L’ATR 42-600 entra nel mercato cinese

La Civil Aviation Administration of China (CAAC) ha fornito la convalida del type certificate per l’ATR 42-600.

“Questa pietra miliare apre l’opportunità ad ATR di rientrare nel mercato cinese con un ordine fermo da un undisclosed customer per tre aeromobili. L’opzione più sostenibile per i viaggi aerei regionali, l’ATR 42-600 è un route opener ideale per la Cina, un vasto paese che cerca di sviluppare connessioni essenziali in modo redditizio e responsabile”, afferma ATR.

Nathalie Tarnaud Laude, ATR’s Senior Vice-President Commercial, ha dichiarato: “Ricevere la convalida da parte di CAAC dell’ATR 42-600 type certificate, insieme a un ordine fermo, è un risultato importante che segna la reintroduzione dei turboelica ATR in Cina. L’ATR 42-600 si rivelerà senza dubbio un punto di svolta. ATR offre un’alternativa eco-responsabile ai jet, offrendo al contempo comfort e convenienza ai passeggeri e servizi aerei essenziali per la prosperità di comunità e aziende”.

“La regional aviation ha un effetto positivo ben studiato sull’economia e sulla società di un paese: l’aumento dei voli regionali del 10% genera un aumento del 5% del turismo, un aumento del 6% del PIL regionale e un aumento dell’8% degli investimenti diretti esteri”, prosegue ATR.

Fabrice Vautier, Senior Vice President Commercial di ATR, ha aggiunto: “Entro il 2035, prevediamo che oltre 150 aeroporti saranno costruiti in Cina e i turboelica svolgeranno un ruolo chiave nella creazione di una nuova rete di short, thin routes, a complemento del treno ad alta velocità. La nostra previsione ventennale prevede la necessità di 280 nuovi turboelica nella regione e ATR è in una posizione perfetta per soddisfare questa domanda, contribuendo anche a ridurre la dipendenza dai sussidi pubblici e a ridurre le emissioni di CO2”.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)