Embraer ha consegnato 10 jets Commerciali e 23 Executive nel terzo trimestre 2022

Embraer ha consegnato 33 jets nel terzo trimestre 2022, di cui 10 commerciali e 23 executive (15 light e otto midsize). Il volume delle consegne è superiore del 10% rispetto ai 30 jets consegnati nello stesso periodo del 2021, quando la società ha consegnato nove jets commerciali e 21 executive.

Nell’anno la compagnia ha consegnato un totale di 79 velivoli (27 commerciali e 52 executive). Il firm order backlog ha chiuso il 3Q22 a 17,8 miliardi di dollari, stabile rispetto all’ultimo trimestre. Embraer ribadisce la sua guidance per le consegne del 2022.

A settembre Embraer ha celebrato la consegna del 1.700esimo E-Jet. Un E195-E2, acquisito da Aircastle, è stato consegnato a KLM Cityhopper durante una cerimonia a São José dos Campos. Il programma è stato un successo globale sin dal suo inizio, nel 2004. Gli E-Jets sono stati aggiunti da oltre 150 compagnie aeree e flotte di società di leasing in 50 paesi.

A ottobre, SalamAir, Oman, e TUI, Belgio, hanno annunciato la selezione dell’E195-E2 per integrare le rispettive flotte. La compagnia aerea dell’Oman ha firmato un ordine fermo per sei aeromobili, con diritti di acquisto per altri sei. Le consegne a SalamAir saranno effettuate a partire dalla fine del 2023. TUI riceverà tre E195-E2 da AerCap, in base a un contratto di leasing a lungo termine.

L’Embraer E195-E2 ‘TechLion’ debutta all’Airshow China 2022

L’Embraer E195-E2 debutterà domani al 14° Airshow China 2022 a Zhuhai. Embraer rivelerà il suo 20 year outlook per i mercati cinesi dell’aviazione commerciale e del trasporto aereo di merci, sottolineando l’importanza della flessibilità della flotta e della capacità di soddisfare la domanda, in particolare nella costruzione della connettività e nella preparazione delle compagnie aeree per la transizione verso un’industria più sostenibile.

“Quest’anno portiamo a Zuhai il più grande membro della famiglia E-Jet, l’E195-E2, l’aereo a corridoio singolo più efficiente e sostenibile del mondo, che sfoggia l’impressionante livrea ‘TechLion’, per stupire i nostri clienti cinesi”, ha affermato Arjan Meijer, Presidente e CEO, Embraer Commercial Aviation. “In quanto seconda economia più grande del mondo, siamo fiduciosi che lo sviluppo economico a lungo termine della Cina genererà ricche opportunità per le compagnie aeree di migliorare la connettività nella nazione, facendo crescere i nostri affari qui e promuovendo un’ulteriore cooperazione con i partner locali”.

Con l’obiettivo di approfondire la collaborazione con l’industria aeronautica cinese, l’azienda ospiterà un “Embraer Day” il 10 novembre presso il Media Center.

“I dati rivelano che 1 miliardo di persone che vivono nelle città di secondo e terzo livello della Cina non hanno mai preso un volo. È qui che sta la crescita”, ha affermato Guo Qing, Managing Director and VP Commercial Aviation, Embraer China. “Con la capacità adeguata, le migliori emissioni ed efficienza dei costi, gli aerei commerciali di Embraer entrano in profondità nel mercato regionale per costruire connettività e soddisfare la domanda in rapida crescita del mercato locale nell’era post-pandemia”.

“Prima dell’epidemia Covid-19 c’erano 91 E-Jets che operavano in Cina, servivano 460 rotte, collegavano 150 città in patria e all’estero, trasportando circa 15 milioni di passeggeri all’anno. La flotta di Embraer ha svolto un ruolo importante nel periodo di Covid-19 per mantenere le rotte chiave e aiutare il settore a riprendersi.

All’inizio di quest’anno, Embraer ha lanciato l’E190F and E195F Passenger to Freight Conversions (P2F) program, sostenendo l’elevata domanda cargo e le tendenze positive del mercato in Cina“, afferma Embraer.

“L’air cargo demand in Cina è un punto culminante nel mercato globale. È alimentata dallo sviluppo economico e dalla domanda in rapida crescita di e-commerce nel paese”, ha continuato Guo. “Il mercato ha bisogno di una nuova generazione di freighter da 13 a 15 tonnellate per servizi di logistica aerea più rapidi ed efficienti e per supportare l’emergere di operazioni hub cargo. Il programma E190 e E195 P2F arriva giusto in tempo per soddisfare queste esigenze di mercato, con la giusta capacità e un’economia molto migliore”.

