gruppo seguirà da vicino l’impatto di questi sviluppi.

Il Gruppo si impegna a continuare a rafforzare la propria resilienza operativa e sostenibilità finanziaria, esercitando una disciplina sui costi e cogliendo al tempo stesso le opportunità di crescita che si presentano. Il nostro programma di trasformazione ha rafforzato le basi del Gruppo per affrontare le sfide future. Il Gruppo continuerà a investire nei nostri prodotti, servizi, capacità digitali e persone. Rimarremo saldi e agili mentre avanziamo per mantenere la nostra posizione di leadership nel settore”, conclude SIA Group.

(Ufficio Stampa Singapore Airlines)