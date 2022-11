News Brevi – 07.11.2022

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO D’URGENZA DA CAGLIARI A MILANO – Si è concluso nella tarda serata del 4 novembre il trasporto sanitario d’urgenza di un bimbo di appena un giorno di vita che era ricoverato con una grave disfunzione cardiaca presso il Presidio Ospedaliero “Duilio Casula” di Monserrato, in provincia di Cagliari, e bisognoso di essere trasferito nel più breve tempo possibile all’ IRCCS Policlinico San Donato a Milano. Il volo ambulanza, richiesto dalla Prefettura di Cagliari e disposto dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare, è stato effettuato con un Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino, uno dei reparti di volo della Forza Armata che assicura 24 ore su 24, tutto l’anno, velivoli ed equipaggi pronti a decollare in tempi ristretti per questo genere di missioni. Il neonato, accompagnato da entrambi i genitori, è stato assistito durante il volo da un’equipe medica. Effettuate tutte le procedure necessarie allo svolgimento della missione da parte dell’equipaggio militare, il velivolo è decollato dall’aeroporto di Ciampino nel tardo pomeriggio per dirigersi prima verso l’aeroporto di Cagliari dove ha imbarcato il piccolo e l’equipe, per poi dirigersi su Milano Linate per il successivo trasferimento via terra in serata al centro di cura specializzato lombardo che lo attendeva (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIR CANADA CARGO INTRODUCE UN SERVIZIO SPECIALIZZATO DI TRASPORTO CAVALLI – Air Canada Cargo ha annunciato l’introduzione di un servizio specializzato per il trasporto di cavalli utilizzando i suoi Boeing 767-300 Freighter. Air Canada Cargo utilizzerà stalle progettate specificamente per il trasporto di cavalli pregiati, con un massimo di tre animali per unità. Gli assistenti equini che accompagnano i cavalli saranno sistemati sugli stessi voli in speciali upper deck passenger seating. L’Air Canada Cargo freighter network offre numerose opportunità per facilitare il trasporto di equini a livello globale in tutto il Nord America, Europa e America Latina, attraverso il suo hub di Toronto. Le strutture di Toronto includono una comfort stop facility all’avanguardia che può tenere i cavalli in cura e comfort in qualsiasi momento durante il loro viaggio. “Questo nuovo servizio altamente specializzato è un altro segno del nostro continuo investimento nelle nostre strutture e nella rete internazionale per servire al meglio i nostri clienti”, ha affermato Matthieu Casey, Managing Director, Commercial, for Air Canada Cargo. Air Canada Cargo offre il più alto livello di servizio per il trasporto di cavalli, in conformità con le International Air Transport Association (IATA) Live Animal Regulations. All’inizio di quest’anno Air Canada è diventata la prima compagnia aerea ad essere ricertificata da IATA per il trasporto sicuro di animali vivi da parte di Air Canada Cargo.

ATR: COMUNICATO SUL VOLO PW494, ATR 42-500, DI PRECISION AIR – ATR informa: “A seguito dell’incidente in Tanzania avvenuto il 6 novembre che ha coinvolto un aeromobile ATR 42-500, il nostro primo pensiero va alle famiglie e alle persone colpite da questo incidente. Gli specialisti ATR stanno rispondendo in linea con i protocolli internazionali consolidati e sono pienamente impegnati a supportare il cliente e le indagini”.

AIRBUS HAPS PATNER CON SPACE COMPASS PER SERVIRE IL JAPANESE MARKET – Airbus HAPS Connectivity Business (Airbus HAPS) ha firmato una lettera di intenti (LOI) con Space Compass Corporation of Japan (Space Compass) per un accordo di cooperazione, per servire il mercato giapponese con mobile connectivity and earth observation services dalla Stratosfera con l’Airbus Zephyr platform. Samer Halawi, Chief Executive of Airbus HAPS, ha commentato l’accordo: “Il nostro team dedicato lavorerà a stretto contatto con Space Compass per offrire servizi mobili 4G/5G a bassa latenza, a condizioni economiche senza precedenti. La nostra green-energy-powered platform sta attirando l’interesse di più operatori di rete mobile e fornitori di servizi satellitari e di altri a livello globale”. Airbus HAPS è una sussidiaria di Airbus, che intende fornire nuovi servizi ecocompatibili dal suo stratospheric-operating, Zephyr solar-powered aircraft per Mobile Connectivity, Platform Mobility, Earth Observation, Government applications. Con la capacità di fornire servizi 4G/5G a bassa latenza, Zephyr funge da torre nel cielo, integrando le reti terrestri e fornendo agli MNO una soluzione redditizia per servire aree rurali e remote, nonché una risposta alle emergenze.

OMM E SERVIZIO METEREOLOGICO DELL’A.M. INSIEME PER PROMUOVERE LE ATTIVITA’ DI EDUCATIONAL & TRAINING – A Ginevra dal 24 al 28 ottobre si è tenuta la seconda sessione dei lavori della Commissione dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) per le osservazioni, infrastrutture e i sistemi informativi. L’Aeronautica Militare ha partecipato alle attività con una delegazione guidata dal Generale di Brigata Luca Baione, rappresentante permanente d’Italia presso l’Organizzazione Meteorologica Mondiale, con il Col. Adriano Raspanti ed il T.Col. Paolo Rosci del Servizio Meteorologico. Scopo della sessione dei lavori è stato quello di definire attività, iniziative e la nuova regolamentazione da sottoporre al Consiglio Esecutivo e all’Assemblea Generale dell’Organizzazione. Il Gen. Baione, proprio nella sua veste di Rappresentante Permanente d’Italia, ha incontrato il Dr. Yinka Adebayo, direttore dell’ufficio Education and Training dell’OMM, con cui ha condiviso la possibilità di promuovere attività di “education & training” a favore di paesi in via di sviluppo, valorizzando le molteplici capacità possedute dal “sistema Italia” nel settore meteo e clima (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

BRITISH AIRWAYS SI UNISCE CON UBER PER OFFRIRE AVIOS SU OGNI CORSA – Gli utenti Uber potranno presto accumulare Avios su ogni viaggio effettuato in auto, autobus o treno prenotato tramite l’app Uber, semplicemente collegando i propri account British Airways Executive Club e Uber. A partire dalla fine di questo mese, i membri del programma fedeltà della compagnia aerea potranno accumulare 1 Avios per ogni £1 speso per qualsiasi corsa, in auto, autobus o treno, prenotata sull’app Uber nel Regno Unito. Questi possono quindi essere destinati a voli, upgrade ed extra in tutto il mondo. Per celebrare la nuova partnership, i membri che collegano i loro account Executive Club e Uber tramite l’app Uber riceveranno 250 Avios bonus. Gli Avios sono una valuta fedeltà globale utilizzata da compagnie aeree tra cui British Airways, Iberia, Aer Lingus, Vueling e Qatar Airways. Possono essere raccolti volando in tutto il mondo e attraverso le spese quotidiane, con Uber che diventa l’ultima aggiunta al British Airways Executive Club. Gli utenti devono semplicemente collegare i loro account Executive Club e Uber. Per iscriversi all’Executive Club di British Airways, visitare www.britishairways.com/executive-club. Gli Avios appariranno automaticamente nell’account di ogni Membro dopo ogni corsa Uber. Gli Avios possono essere utilizzati come pagamento parziale per Reward Flights, con British Airways che garantisce un minimo di 14 Reward Seats su ogni volo a lungo raggio e 12 su ogni volo a corto raggio, da e per Londra Heathrow e Londra Gatwick. Ian Romanis, Head of Retail and Customer Relationship Management, British Airways, ha dichiarato: “Gli Avios aiutano ad aprire il mondo, ovunque i nostri clienti desiderino viaggiare. Siamo entusiasti di accogliere Uber a bordo per aiutare a dare vita ai piani di viaggio dei nostri clienti”.

KLM NOMINA IL NUOVO AMMINISTRATORE DI KLM CATERING SERVICES – A partire dal 1° gennaio 2013, Michiel van der Eijk è nominato Managing Director of KLM Catering Services (KCS). Van der Eijk succede a Jan de Vegt, che si ritira nella stessa data. “Sono onorato di poter continuare la mia carriera con KCS. Mi impegno a lavorare con entusiasmo per modernizzare le operazioni e i prodotti KCS, rendendoli più flessibili e sostenibili. Per me è sempre importante che le persone siano prese in considerazione e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con i miei nuovi colleghi di KCS”, afferma Michiel van der Eijk. “Michiel van der Eijk è entrato in KLM nel 1995, dove ha ricoperto diversi incarichi. Attualmente è Managing Director of the Regional Jet Center, una filiale indipendente all’interno di KLM Group. La sua vasta esperienza nella gestione di complessi processi logistici, innovazione e tecnologia lo rendono un degno successore di Jan de Vegt presso KCS”, conclude KLM.

UNITED APRE UN NUOVO CLUB CONCEPT A DENVER – United ha annunciato di aver aperto un nuovo club concept presso Denver International Airport, progettato per i viaggiatori che vogliono prendere uno spuntino, una bevanda o un caffè sulla strada per il loro volo. United Club FlySM è un concetto unico nel suo genere per una compagnia aerea statunitense e offre un’opzione agli airport club and lounge visitors che amano fare uno spuntino. Questo nuovo formato arriva sulla scia dell’apertura di nuovi club da parte di United in Newark Liberty International Airport e Phoenix Sky Harbor International Airport e riflette le ambizioni della compagnia aerea di creare una club experience su misura che soddisfi le esigenze dei viaggiatori attraverso la sua rete. Il nuovo club occupa un’impronta più piccola rispetto a un tradizionale United Club ed è convenientemente situato in un angolo altamente visibile della nuova espansione del Concourse B-East. Il market-style club offre una varietà di bevande analcoliche, snack premium e si può anche ordinare un barista-made coffee beverage. United Club Fly a Denver presenta un design contemporaneo che celebra la regione. Il vettore prevede di collaborare con altre attività locali in futuro per presentare articoli stagionali durante l’anno. Gli United Club members, i viaggiatori in cabine premium che volano a livello internazionale e i titolari di un United Club one-time pass avranno accesso a United Club Fly.

LEONARDO: CESSIONE DEL RAMO D’AZIENDA ATM DA PARTE DELLA SOCIETA’ SELEX ES, INC. – Leonardo informa: “Leonardo ha siglato un accordo per la cessione del ramo d’azienda relativo alle attività di Air Traffic Management (ATM) di Selex ES Inc., società americana interamente controllata, alla società Indra Air Traffic, Inc., interamente controllata dalla società spagnola Indra Sistemas S.A. Il closing dell’operazione, previsto nel primo trimestre del 2023, è soggetto alle consuete autorizzazioni regolamentari e condizioni sospensive. Il business Air Traffic Management di Selex ES Inc., basato in Kansas, US, è leader nello sviluppo e produzione di sistemi di navigazione, sorveglianza e avvicinamento di precisione e atterraggio in rotta. Le attività ATM di Selex ES afferiscono al perimetro gestionale della Divisione Elettronica, ma sono un business a sé stante privo di sinergie infragruppo. Ai fini dell’operazione Leonardo e Selex ES sono stati assistiti da Stephens, Inc., in qualità di advisor finanziario e da Hunton Andrews Kurth LLP, quale consulente legale”.

LEONARDO E AUSIND INSIEME PER LA CYBER SECURITY – Ausind, società di servizi a socio unico di Confindustria Genova, e Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia tra le prime al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, uniscono le forze per promuovere la cultura della sicurezza nell’ecosistema ligure. Le due società hanno firmato un accordo triennale per offrire alle Piccole Medie Imprese corsi specialistici per formare le competenze necessarie per riconoscere le minacce cibernetiche, saperle comprendere e affrontare. In particolare, Ausind si farà promotore nei confronti delle PMI associate a Confindustria Genova di servizi formativi basati sull’esperienza e l’infrastruttura tecnologica della Cyber & Security Academy di Leonardo, azienda leader nella protezione cyber con 115.000 eventi di sicurezza monitorati al secondo e oltre 1.800 allarmi cyber gestiti al giorno. Digital twin, virtualizzazione e cooperazione sono i pilastri tecnologici dell’offerta formativa della Cyber & Security Academy di Leonardo, con sede a Genova, che consente agli utenti di sperimentare e imparare a gestire le minacce ibride più evolute in scenari operativi simulati in cui mettere in pratica, in gruppo o individualmente, le conoscenze acquisite. I corsi si rivolgeranno sia agli specialisti di sicurezza sia ai meno esperti, per aumentare la cultura della sicurezza delle PMI e la resilienza dell’intero ecosistema economico e sociale.

NIMBRO ANNUNCIATO COME VINCITORE DELL’ANA AVATAR XPRIZE – XPRIZE, leader mondiale nella progettazione e gestione di incentive competitions per risolvere le più grandi sfide dell’umanità, ha annunciato oggi NimbRo, Bonn, vincitore del primo premio da $5 milioni nel quadriennale ANA AVATAR XPRIZE. La tecnologia di NimbRo è stata selezionata da una giuria al termine di un evento pubblico presso il Long Beach Convention & Entertainment Center in California il 5 novembre. Pollen Robotics, Bordeaux, e Team Northeastern, Boston, sono stati annunciati come vincitori del secondo e terzo premio, rispettivamente di $2 milioni e $1 milione. I team vincitori hanno integrato molteplici tecnologie emergenti per sviluppare un physical robotic avatar system, attraverso il quale l’operatore può vedere, ascoltare e interagire con oggetti in un ambiente remoto, trasportando l’operatore come se fosse veramente lì. Sponsorizzato da All Nippon Airways (ANA), il concorso ANA Avatar XPRIZE ha invitato i team a sviluppare physical, human-operated robotic avatar systems in grado di eseguire compiti e replicare quelli di una persona.