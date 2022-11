Ryanair riporta Half-Year Profits pari a 1,37 miliardi di euro

Ryanair Holdings ha registrato un forte half-year after tax profit di 1,37 miliardi di euro, rispetto a un pre-Covid (FY20) H1 profit di 1,15 miliardi di euro, grazie al traffico record nel secondo trimestre, alla forte affidabilità operativa e alle robuste summer fares, che nel secondo trimestre sono aumentate del 14% rispetto ai prezzi pre-Covid.

Clienti nel semestre chiuso al 30 settembre 2022 pari a 95,1 milioni, +143% rispetto ai 39,1 milioni al 30 settembre 2021. Load factor pari al 94%, +15pt rispetto al 79% al 30 settembre 2021.

I ricavi si attestano a 6,62 miliardi di euro (2,15 miliardi al 30 settembre 2021, +207%). Costi operativi pari a 4,98 miliardi di euro (2,20 miliardi di euro nello stesso periodo dello scorso anno, +126%).

Profit After Tax pari a 1,371 miliardi di euro (perdita di 48 milioni di euro nello stesso periodo dello scorso anno).

Ryanair ha aperto 15 nuove basi e 770 nuove rotte nell’H1. 73 B737-8200 “Gamechangers” consegnati per la S.22, 51 dovrebbero essere consegnati per la S.23 (124 in totale).

Michael O’Leary di Ryanair, ha dichiarato: “Continuiamo a investire pesantemente in nuove tecnologie aeronautiche a basso consumo di carburante e rispettose dell’ambiente. Durante l’S.22 abbiamo operato 73 nuovi velivoli B737 “Gamechanger”, che offrono il 4% di posti in più per volo, ma consumano il 16% in meno di carburante e riducono le emissioni acustiche fino al 40%.

Continuiamo a investire per accelerare la produzione di carburante sostenibile per l’aviazione (SAF). La nostra partnership con il Sustainable Aviation Research Center del Trinity College è ora al suo secondo anno e la sua attività è aumentata in modo significativo. Basandosi sul recente successo della nostra partnership con Neste per alimentare fino a un terzo dei nostri voli su Schiphol (AMS) con una miscela SAF al 40%, a settembre abbiamo firmato un accordo a lungo termine con OMV per acquistare fino a 160.000 tonnellate di SAF negli aeroporti Ryanair in Austria, Germania e CEE. Ryanair spera di alimentare il 12,5% dei voli utilizzando SAF e di ridurre la nostra CO2 per pax/km del 10% a 60 grammi entro il 2030.

Nell’ambito della nostra strategia, il Gruppo ha recentemente concluso un accordo per retro-fit scimitar winglets sui nostri 409 737-800 NG (un investimento del valore di oltre $200 milioni). Questo programma di retrofit inizierà nel W.22 e ridurrà ulteriormente il consumo di carburante dell’1,5%. Attraverso A4E e l’UE, stiamo conducendo una campagna per accelerare la riforma dell’ATC europeo per eliminare inutili ritardi dei voli, che ridurranno sostanzialmente il consumo di carburante e le emissioni di CO2.

Ryanair ha recentemente preso in consegna il primo di 8 nuovi CAE full flight simulators (valore superiore a 80 milioni di dollari). Amplieremo le nostre strutture di formazione all’avanguardia nei prossimi 3 anni e siamo vicini alla selezione di sedi adatte per 2 nuovi centri di formazione (un investimento di 100 milioni di euro) nella CEE e nella penisola iberica. Negli ultimi mesi abbiamo continuato a investire in ingegneria e manutenzione e abbiamo annunciato nuove hangar facilities a Malta, Kaunas (Lith.) e Shannon (Ire.)”.

“Le compagnie aeree del nostro gruppo hanno fornito performance operative leader del settore e una solida ripresa del traffico post Covid nel primo semestre. Quest’estate abbiamo operato al 115% della nostra capacità pre-Covid, completato oltre 3.000 voli giornalieri e consegnato un traffico record durante il picco S.22.

La ripresa per il resto del FY23 rimane fragile e potrebbe ancora essere influenzata da nuove varianti Covid o eventi geopolitici avversi come l’Ucraina. Tuttavia, le prenotazioni anticipate (sia sul traffico che sulle tariffe) rimangono forti durante il semestre di ottobre e nel periodo di punta dei viaggi natalizi. Speriamo di evitare che si ripetano i blocchi come quelli per Omicron dell’anno scorso, che hanno danneggiato lo scorso Natale con un preavviso così breve. Come è normale, in questo periodo dell’anno abbiamo una visibilità quasi nulla nel quarto trimestre, che è tradizionalmente il nostro trimestre più debole e che quest’anno non ha alcun vantaggio pasquale.

Sebbene rimaniamo dipendenti dal fatto che Boeing rispetti i propri impegni di consegna, in particolare per Christmas extras and Spring mid-term stiamo leggermente aumentando la nostra guidance per il traffico FY23 a 168 milioni di passeggeri (in precedenza 166,5 milioni), in aumento del 13% rispetto al nostro traffico pre-Covid. Rimaniamo fiduciosi che le nostre full-year fares rimangano sopra rispetto al FY2020 (pre-Covid) di una mid-to-high single digit percentage, ma rimaniamo cauti sul fatto che i rendimenti potrebbero essere influenzati con un preavviso molto breve nel secondo semestre, come lo sono stati lo scorso anno da Omicron alla fine di novembre che ha danneggiato il Natale e dall’invasione dell’Ucraina il 24 febbraio che ha danneggiato così chiaramente il traffico di marzo e aprile. Se siamo fortunati a evitare eventi negativi nel secondo semestre, grazie alla nostra forte ripresa del traffico, alle nostre vantaggiose fuel and currency hedges e alla nostra crescente leadership in termini di costi e quote di mercato rispetto ai concorrenti, speriamo di ridurre al minimo le nostre perdite invernali, consentendoci di fornire un PAT FY23 (pre-exceptionals) in un intervallo da 1,00 miliardi di euro a 1,20 miliardi di euro. Questa guidance prudente rimarrà estremamente dipendente dal fatto che questo inverno non subirà eventi avversi”, ha concluso Michael O’Leary.

(Ufficio Stampa Ryanair)